Les forces israéliennes se rapprochent de l’hôpital al-Shifa, piégeant des milliers de personnes | Nouvelles de Gaza

L’armée israélienne s’est rapprochée des portes d’entrée du plus grand hôpital de Gaza, où des milliers de blessés et de personnes déplacées sont piégées sous les bombardements israéliens intensifs.

Les forces israéliennes ont entièrement encerclé l’hôpital al-Shifa tôt samedi matin, empêchant les ambulances d’entrer ou de sortir de l’établissement, où les fournitures médicales et la nourriture viennent à manquer.

“Ils attaquent et détruisent les portes d’entrée du principal complexe médical de la bande de Gaza alors que des patients et des milliers de Palestiniens résident toujours dans la cour de cet hôpital”, a déclaré Tareq Abu Azzoum d’Al Jazeera.

« Ces gens sont vraiment piégés en ce moment par les forces israéliennes qui sont stationnées dans différents secteurs et encerclent tout le site. Ils ne sont plus en mesure de déplacer les ambulances pour amener les victimes et les blessés des zones ciblées. Les gens sont piégés et manquent de nourriture.

Abu Azzoum a déclaré que les tireurs d’élite et l’artillerie israéliens visaient également toute personne se déplaçant à l’extérieur de l’hôpital.

Le directeur d’Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya, a décrit la zone autour de l’hôpital comme un « champ de bataille », mais a déclaré que le personnel de l’hôpital s’était engagé à rester avec les patients jusqu’au « dernier moment ».

“Nous ne partirons pas, car nous savons que si nous quittons l’hôpital, des dizaines de patients mourront”, a déclaré Abou Salmiya à Al Jazeera.

L’escalade des bombardements intervient après qu’une frappe israélienne sur l’hôpital al-Shifa tôt vendredi a tué au moins 13 personnes et en a blessé plusieurs autres, selon le ministère de la Santé de l’enclave gouvernée par le Hamas.

Les responsables de la santé ont déclaré plus tard vendredi que les chars israéliens se rapprochaient d’au moins quatre hôpitaux du nord de Gaza dans toutes les directions.

Alors que les combats s’intensifiaient vendredi soir, Marwan Jilani, directeur général de la Société du Croissant-Rouge palestinien, a condamné Israël pour avoir attaqué des hôpitaux au Conseil de sécurité de l’ONU à New York.

« Les personnes déplacées dans les hôpitaux se font tirer dessus au moment même où nous parlons », a déclaré Jilani.

« Ils demandent : « Que pouvons-nous faire ? Où pouvons-nous aller?’ Des milliers de vies innocentes sont menacées de manière imminente.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait écho à ses inquiétudes, se disant « extrêmement perturbé » par la situation à l’hôpital al-Shifa.

“Beaucoup des milliers de personnes hébergées à l’hôpital sont contraintes d’évacuer en raison des risques de sécurité, alors que beaucoup y restent encore”, a-t-il posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« L’OMS est très préoccupée par la sécurité des patients, des agents de santé et des personnes hébergées dans les hôpitaux. Ils ont besoin d’une protection immédiate.

Nous sommes extrêmement préoccupés par les informations faisant état de frappes aériennes à proximité de l’hôpital Al-Shifa à #Gaza. De nombreux agents de santé avec lesquels nous avons été en contact ont été contraints de quitter l’hôpital en quête de sécurité. D’autres déclarent ne pas pouvoir bouger en raison d’une grave insécurité. Beaucoup de… – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 10 novembre 2023

Israël a affirmé que l’hôpital était utilisé par le Hamas comme centre de commandement, ce que le personnel d’al-Shifa et le groupe armé ont nié.

La zone autour d’al-Shifa a été bombardée au moins cinq fois depuis jeudi, selon les responsables de la santé de Gaza, tandis que les forces israéliennes ont également frappé le centre médical al-Nasr, l’hôpital al-Quds et l’hôpital al-Rantisi.

L’OMS a confirmé que la moitié des 36 hôpitaux de Gaza ne fonctionnent pas et que les deux tiers de ses établissements de soins primaires sont hors service en raison des combats.

Au moins 11 078 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon les responsables palestiniens de la santé.

Plus de 1 200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées par le Hamas lors des attaques surprises du groupe armé contre Israël le 7 octobre, selon des responsables israéliens.