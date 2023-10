Les troupes et les chars israéliens ont mené un raid terrestre dans le nord de Gaza dans la nuit de jeudi, ont annoncé les Forces de défense israéliennes, attaquant des cibles du Hamas.

L’opération visait à « préparer le champ de bataille » pour une opération terrestre attendue dans le territoire palestinien après une campagne de frappes aériennes de deux semaines, a déclaré un porte-parole militaire.

En outre, Tsahal a procédé à 60 arrestations en Cisjordanie, dont 46 parmi les membres du Hamas. Depuis le début de la guerre le 7 octobre, environ 1 000 personnes recherchées ont été arrêtées, ont indiqué les FDI.

La guerre entre Israël et le Hamas, qui en est maintenant à son 20e jour, a fait des pertes dévastatrices des deux côtés. Lors de la première attaque contre Israël, des terroristes du groupe islamique Hamas ont infiltré l’État juif et ont tué au moins 1 400 hommes, femmes et enfants israéliens de la manière la plus brutale imaginable, la plupart étant d’abord torturés et violés. Les responsables israéliens affirment que pas moins de 224 personnes ont été ramenées en captivité à Gaza et sont désormais retenues en otage par le Hamas. L’armée affirme que 309 soldats israéliens ont été tués depuis le début de la guerre.

On craint qu’au moins 10 Américains figurent parmi les 224 personnes retenu captif par le Hamas .

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a affirmé mercredi que plus de 750 personnes avaient été tuées au cours des dernières 24 heures, soit un chiffre supérieur aux 704 tués la veille, a rapporté l’Associated Press. Le bilan des morts rapporté par le Hamas n’a pas pu être vérifié de manière indépendante, et le ministère ne fait pas de distinction entre les civils palestiniens et les combattants terroristes. À titre de comparaison, 2 251 Palestiniens, pour la plupart des civils, ont été tués au cours des six semaines de guerre en 2014, selon les chiffres de l’ONU.

L’armée israélienne a exhorté les civils palestiniens à fuir les zones de la bande de Gaza où le Hamas a installé des infrastructures pour tirer des roquettes sur Israël. Ces cibles militaires sont encastrées dans des bâtiments civils et les responsables américains ont déclaré que le Hamas utilise le peuple palestinien comme bouclier humain.

Au cours du raid nocturne, les soldats ont tué des combattants et détruit les infrastructures des militants ainsi que les positions de lancement de missiles antichar, a indiqué l’armée. Il a indiqué qu’aucun Israélien n’avait été blessé. Aucune victime palestinienne n’a été confirmée dans l’immédiat.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole militaire, a déclaré que les raids faisaient « partie de nos préparatifs pour les prochaines étapes de la guerre ».

L’armée a également indiqué avoir exécuté quelque 250 frappes aériennes à travers Gaza au cours des dernières 24 heures, ciblant des tunnels, des lance-roquettes et d’autres infrastructures militantes.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a averti que le manque de carburant, de nourriture et d’aide médicale pour les Palestiniens pris entre deux feux ne ferait qu’aggraver la crise humanitaire.

La bande de Gaza abrite 2,3 millions de Palestiniens, dont environ 1,4 million ont été déplacés de chez eux à cause de la guerre. Beaucoup restent dans des abris bondés de l’ONU alors que les frappes aériennes incessantes d’Israël se poursuivent.

Il y a quelques jours, Israël a autorisé plus de 60 camions à entrer à Gaza avec l’aide humanitaire égyptienne, mais les responsables de l’ONU et les travailleurs humanitaires affirment que les approvisionnements limités sont insuffisants. Israël a refusé d’autoriser la livraison à Gaza de carburant, nécessaire pour alimenter les générateurs, craignant que le Hamas ne le confisque et ne lance davantage de roquettes sur les zones résidentielles israéliennes.

Le nombre de morts augmentera encore si Israël lance une opération terrestre à grande échelle à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré à son pays mercredi soir lors d’un discours aux heures de grande écoute que son cabinet “décidait” du moment d’une éventuelle incursion terrestre dans la bande de Gaza.

“L’objectif et le calendrier de ce que l’armée israélienne va faire dépendent du cabinet et c’est le chef d’état-major et le cabinet qui décident”, a déclaré Netanyahu. “Et lorsque nous entrerons dans Gaza, nous exigerons le prix le plus élevé de ces meurtriers pour ce qu’ils ont fait.”

Netanyahou dit Israël a deux objectifs dans la guerre : « détruire le Hamas et toutes ses infrastructures » et « faire tout ce qui est possible pour ramener nos otages chez eux ».

L’armée israélienne reste prête à envahir Gaza à tout moment, même si les plans pour une telle opération ont été retardés. Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général. Herzi Halevi a déclaré mardi aux journalistes qu’Israël était “prêt à envahir”, mais a néanmoins expliqué le retard.

Des rapports indiquent que les responsables américains ont fait pression sur les Israéliens pour qu’ils retardent une invasion tandis que les négociations pour la libération des otages se déroulent en coulisses.

