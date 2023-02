Les forces israéliennes tuent cinq Palestiniens lors d’un raid à Jéricho, selon un responsable israélien

Les forces israéliennes ont tué cinq tireurs palestiniens présumés en Cisjordanie.

L’armée recherchait les hommes armés à la suite d’une fusillade à Jéricho.

Les hommes ont été abattus lors du raid sur le camp de réfugiés d’Aqabat Jabr.

Les forces israéliennes ont tué lundi cinq tireurs palestiniens présumés lors d’un raid en Cisjordanie occupée, a déclaré un responsable israélien, après une recherche de plusieurs jours de suspects dans une fusillade près de Jéricho.

Les islamistes du Hamas ont confirmé que ses combattants figuraient parmi les morts, affirmant dans un communiqué que le groupe basé à Gaza pleurait les membres de sa branche armée tués “lors d’un affrontement armé avec l’occupation sioniste”.

Le raid israélien tôt le matin est survenu au milieu d’un pic de violence israélo-palestinienne et après des jours de ce que les autorités de Jéricho ont décrit comme un “siège” sur la ville depuis l’attaque par balle fin janvier.

Le responsable de la sécurité israélienne, qui a requis l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias, a déclaré à l’AFP que l’armée détenait les corps des morts palestiniens.

Les Israéliens et les Palestiniens ont utilisé les restes de personnes tuées lors d’affrontements ou d’attaques comme monnaie d’échange tout au long du conflit.

L’armée a déclaré dans un communiqué qu'”un certain nombre” d’hommes armés ont été tués dans une fusillade lors du raid sur le camp de réfugiés d’Aqabat Jabr à l’entrée de la ville, qui se trouve près de la frontière jordanienne.

Il n’a signalé aucune victime parmi les forces israéliennes.

L’armée a dit :

Un certain nombre d’assaillants armés ont été tués après avoir tiré sur des soldats des FDI (militaires israéliens) qui opéraient dans la région.

Dans un premier communiqué, le ministère palestinien de la Santé a fait état de “trois citoyens ont été abattus par l’occupation israélienne lors de l’attaque de Jéricho”, l’un d’eux dans un état critique.

La violence est rare à Jéricho, une destination prisée des touristes attirés par les sites religieux et culturels de la ville antique.

Israël a déclaré que le raid de lundi visait “l’équipe terroriste du Hamas qui a perpétré l’attaque par balles” le 28 janvier, lorsque, selon l’armée, deux hommes armés se sont approchés d’un restaurant d’une colonie israélienne près de la ville palestinienne.

L’un des hommes armés avait ouvert le feu sur le restaurant, mais son arme s’est enrayée après une seule balle qui n’a fait de mal à personne.

Les suspects ont pris la fuite et l’armée a depuis renforcé sa présence autour de Jéricho et effectué des recherches approfondies aux postes de contrôle.

Un correspondant de l’AFP a rapporté la semaine dernière des voitures bloquées aux entrées de Jéricho avec des files d’attente de plusieurs heures.

Le gouverneur de Jéricho, Jihad Abu al-Assal, a déclaré que la situation équivalait à un “siège” qui “entraînait des coûts énormes” pour les entreprises locales, l’agriculture et l’industrie du tourisme.

Les forces israéliennes ont arrêté samedi “un certain nombre de suspects” lors d’un autre raid à Jéricho, avait indiqué l’armée à l’époque.

Sept autres personnes ont été arrêtées à Aqabat Jabr lundi, a-t-il ajouté.

Le gouverneur Assal a qualifié le dernier raid de “crime odieux, en plus des crimes commis par l’occupation chaque jour contre notre peuple palestinien”.

“Nous appelons le monde à mettre fin à cette occupation et à protéger notre peuple de l’occupant”, a-t-il déclaré lundi à l’AFP.

Des spectateurs se rassemblent au lendemain d’une fusillade sur les lieux d’un raid des forces israéliennes sur un bureau où, selon eux, des militants palestiniens se cachaient à Jéricho, en Cisjordanie occupée. AFP PHOTO : Ahmad Gharabli, AFP

Israël occupe la Cisjordanie depuis la guerre des Six jours de 1967.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a qualifié l’incursion de Jéricho de “massacre odieux”.

“Les héros du camp d’Aqabat Jabr se sont battus jusqu’à ce qu’ils soient martyrisés en défendant leur terre et leurs lieux saints”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il ajouta:

Les massacres successifs de l’ennemi en Cisjordanie seront désastreux pour eux.

Depuis le début de l’année et avant la dernière opération de Jéricho, les forces israéliennes ont tué 36 adultes et enfants palestiniens – y compris des assaillants, des militants et des civils.

Six civils israéliens, dont un enfant, et un civil ukrainien ont été tués au cours de la même période lors d’une seule attaque à Jérusalem-Est annexée par Israël.

L’année dernière a été l’année la plus meurtrière en Cisjordanie depuis que l’ONU a commencé à suivre les victimes sur le territoire en 2005.

Il y a eu 235 morts dans le conflit israélo-palestinien en 2022, avec près de 90% des morts du côté palestinien, selon les chiffres de l’AFP.