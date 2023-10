Les forces israéliennes posent des mines après avoir sécurisé la frontière de Gaza et les combats s’intensifient

Israël affirme avoir rétabli le contrôle de la frontière de Gaza et posé des mines là où les militants du Hamas avaient renversé la barrière lors de leur assaut sanglant du week-end, après une autre nuit de raids aériens israéliens incessants sur l’enclave.

La dernière série de frappes aériennes d’Israël a eu lieu après que le Hamas a menacé d’exécuter un prisonnier israélien chaque fois qu’Israël bombardait une maison palestinienne sans avertissement.

L’armée israélienne a également appelé un nombre sans précédent de 300 000 réservistes et imposé un blocus sur la bande de Gaza, faisant craindre qu’elle ne prépare une attaque terrestre en réponse à l’attaque la plus audacieuse et la plus meurtrière du Hamas depuis des décennies.

Les violences, qui ont fait plus de 1 500 morts, ont suscité des déclarations internationales de soutien à Israël, des manifestations de rue en soutien aux Palestiniens et des appels à la fin des combats et à la protection des civils.

Cette escalade significative est la dernière en date d’un conflit de longue date entre le Hamas et Israël.

Le Hamas est un groupe militaire et politique palestinien qui a gagné le pouvoir dans la bande de Gaza depuis qu’il y a remporté les élections législatives de 2006.

L’objectif déclaré du Hamas est d’établir un État palestinien, tout en refusant de reconnaître le droit d’Israël à exister.

Les chaînes de télévision israéliennes ont déclaré que le bilan des victimes de l’attaque du Hamas s’élevait à 900 Israéliens, avec au moins 2 600 blessés et des dizaines d’entre eux faits prisonniers. Parmi les morts israéliens figuraient 260 jeunes, pour la plupart, abattus lors d’un festival de musique dans le désert, où certains des otages ont été enlevés.

Des Palestiniens inspectent des voitures endommagées, au milieu des décombres d’une zone détruite, après les frappes aériennes israéliennes dans la ville de Gaza lundi. Source: PAA / Mohammed Sabre Dans des propos diffusés par la radio militaire israélienne, le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré mardi qu’il n’y avait eu aucune nouvelle infiltration en provenance de Gaza depuis lundi. Apparemment en réponse aux rumeurs selon lesquelles des hommes armés auraient utilisé des tunnels transfrontaliers, il a déclaré que l’armée n’avait pas de telles découvertes.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré lundi qu’au moins 687 Palestiniens avaient été tués et 3 726 blessés lors des frappes aériennes israéliennes sur l’enclave sous blocus depuis les attaques de samedi du Hamas.

Des immeubles d’habitation, une mosquée et des hôpitaux figuraient parmi les sites attaqués, et les frappes ont détruit certaines routes et maisons, selon les médias et des témoins oculaires.

Israël a également bombardé le siège de la société privée palestinienne de télécommunications, ce qui pourrait affecter les services de téléphonie fixe, Internet et de téléphonie mobile.

Les grèves se sont poursuivies jusque tard dans la nuit de lundi. L’armée israélienne a déclaré avoir frappé des cibles dans la bande de Gaza depuis la mer et les airs, notamment un dépôt d’armes qui, selon elle, appartenait au Jihad islamique et au Hamas, le long de la côte de Gaza.

Les Israéliens ont évacué lundi un site touché par une roquette tirée depuis la bande de Gaza, à Ashkelon, dans le sud d’Israël. Source: PAA, PA / Ohad Zwigenberg Le porte-parole du Hamas, Abu Ubaida, a menacé lundi de tuer les Israéliens parmi les dizaines détenus en captivité après l’attaque surprise de samedi matin. Il a déclaré que le Hamas exécuterait un prisonnier israélien pour chaque bombardement israélien d’une maison civile sans avertissement, et a diffusé l’exécution.

Il n’y a eu aucune réponse immédiate de l’armée israélienne à cette menace. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré que plus de 100 personnes avaient été capturées par le Hamas lors de l’incursion transfrontalière meurtrière du week-end.

Les Palestiniens ont rapporté avoir reçu des appels et des messages audio sur leurs téléphones portables d’agents de sécurité israéliens leur demandant de quitter les zones situées principalement dans les territoires du nord et de l’est de Gaza, et les avertissant que l’armée y opérerait.

Des dizaines de personnes dans le quartier Remal de la ville de Gaza ont fui leurs maisons.

« Nous nous sommes emmenés, nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants et nos belles-filles, et nous nous sommes enfuis. Je peux dire que nous sommes devenus des réfugiés. Nous n’avons ni sûreté ni sécurité. C’est quoi cette vie ? Ce n’est pas une vie », a déclaré Salah Hanouneh, 73 ans, un habitant.

Des gens dans la ville de Gaza lundi. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré lundi qu’au moins 687 Palestiniens avaient été tués et 3 726 blessés lors d’une frappe aérienne israélienne. Source: AAP, ABACA, Association de la presse / Habboub Ramez/Alay Dans le sud d’Israël, théâtre de l’attaque du Hamas, le porte-parole militaire en chef d’Israël a déclaré que les troupes avaient rétabli le contrôle des communautés à l’intérieur d’Israël qui avaient été envahies, mais que des affrontements isolés se poursuivaient alors que certains hommes armés restaient actifs.

L’annonce selon laquelle 300 000 réservistes avaient été activés en seulement deux jours a ajouté aux spéculations selon lesquelles Israël pourrait envisager une attaque terrestre sur Gaza, un territoire qu’il a abandonné il y a près de deux décennies.

« Nous n’avons jamais recruté autant de réservistes à une telle échelle », a déclaré Hagari. « Nous passons à l’offensive. »

Des gouvernements comme l’Italie, la Thaïlande et l’Ukraine ont signalé que leurs citoyens avaient péri dans les attaques du Hamas. À Washington, le président Joe Biden a annoncé qu’au moins 11 Américains avaient été tués et qu’il était probable que des citoyens américains figuraient parmi les otages.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils envoyaient de nouvelles fournitures de défense aérienne, de munitions et d’autres aides à la sécurité à Israël.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que quelque 137 000 personnes avaient trouvé refuge auprès de l’UNRWA, l’agence des Nations Unies qui fournit des services essentiels aux Palestiniens.

Les gouvernements britannique, français, allemand, italien et américain ont publié une déclaration commune reconnaissant les « aspirations légitimes » du peuple palestinien et soutenant des mesures égales de justice et de liberté pour les Israéliens et les Palestiniens.

Ils ont également déclaré qu’ils resteraient « unis et coordonnés » pour garantir qu’Israël puisse se défendre.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son homologue turc Tayyip Erdogan ont appelé le Hamas et Israël à mettre immédiatement fin à la violence et à protéger les civils, a indiqué la présidence égyptienne.

Les médiateurs qatariens ont lancé des appels urgents pour tenter de négocier la liberté des femmes et des enfants israéliens capturés par le Hamas en échange de la libération de 36 femmes et enfants palestiniens des prisons israéliennes.

Le Hamas, dans son intégralité, est désigné comme organisation terroriste par des pays comme l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Certains pays classent uniquement sa branche militaire parmi les groupes terroristes.

L’ONU n’a cependant pas condamné le Hamas dans son intégralité en tant qu’organisation terroriste, en raison du soutien insuffisant des États membres lors du vote de 2018.