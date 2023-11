Les forces israéliennes tuent 18 Palestiniens lors d’un raid de jour en Cisjordanie | Territoires palestiniens

Dix-huit Palestiniens ont été tués et au moins 20 autres blessés par les Forces de défense israéliennes lors d’un raid diurne de plusieurs heures sur la ville de Jénine et son camp de réfugiés en Cisjordanie occupée.

Lors de la dernière escalade de la violence en Cisjordanie, sur fond de guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza, l’armée israélienne a déclaré qu’une frappe aérienne avait touché un groupe d’hommes armés dans la ville.

Des sources locales ont désigné l’une des victimes comme étant Ayham al-Amer, un officier des services de sécurité palestiniens.

Le ministère de la Santé de Ramallah a déclaré que deux autres Palestiniens avaient été tués mercredi soir dans des incidents distincts à Beit Fajjar, au sud de Bethléem, et à Dura, au sud d’Hébron.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle menait des raids antiterroristes à Jénine et n’a donné aucun autre détail.

Des pneus ont brûlé à Jénine jeudi. Photographie : Alaa Badarneh/EPA

Selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé, au moins 178 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis l’attaque du 7 octobre contre Israël, au cours de laquelle des hommes armés du Hamas venus de la bande de Gaza ont tué au moins 1 400 personnes.

Des affrontements parfois meurtriers ont eu lieu entre Tsahal et Palestiniens en Cisjordanie, alors qu’Israël imposait des bouclages généralisés et souvent draconiens des villes palestiniennes et que des colons extrémistes lançaient également des attaques.

Des images graphiques de la scène de l’attaque à Jénine montraient les corps d’un certain nombre d’hommes, certains couverts, gisant sur le sol tandis qu’un ambulancier effectuait un massage cardiaque à l’un des blessés. Le raid, impliquant des véhicules blindés et au moins un bulldozer, s’est poursuivi après la frappe aérienne.

Détaillant ce qu’elle dit être la séquence des événements, l’armée israélienne a déclaré qu’elle était entrée à Jénine dans la nuit de mercredi, découvrant et détruisant un certain nombre d’engins explosifs improvisés. Alors que le raid se poursuivait à la lumière du jour, un groupe a tiré sur les troupes israéliennes, déclenchant une frappe aérienne.

Au début du raid, des tracts ont été largués sur le camp de réfugiés de Jénine disant : « L’activité de Tsahal à l’intérieur du camp est due aux activités terroristes que vous soutenez, Tsahal restera ici et reviendra encore et encore jusqu’à ce que le terrorisme soit enfin éradiqué. Éloignez-vous du terrorisme et vivez en paix. Tu étais prévenu.”

Entre-temps, en Israël, la police a arrêté quatre personnalités politiques arabes israéliennes de premier plan, parmi lesquelles Mohammed Barakeh, président du Comité supérieur de surveillance arabe, un groupe composé de dirigeants politiques et de la société civile de la communauté arabe israélienne, en raison de projets d’organisation d’une manifestation à Nazareth. contre la guerre à Gaza.

La police a déclaré que Barakeh, un ancien membre de la Knesset, avait été interrogé parce qu’il était soupçonné de ce qu’elle a décrit comme une tentative « d’organiser une manifestation susceptible de conduire à l’incitation et à nuire à l’ordre public, en violation des directives de la police ».

La police a arrêté les anciens députés du parti Balad Haneen Zoabi, Sami Abu Shehadeh et Mtanes Shehadeh ainsi que le directeur général du parti, Yousef Tatur.

Le Haut Comité arabe de surveillance a déclaré qu’il avait prévu d’organiser une manifestation à 11 heures dans le centre de Nazareth, à laquelle participeraient une cinquantaine de personnes, et qu’il en avait informé la police la veille.

Mercredi, la Haute Cour d’Israël a rejeté une contestation contre l’interdiction par la police de manifester dans deux villes dont la population est en grande partie composée de citoyens israéliens d’origine palestinienne.

« Nous étions censés nous réunir à Nazareth avec une seule revendication aujourd’hui », a déclaré Ahmed Tibi, membre de la Knesset, au Guardian. « Toutes les nations demandent d’arrêter la guerre. Il est désormais interdit aux citoyens arabes israéliens d’Israël d’exiger que nous arrêtions la guerre. Nous parlons des députés, des anciens députés et des dirigeants des partis. Les arrestations d’aujourd’hui sont un symptôme de ce qui se passe.»