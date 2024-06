Les forces israéliennes ont tué des centaines de personnes lors d’une opération de sauvetage d’otages – autorités de Gaza – RT World News

Les forces israéliennes ont tué plus de 200 Palestiniens lors de l’attaque terrestre, maritime et aérienne qui a accompagné le sauvetage de quatre otages de Nuseirat, dans le centre de Gaza, samedi, ont affirmé les autorités de l’enclave.

Alors que les avions israéliens lançaient des frappes aériennes sur le vaste camp de réfugiés de Nuseirat samedi matin, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié un bref communiqué disant qu’elles visaient « infrastructures terroristes » dans la zone. Quelques heures plus tard, Tsahal a annoncé qu’une équipe de commandos policiers et militaires avait sauvé quatre otages du Hamas captifs à Nuseirat, essuyant des tirs nourris à l’entrée et à la sortie du camp.

Peu de temps après le retour des otages en Israël, des informations faisant état de pertes palestiniennes massives ont commencé à faire surface. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que « grands nombres » des blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, sont arrivés à l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa peu après le raid.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient des cadavres éparpillés dans les rues de Nuseirat, dont beaucoup manquaient de membres. Parmi les morts, on pouvait voir plusieurs enfants.















Plus tard samedi, le bureau des médias du gouvernement de Gaza a déclaré que 210 personnes avaient été tuées lors de l’assaut de Tsahal contre Nuseirat et ses environs. On ne sait pas exactement combien de combattants du Hamas figurent parmi les victimes, car le groupe – qui gouverne Gaza – ne dresse pas la liste de ses propres victimes séparément.

Un officier antiterroriste israélien a été mortellement blessé lors de l’opération de sauvetage et est décédé peu après le retour de l’équipe en Israël, a indiqué la police dans un communiqué.

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné l’attaque de Nuseirat, la qualifiant de « massacre sanglant » et a appelé à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a décrit les scènes du camp comme « épouvantable, » et a appelé Israël à accepter un plan de cessez-le-feu proposé par le président américain Joe Biden la semaine dernière.

Le Hamas a capturé environ 250 otages lors de son attaque contre Israël le 7 octobre. Environ la moitié d’entre eux ont été échangés contre des prisonniers palestiniens au cours d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre, et sept ont été secourus par les forces israéliennes. Quelque 120 otages sont toujours détenus par le Hamas, a déclaré samedi aux journalistes le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari.

Au cours des huit mois qui se sont écoulés depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas, les forces israéliennes ont tué plus de 36 800 Palestiniens et en ont blessé près de 84 000, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza.