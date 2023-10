Les forces israéliennes ont tué Abu Akleh « sans justification », selon une enquête de l’ONU | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les forces israéliennes ont utilisé « la force meurtrière sans justification » lorsqu’elles ont abattu la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh en Cisjordanie occupée, violant ainsi son « droit à la vie », selon un nouveau rapport d’un organisme d’enquête mandaté par l’ONU.

La Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et Israël « a conclu, pour des motifs raisonnables, que les forces israéliennes ont eu recours à la force meurtrière sans justification au regard du droit international des droits de l’homme », a-t-elle déclaré dans un communiqué. rapport libéré lundi.

Abu Akleh, un palestino-américain correspondant acclamé du réseau médiatique basé à Doha, a reçu une balle dans la tête alors qu’il couvrait un raid militaire israélien sur le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée en mai 2022.

« L’assassinat de Shireen Abu Akleh à Jénine est le résultat direct de la militarisation par Israël des opérations de maintien de l’ordre en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est », a déclaré Navi Pillay, présidente de la Commission.

« Shireen Abu Akleh est une autre victime de la force excessive et disproportionnée utilisée par les forces de sécurité israéliennes dans ces opérations. Il s’agissait également d’une agression contre des journalistes, tous clairement identifiables, ce qui constitue un schéma récurrent identifié par la Commission.»

L’organisme de l’ONU a recommandé au gouvernement israélien de coopérer pleinement avec l’enquête américaine sur le meurtre d’Abu Akleh. Il a déclaré qu’il fournirait les preuves recueillies à la Cour pénale internationale pour son enquête sur la situation dans l’État de Palestine.

Le rapport, qui couvre la période comprise entre mai 2021 et août 2023, révèle également que les civils paient le prix le plus élevé dans un contexte de violence croissante dans le conflit israélo-palestinien et que ni les forces israéliennes ni les groupes armés palestiniens ne s’efforcent d’éviter les pertes civiles.

Le rapport a été achevé avant le cycle actuel de combats entre Israël et le Hamas, les plus meurtriers depuis des années.

« Notre rapport est douloureux et arrive à point nommé », a déclaré Navi Pillay.

« Il souligne que la seule manière de mettre fin à la violence et de parvenir à une paix durable passe par le strict respect du droit international dans l’ensemble du territoire palestinien occupé et en Israël. Cela nécessite de s’attaquer aux causes profondes du conflit, y compris l’occupation du territoire palestinien, et de permettre aux Palestiniens d’exercer leur droit à l’autodétermination. »

Le rapport sera présenté devant l’Assemblée générale des Nations Unies le 24 octobre.

Le rapport révèle que l’interdiction par Israël d’acheminer de la nourriture et des médicaments vers Gaza constitue une violation du droit international et que la politique israélienne à l’égard de Gaza est indissociable d’une occupation à laquelle Israël n’a « aucune intention » de mettre fin, selon lui.

À Jérusalem-Est occupée et en Cisjordanie occupée, la commission a également détaillé ce qu’elle a décrit comme une « hiérarchie distincte » des méthodes israéliennes utilisées pour disperser les manifestants, les Palestiniens de Jérusalem-Est occupée et de Cisjordanie occupée recevant les « réponses les plus dures et souvent mortelles ». ».

L’ONU a également déclaré que les cas précédents dans lesquels des groupes palestiniens de Gaza ont tiré des roquettes vers des centres de population israéliens étaient « fondamentalement aveugles » et constituaient un crime de guerre. Le rapport révèle également que les attaques israéliennes sur Gaza n’étaient « pas proportionnées à l’avantage militaire » et constituaient également un crime de guerre.



La commission a déclaré qu’elle collectait des preuves de crimes de guerre commis par des groupes armés palestiniens tels que le Hamas et les forces israéliennes au cours des combats actuels.

Après que des centaines de combattants du Hamas de Gaza ont lancé une attaque contre le sud d’Israël qui a tué au moins 1 400 personnes et en a blessé des milliers d’autres, les forces israéliennes ont imposé un « siège complet » sur le territoire, coupant l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’électricité et au carburant à Gaza, et a déclenché une campagne de raids aériens qui ont rasé des quartiers entiers. Au moins 2 808 personnes ont été tuées dans les bombardements et plus de 10 000 autres blessées, selon des responsables palestiniens.

La semaine dernière, Israël a déclaré que plus d’un million d’habitants du nord de Gaza devaient évacuer vers le sud avant une invasion terrestre israélienne anticipée, un ordre que l’ONU a qualifié d’« impossible » et qui, selon les groupes de défense des droits, pourrait équivaloir à un transfert forcé de population, ce qui est un crime. contre l’humanité.