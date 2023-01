Les forces israéliennes tuent 2 Palestiniens, disent que des troupes ont été attaquées

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Les troupes israéliennes ont tiré et tué deux Palestiniens lors d’un raid militaire en Cisjordanie occupée tôt samedi, tandis qu’un troisième Palestinien est mort des suites de blessures subies lors d’un raid israélien séparé près de deux semaines plus tôt, selon le médecin palestinien fonctionnaires.

L’armée a déclaré que ses soldats avaient ouvert le feu dans le village de Jaba après que des hommes armés dans un véhicule qui passait leur avaient tiré dessus. Ils ont dit que les soldats avaient par la suite confisqué un fusil M-16 dans le véhicule.

L’effusion de sang a porté à 11 le nombre de Palestiniens tués dans les combats avec les Israéliens cette année, car les combats meurtriers dans la région à partir de 2022 ne montrent aucun signe de ralentissement au cours de la nouvelle année.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié les hommes comme étant Ezzeddin Hamamrah, 24 ans, et Amjad Khleleyah, 23 ans. Jaba se trouve au sud de Jénine, une ville du nord de la Cisjordanie qui a connu certains des combats les plus violents en près d’un an de violence.

Le ministère de la Santé a également déclaré que Samer al-Jaabari, 19 ans, est décédé des suites de blessures qu’il a subies le 2 janvier lors de combats à l’ouest de Jénine.

Al-Jaabari a été blessé lorsque les troupes israéliennes ont pris d’assaut un village pour démolir les maisons de deux hommes armés palestiniens qui avaient tué un soldat israélien lors d’un échange de tirs en septembre. Deux Palestiniens, dont un homme armé, ont été tués lors d’affrontements avec les forces israéliennes ce jour-là.

Israël a intensifié ses raids militaires au printemps dernier après qu’une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens a tué 19 personnes. Israël affirme que les opérations visent à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens les voient comme un nouveau retranchement de 55 ans d’occupation illimitée par Israël des terres qu’ils recherchent pour leur futur État.

Près de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est en 2022, a rapporté le groupe israélien de défense des droits B’Tselem, faisant de l’année dernière la plus meurtrière depuis 2004.

Israël dit que la plupart des morts étaient des militants. Mais des lanceurs de pierres palestiniens, des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués. Les attaques palestiniennes, quant à elles, ont tué un total de 31 personnes l’année dernière, selon les chiffres israéliens.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est, territoires que les Palestiniens veulent pour leur futur État indépendant. Depuis, Israël a installé 500 000 personnes dans environ 130 colonies à travers la Cisjordanie, ce que les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent comme un obstacle à la paix.

The Associated Press