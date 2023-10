Les forces militaires israéliennes ont progressé davantage dans la bande de Gaza assiégée et ont combattu les combattants palestiniens près de la ville de Gaza, alors que les Nations Unies et le personnel médical ont exprimé leurs craintes concernant les frappes aériennes plus proches des hôpitaux.

Des soldats et des chars israéliens ont mené lundi des attaques depuis deux côtés de la ville de Gaza, dans la partie nord de la bande, des groupes armés palestiniens affirmant avoir repoussé les chars israéliens à l’est de la ville.

« Notre devoir aujourd’hui est [to] combattez et combattez », a déclaré le groupe armé du Jihad islamique palestinien dans un communiqué, ajoutant que ce n’était pas le bon moment pour discuter d’un éventuel cessez-le-feu.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également rejeté les appels croissants à un cessez-le-feu, affirmant qu’une telle action constituerait une « capitulation face au terrorisme ».

Les forces israéliennes ont déclaré avoir « tué des dizaines de terroristes qui se barricadaient dans des bâtiments et des tunnels et tentaient d’attaquer les troupes » et que trois soldats israéliens avaient été tués à Gaza.

Israël a également annoncé avoir libéré une femme soldat israélienne retenue captive par le groupe armé palestinien Hamas lors de ses raids terrestres, qui se sont intensifiés ces derniers jours parallèlement à la poursuite de ses attaques aériennes.

Plus de 8 300 personnes, dont plus de 3 400 enfants, ont été tuées dans les bombardements, selon les responsables de Gaza, et les responsables de l’ONU et les organisations humanitaires ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire alors qu’Israël continue d’imposer un « siège complet » sur le territoire.

De nombreuses frappes ont illuminé le ciel du nord de Gaza lundi. Colin Clarke, directeur de recherche au Groupe Soufan, un cabinet de conseil en renseignement et sécurité, a déclaré à Al Jazeera que les dernières frappes pourraient inclure de grosses bombes destinées à détruire un réseau de tunnels souterrains utilisé par le Hamas.

« Cela pourrait être l’utilisation de bunkers, où les Israéliens larguent des bombes destinées à pénétrer ce que nous appelons des cibles dures et profondément enfouies », a déclaré Clarke, ajoutant qu’il était impossible d’en être certain.

Une petite quantité d’aide a commencé à affluer dans la bande assiégée, le Croissant-Rouge palestinien ayant rapporté que 26 camions transportant de l’aide étaient entrés lundi par le passage de Rafah avec l’Égypte.





Aucun signe de cessez-le-feu

S’adressant aux journalistes lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a catégoriquement rejeté les appels à un cessez-le-feu, affirmant que « l’heure est à la guerre ».

Le Premier ministre en difficulté a également rejeté les questions quant à sa démission, alors qu’il fait face à l’indignation généralisée de l’opinion publique israélienne qui tient son gouvernement pour responsable de l’incapacité à arrêter une attaque du Hamas le 7 octobre qui a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart. civils.

« L’échec de l’appareil de sécurité israélien, disent-ils [the Israeli public] Je ne lui pardonnerai pas cela », a déclaré à Al Jazeera Abdelhamid Siyam, professeur de sciences politiques à l’université Rutgers, ajoutant que le public « croit en l’armée, mais pas en Netanyahu ».

S’exprimant lundi dans un discours télévisé, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que le Hamas avait deux options : « mourir au combat ou se rendre sans aucune condition ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU tenait une réunion d’urgence pour délibérer sur les raids terrestres israéliens, Gabriel Elizondo d’Al Jazeera ayant déclaré que la session recevrait un briefing de Philippe Lazzarini, directeur de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA.

« Il s’agissait d’une réunion au cours de laquelle les membres du Conseil de sécurité de l’ONU souhaitent obtenir une évaluation directe de la situation à Gaza en ce moment, et c’est ce que nous espérons qu’ils entendront », a déclaré Elizondo.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rencontré lundi le ministre saoudien de la Défense, Khalid bin Salman Al Saud, à Washington, DC, pour discuter des tensions régionales.

Le président russe déclare que les États-Unis sont responsables du « chaos » au Moyen-Orient

Dans un discours télévisé, le président russe Vladimir Poutine a imputé aux États-Unis le « chaos meurtrier » au Moyen-Orient, les qualifiant de bénéficiaires de « l’instabilité mondiale ».

Poutine a également imputé à l’Ukraine et aux pays occidentaux la flambée de violence dans la république russe du Daghestan dimanche soir, au cours de laquelle une foule en colère a pris d’assaut un aéroport à la recherche de passagers devant arriver sur un vol en provenance d’Israël.

Les forces russes sont elles-mêmes actives au Moyen-Orient depuis des années, aidant le président syrien Bachar al-Assad pendant la sanglante guerre civile qui ravage le pays et envoyant des forces par procuration telles que le Groupe Wagner en Libye.





La Turquie condamne le ciblage d’un hôpital à Gaza

Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné « dans les termes les plus fermes » une frappe israélienne contre l’hôpital de l’amitié turco-palestinienne à Gaza, affirmant avoir partagé au préalable les coordonnées de l’hôpital avec les autorités israéliennes.

Sobhi Skeik, directeur de l’hôpital de traitement du cancer financé par la Turquie, a qualifié l’attaque de « premier coup direct contre un établissement médical ».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également averti qu’elle n’était pas en mesure d’aider à réapprovisionner les hôpitaux d’Al-Shifa et d’Al-Quds en raison des risques élevés.

« C’est un désastre qui s’ajoute à un désastre. Les besoins en matière de santé montent en flèche et notre capacité à y répondre diminue rapidement », a déclaré Rick Brennan, directeur régional des urgences de l’agence.

Brennan a appelé à un cessez-le-feu et a déclaré qu’un tiers des hôpitaux de Gaza et plus de 70 pour cent des cliniques ne fonctionnent plus.