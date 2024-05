Les forces israéliennes tuent des dizaines de Palestiniens lors de frappes à Gaza et combattent le Hamas à Rafah

Par Nidal al-Mughrabi

LE CAIRE (Reuters) – Les forces israéliennes ont tué jeudi au moins 60 Palestiniens lors de bombardements aériens et terrestres à travers la bande de Gaza et ont combattu au corps à corps avec des militants dirigés par le Hamas dans certaines zones de la ville de Rafah, dans le sud du pays, ont déclaré des responsables de la santé et des médias du Hamas.

Les chars israéliens ont avancé dans le sud-est de Rafah, se sont dirigés vers le quartier ouest de Yibna et ont continué à opérer dans trois banlieues est de la ville, ont indiqué les habitants.

« L’occupation (les forces israéliennes) essaie de se déplacer plus à l’ouest, elle se trouve à la limite de Yibna, qui est densément peuplée. Elle ne l’a pas encore envahie », a déclaré un habitant, demandant à rester anonyme.

« Nous entendons des explosions et voyons de la fumée noire s’élever des zones envahies par l’armée. Ce fut une autre nuit très difficile », a-t-il déclaré à Reuters via une application de chat.

Les attaques israéliennes simultanées sur les frontières nord et sud de Gaza ce mois-ci ont provoqué un nouvel exode de centaines de milliers de Palestiniens fuyant leurs maisons et ont coupé les principales voies d’accès à l’aide, augmentant ainsi le risque de famine.

Israël a lancé son assaut sur Gaza à la suite d’une attaque menée par le Hamas contre les communautés du sud d’Israël le 7 octobre, qui a tué 1 200 personnes et conduit à la prise de plus de 250 otages, selon les chiffres israéliens. Depuis lors, l’attaque israélienne à Gaza a tué plus de 35 000 personnes, et des milliers d’autres pourraient être enterrées sous les décombres, selon les autorités sanitaires de Gaza.

OTAGES À RAFAH

Israël affirme qu’il n’a pas d’autre choix que d’attaquer Rafah pour expulser les derniers bataillons de combattants du Hamas qui, selon lui, s’y abritent.

« Le Hamas est à Rafah, le Hamas a retenu nos otages à Rafah, c’est pourquoi nos forces manœuvrent à Rafah. Nous le faisons de manière ciblée et précise », a déclaré le porte-parole militaire en chef israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, dans un communiqué. jeudi.

« Nous protégeons les civils de Gaza à Rafah pour qu’ils ne constituent pas une couche de protection pour le Hamas, en les encourageant à évacuer temporairement vers les zones humanitaires… Jusqu’à présent, nous avons éliminé des dizaines de terroristes du Hamas, exposé des dizaines de tunnels terroristes et détruit de grandes quantités de Infrastructure. »

Les forces israéliennes ont jusqu’à présent tué environ 180 militants à Rafah, a déclaré Hagari lors d’une conférence de presse télévisée.

L’UNRWA, la principale agence des Nations Unies à Gaza, a estimé lundi que plus de 800 000 personnes avaient fui Rafah depuis qu’Israël a commencé à cibler la ville début mai, malgré les appels internationaux à la retenue.

Suze van Meegan, responsable des interventions d’urgence du Conseil norvégien pour les réfugiés à Gaza, a déclaré que de nombreux civils étaient toujours bloqués.

« La ville de Rafah est désormais composée de trois mondes totalement différents : l’est est une zone de guerre archétypale, le centre est une ville fantôme et l’ouest est une masse encombrée de personnes vivant dans des conditions déplorables », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

En parallèle, les forces israéliennes ont intensifié leur offensive terrestre à Jabalia, où l’armée a rasé plusieurs zones résidentielles et frappé la ville voisine de Beit Hanoun, zones où Israël a déclaré des opérations majeures il y a plusieurs mois. Israël affirme avoir dû revenir pour empêcher le Hamas de s’y regrouper.

Les médias du Hamas ont déclaré que 12 Palestiniens avaient été tués dans une frappe aérienne contre un magasin appartenant au ministère de l’Assistance sociale à l’est de la ville de Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, et que 10 autres Palestiniens avaient été tués dans une frappe aérienne contre un immeuble résidentiel dans la ville de Gaza.

À l’exception de l’unité de soins intensifs et de l’unité néonatale, l’électricité a été coupée à l’hôpital Al-Aqsa de Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, en raison d’importantes pénuries de carburant, ont indiqué des médecins.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué que ses forces avaient commencé à mener des raids ciblés à Beit Hanoun « pour éliminer les terroristes, localiser et frapper les infrastructures terroristes, en sous-sol et en surface ».

Il a déclaré que ses opérations avaient tué Hussein Fiad, le commandant du bataillon Beit Hanoun du Hamas, dans une zone souterraine de Jabalia, au nord de Gaza.

« Fiad est responsable du lancement d’un nombre important de missiles antichar qui ont été tirés sur le territoire israélien tout au long de la guerre, ainsi que de nombreux tirs de mortier sur les communautés israéliennes proches du nord de la bande de Gaza », a indiqué le communiqué.

Un haut responsable de la sécurité du Hamas, Diaa Aldeen Al-Shurafa, a également été tué dans une frappe israélienne alors qu’il visitait les quartiers résidentiels de la ville de Gaza, a déclaré le ministère de l’Intérieur de Gaza, dirigé par le Hamas.

L’armée israélienne a déclaré que trois soldats avaient été tués mercredi dans les combats, portant le nombre de soldats tués depuis le début des incursions à Gaza le 20 octobre à 286 soldats.

(Reportage et rédaction de Nidal al-Mughrabi. Reportages supplémentaires de Dan Williams et Maayan Lubell à Jérusalem ; rédaction de Sharon Singleton et Diane Craft ; édition de Ros Russell et Josie Kao)