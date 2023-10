Les forces terrestres israéliennes se sont enfoncées plus profondément dans la bande de Gaza, sauvant un otage détenu par le Hamas, alors que la guerre menaçait de s’intensifier sur plusieurs fronts.

L’armée israélienne a déclaré lundi avoir déployé « de l’infanterie, des blindés, du génie et de l’artillerie » supplémentaires à Gaza et avoir tué des dizaines de militants du Hamas lors de combats sur le territoire, tandis que les Palestiniens ont déclaré que les forces israéliennes avaient atteint la périphérie de la ville de Gaza.

À une époque d’inquiétude croissante quant au sort de plus de 230 otages capturés par le Hamas, les autorités militaires et de renseignement israéliennes ont déclaré qu’un soldat israélien, Ori Megidish, avait été libéré lors d’opérations terrestres menées par les Forces de défense israéliennes.

Avant une réunion du cabinet de guerre, Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a déclaré que Tsahal étendait sa présence à Gaza « par étapes mesurées et très puissantes, réalisant des progrès systématiques étape par étape ».

Il a ajouté : « Les appels à un cessez-le-feu sont un appel à Israël pour qu’il se rende au Hamas, à la terreur, à la barbarie. Cela n’arrivera pas.”

Megidish est le premier otage à être sauvé à ce jour, bien que le Hamas ait libéré quatre personnes enlevées la semaine dernière.

Le Hamas a publié une vidéo de trois autres otages dans ce que Netanyahu a décrit comme un acte de « propagande psychologique brutale ».

Dans la vidéo, une femme identifiée comme Danielle Aloni, une femme de 44 ans de la ville de Yavneh, a déclaré que les prisonniers palestiniens devraient être libérés par Israël pour lui permettre, ainsi qu’aux autres captifs, de rentrer chez eux.

Netanyahu, qui a été critiqué par les familles de certains otages, a déclaré plus tard qu’Israël « faisait tout pour rendre les otages ».

La mort de Shani Louk, une Israélienne allemande de 22 ans qui aurait été enlevée par le Hamas, a également été confirmée.

Dans commentaires Sur la plateforme de médias sociaux X, Olaf Scholz, chancelier allemand, a déclaré que sa mort « montre toute la barbarie derrière l’attaque du Hamas » contre Israël le 7 octobre. Il a ajouté : « C’est de la terreur et Israël a le droit de se défendre. »

L’armée israélienne a déclaré qu’elle intensifiait ses activités à Gaza, bien qu’elle ait refusé de fournir des détails sur l’emplacement de ses troupes.

Cependant, des images publiées en ligne semblent montrer un char et un bulldozer israéliens à la périphérie de la ville de Gaza, sur la route Salah al-Deen, le principal axe nord-sud intérieur du territoire.

Bashar, un caméraman indépendant voyageant avec la personne qui a filmé la vidéo, a déclaré que le char avait bombardé une voiture privée devant eux ainsi qu’un « petit bus ».

L’armée israélienne affirme avoir touché plus de 600 cibles à Gaza ces derniers jours, notamment des dépôts d’armes, des postes de lancement de missiles antichar et des cachettes utilisées par le Hamas. La branche humanitaire de l’ONU a déclaré lundi que certaines frappes du week-end avaient eu lieu à proximité d’hôpitaux.

Israël a également sévèrement limité l’approvisionnement en électricité, en eau, en carburant et en nourriture de l’enclave, incitant les agences humanitaires à mettre en garde contre une catastrophe humanitaire croissante.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu lundi avec le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani de la crise humanitaire à Gaza et des efforts visant à libérer les otages.

Les diplomates cherchent à empêcher les hostilités de dégénérer en un conflit régional plus large, les États-Unis avertissant l’Iran et ses mandataires de rester en dehors des combats.

Mais l’armée de l’air israélienne a bombardé des « infrastructures militaires » en Syrie dans la nuit après le lancement de roquettes depuis le pays, et l’un de ses avions a ciblé des militants dans la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie. Les responsables du ministère palestinien de la Santé ont déclaré que quatre Palestiniens avaient été tués dans les combats.

Pendant ce temps, la police a déclaré avoir « neutralisé » un homme à Jérusalem après qu’il ait poignardé un policier dans l’est de la ville.

Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a déclaré qu’Israël était également préparé à une reprise des hostilités à sa frontière nord avec le Liban, où ses forces ont été engagées dans une escalade de tirs transfrontaliers avec des militants du groupe militant Hezbollah soutenu par l’Iran ces dernières semaines. .

Les forces israéliennes ont frappé des cibles au Liban dimanche et lundi après que des roquettes ont été tirées plus profondément dans le nord d’Israël qu’à aucun autre moment depuis le début des combats entre le Hamas et Israël ce mois-ci.

Israël bombarde également Gaza depuis que les militants du Hamas ont mené l’attaque la plus meurtrière sur le sol israélien le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes, selon des responsables israéliens.

Les bombardements israéliens ont tué plus de 8 000 personnes à Gaza et en ont blessé plus de 20 000, selon des responsables palestiniens.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré ce week-end que des milliers de familles à Gaza « dormaient dans des abris de fortune ou à l’air libre, avec peu de nourriture et d’eau ». Il a déclaré que les hôpitaux étaient au bord de l’effondrement et que les usines de traitement des eaux usées ne fonctionnaient plus.