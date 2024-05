Les forces israéliennes tuent des dizaines de Palestiniens lors de frappes dans la bande de Gaza | Nouvelles de Gaza

Les forces israéliennes ont tué au moins 50 Palestiniens lors de bombardements aériens et terrestres à travers la bande de Gaza et ont combattu au corps à corps avec les combattants dirigés par le Hamas dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, selon des responsables de la santé et la branche armée du Hamas.

Les chars israéliens ont avancé dans le sud-est de Rafah, se sont dirigés vers le quartier ouest de Yibna et ont continué à opérer dans trois banlieues est de la ville, ont indiqué jeudi les habitants.

« L’occupation [Israeli forces] tente de se déplacer plus à l’ouest. Ils se trouvent à la limite de Yibna, qui est densément peuplée. Ils ne l’ont pas encore envahi », a déclaré un habitant à l’agence de presse Reuters, sous couvert d’anonymat.

« Nous entendons des explosions et voyons de la fumée noire s’élever des zones envahies par l’armée. Ce fut une autre nuit très difficile », a-t-il déclaré.

Les attaques israéliennes simultanées sur les frontières nord et sud de Gaza ce mois-ci ont provoqué un nouvel exode de centaines de milliers de Palestiniens fuyant leurs maisons et ont coupé les principales voies d’accès à l’aide, augmentant ainsi le risque de famine.

La communauté internationale, y compris l’allié le plus proche d’Israël, les États-Unis, l’a mis en garde contre le lancement d’une attaque terrestre sur Rafah sans un plan crédible pour protéger les civils. Il a été largement critiqué pour ses opérations dans la ville, y compris de la part des États-Unis, mais Israël affirme qu’il doit y intervenir contre plusieurs bataillons de combattants du Hamas.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, la principale agence humanitaire opérant à Gaza, a estimé lundi que plus de 800 000 personnes avaient fui Rafah depuis qu’Israël a commencé à cibler la ville début mai.

Suze van Meegan, responsable des interventions d’urgence du Conseil norvégien pour les réfugiés à Gaza, a déclaré que de nombreux civils étaient toujours coincés là-bas.

« La ville de Rafah est désormais composée de trois mondes totalement différents : l’est est une zone de guerre archétypale, le centre est une ville fantôme et l’ouest est une masse encombrée de personnes vivant dans des conditions déplorables », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Le désespoir et la faim vont se propager »

En parallèle, les forces israéliennes ont intensifié leur offensive terrestre dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, où l’armée a rasé plusieurs zones résidentielles. Elle a également frappé la ville voisine de Beit Hanoon. Israël avait déclaré il y a quelques mois la fin de ses opérations majeures dans ces zones, mais affirme avoir dû revenir pour empêcher le Hamas de s’y regrouper.

Au moins 12 Palestiniens ont été tués dans une frappe aérienne contre un magasin appartenant au ministère des Affaires sociales à l’est de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, a rapporté Wafa, l’agence de presse officielle palestinienne.

L’agence de défense civile de Gaza a déclaré que deux frappes aériennes avant l’aube ont tué 26 personnes, dont 15 enfants, dans la ville de Gaza.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmud Bassal, a déclaré qu’une frappe avait touché une maison familiale, tuant 16 personnes, dans le quartier d’al-Daraj, et qu’une autre avait tué 10 personnes à l’intérieur de l’enceinte d’une mosquée.

Une autre attaque israélienne contre une maison du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, a tué huit autres personnes.

Un haut responsable de la sécurité, Diaa Aldeen Al-Shurafa, a été tué dans une frappe israélienne alors qu’il visitait les quartiers résidentiels de la ville de Gaza, a indiqué le ministère de l’Intérieur de Gaza.

Israël a imposé de sévères restrictions sur les livraisons d’eau, de nourriture, de médicaments et de carburant, obligeant plusieurs hôpitaux de Gaza à fermer leurs portes.

Jeudi, le ministère de la Santé a déclaré qu’il restait « minutes » de carburant pour alimenter les générateurs de l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa à Deir el-Balah, ajoutant que les soins à 1 300 patients cesseraient bientôt.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU a averti que « si l’aide ne commence pas à entrer à Gaza en quantités massives, le désespoir et la faim se propageront », a déclaré aux journalistes le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Il a souligné la fermeture du point de passage de Rafah et la fonctionnalité limitée du point de passage de Karem Abu Salem (Kerem Shalom), dans le sud de Gaza, comme ayant « étouffé le flux de fournitures vitales ». L’ONU avait précédemment déclaré qu’elle ne pouvait plus distribuer de nourriture dans le sud de Gaza en raison du danger.

Dujarric a déclaré que les hôpitaux de Gaza manquent de carburant et de médicaments en raison de la fermeture continue du terminal de Rafah. Il est fermé depuis que les forces israéliennes se sont emparées du côté palestinien de cette voie de transport cruciale, le 6 mai.

Pendant ce temps, l’armée israélienne a déclaré que trois soldats avaient été tués dans les combats mercredi, portant le nombre de personnes tuées depuis le début des opérations terrestres à Gaza le 20 octobre à 286 soldats.

Plus de 35 800 Palestiniens ont été tués dans la guerre israélienne contre Gaza depuis le 7 octobre, selon les responsables palestiniens de la santé.