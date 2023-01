Les forces israéliennes tuent Adam Essam Shaker Ayyad, 15 ans, à Bethléem, annonce le ministère

Adam Essam Shaker Ayyad, 15 ans, a été abattu par les forces de sécurité israéliennes.

Israël a déclaré qu’il avait reçu une balle dans la poitrine après avoir lancé des pierres et des cocktails Molotov sur des agents de la police des frontières.

Il est le troisième Palestinien tué en 2023.

Les forces israéliennes ont tué mardi un enfant dans la ville cisjordanienne de Bethléem, a rapporté le ministère palestinien de la Santé, alors qu’Israël a déclaré que des policiers avaient tiré sur des personnes lançant des cocktails Molotov.

Le ministère de la Santé a annoncé “la mort de l’enfant Adam Essam Shaker Ayyad, 15 ans, d’une balle dans la poitrine tirée par les soldats de l’occupation lors de l’agression contre Bethléem à l’aube d’aujourd’hui”.

L’armée israélienne a déclaré que des pierres et des cocktails Molotov avaient été lancés sur des agents de la police des frontières lors d’une opération dans le camp de réfugiés de Dheisheh à Bethléem.

“Les forces ont tiré sur des lanceurs de cocktails Molotov (sic) qui ont risqué leur vie, des coups ont été identifiés”, a indiqué l’armée dans un communiqué.

L’agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a rapporté que des affrontements ont éclaté lorsque les forces israéliennes sont entrées dans Dheisheh, dans le sud de la Cisjordanie occupée, pour fouiller des maisons.

Ayyad est le troisième Palestinien tué par les forces israéliennes en Cisjordanie depuis le début de l’année.

Lundi, deux hommes palestiniens ont été abattus dans la ville de Jénine, dans le nord du pays, lorsque des affrontements ont éclaté alors que l’armée démolissait les maisons de deux Palestiniens accusés d’avoir tué un soldat israélien en septembre.

Plus de 150 Palestiniens et 26 Israéliens ont été tués l’année dernière en Israël et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est annexée par Israël, selon un décompte de l’AFP.

En décembre, les Nations Unies ont déclaré que 2022 était l’année la plus meurtrière en Cisjordanie depuis le début de ses records en 2005.

L’investiture la semaine dernière du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, dirigé par Benjamin Netanyahu, a fait craindre une escalade militaire dans le territoire palestinien occupé par Israël depuis la guerre des Six jours de 1967.

Deux des partenaires de la coalition d’extrême droite de Netanyahu ont pris en charge des pouvoirs critiques concernant la Cisjordanie.

Bezalel Smotrich détient le portefeuille de la politique de colonisation israélienne sur le territoire, tandis qu’Itamar Ben-Gvir est ministre de la Sécurité nationale avec des pouvoirs sur la police des frontières qui y opère.

Tous deux ont une histoire de remarques incendiaires sur les Palestiniens.