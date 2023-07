Les forces israéliennes mènent une opération majeure dans le camp de Jénine en Cisjordanie, intensifiant la recherche de militants et d’armes

Les forces israéliennes poursuivent leur chasse aux militants palestiniens et aux armes dans un camp de réfugiés de Cisjordanie, entraînant le déplacement de milliers d’habitants et une augmentation du nombre de morts parmi les Palestiniens, atteignant 10 en deux jours.

Le raid à grande échelle sur le camp de Jénine, qui rappelle les tactiques utilisées lors du soulèvement palestinien du début des années 2000, intervient alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu fait face à la pression d’alliés ultranationalistes pour une réponse forte aux récentes attaques contre les colons israéliens.

Le camp est maintenant en ruines, avec des habitants dépourvus des commodités de base et des Palestiniens de toute la Cisjordanie observant une grève générale pour protester contre l’incursion israélienne.

Les troupes israéliennes ont poursuivi leur chasse aux militants palestiniens et aux armes dans un camp de réfugiés de Cisjordanie mardi, après que des bulldozers militaires ont déchiré les ruelles et que des milliers d’habitants se sont enfuis en lieu sûr. Le nombre de morts palestiniens sur deux jours est passé à 10.

Le raid à grande échelle du camp de Jénine, qui a commencé lundi, est l’une des opérations militaires les plus intenses en Cisjordanie occupée depuis près de deux décennies. Il portait les caractéristiques des tactiques militaires israéliennes lors du deuxième soulèvement palestinien au début des années 2000 et est intervenu alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu fait face à une pression croissante de ses alliés politiques ultranationalistes pour une réponse dure aux récentes attaques contre les colons israéliens, y compris une fusillade le mois dernier qui a tué quatre personnes. personnes.

À Tel-Aviv, des ambulanciers paramédicaux israéliens ont déclaré qu’au moins quatre personnes avaient été blessées lorsqu’une voiture a percuté des piétons sur un trottoir. Le porte-parole de la police, Eli Levi, a déclaré à la radio publique Kan que l’incident était une attaque délibérée et qu’un civil a tiré et tué le conducteur sur les lieux.

Le groupe militant du Hamas a qualifié l’attaque « d’héroïque et de vengeance pour l’opération militaire à Jénine ».

Plus tôt dans la journée, des décombres jonchaient les rues de Jénine et des magasins ont été endommagés. Des colonnes de fumée noire ponctuaient périodiquement l’horizon au-dessus du camp dans la ville du nord de la Cisjordanie, longtemps un bastion des militants palestiniens.

Le maire de Jénine, Nidal Al-Obeidi, a déclaré qu’environ 4 000 Palestiniens avaient fui le camp de réfugiés de Jénine, trouvant un logement chez des proches et dans des abris. Les habitants ont déclaré qu’il n’y avait ni eau ni électricité dans le camp.

Dans toute la Cisjordanie, les Palestiniens ont observé une grève générale pour protester contre le raid israélien.

Pendant ce temps, le ministère palestinien de la Santé a déclaré mardi que le nombre de morts sur deux jours était passé à 10, avec deux autres décès signalés dans la nuit. L’armée israélienne a affirmé que tous étaient des militants, mais n’a pas fourni de détails.

Au cours des opérations de mardi, l’armée a déclaré avoir saisi des armes et démoli des tunnels sous une mosquée du camp de réfugiés de Jénine.

Un porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré lundi qu’Israël avait lancé l’opération parce qu’une cinquantaine d’attaques au cours de l’année écoulée avaient émané de Jénine.

Le camp de Jénine et une ville adjacente du même nom ont été un point d’éclair depuis que la violence israélo-palestinienne a commencé à s’intensifier au printemps 2022. C’était également un foyer d’activités militaires palestiniennes lors du deuxième soulèvement palestinien au début des années 2000.

Mardi, des centaines de soldats israéliens ont continué d’opérer dans le camp, saisissant des armes et des explosifs et détruisant des tunnels et des postes de commandement, a indiqué l’armée.

Les médias israéliens ont rapporté que l’armée avait arrêté au moins 120 militants palestiniens présumés depuis lundi.

Le gouvernement autonome palestinien de Cisjordanie et trois pays arabes ayant des liens normalisés avec Israël – la Jordanie, l’Égypte et les Émirats arabes unis – ont condamné l’incursion d’Israël, tout comme l’Organisation de coopération islamique de 57 nations.

Plus de 140 Palestiniens ont été tués cette année en Cisjordanie, dans le cadre d’un pic de violence qui dure depuis plus d’un an et qui a connu l’une des pires effusions de sang dans la région depuis près de deux décennies. Les attaques palestiniennes visant des Israéliens ont tué au moins 26 personnes.

Israël affirme que les raids sont destinés à réprimer les militants palestiniens et à contrecarrer les attaques. Les Palestiniens disent qu’une telle violence est inévitable en l’absence de tout processus politique avec Israël et de l’augmentation de la construction de colonies en Cisjordanie et de la violence des colons extrémistes.

Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestant contre les incursions et des personnes non impliquées dans les affrontements sont également morts.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.