Les forces israéliennes frappent le sud et le centre de Gaza malgré les craintes de familles d’otages

JERUSALEM — Israël a pilonné le sud de Gaza jeudi, notamment une attaque à Rafah, près de la frontière égyptienne, qui a tué à elle seule au moins 16 personnes, selon des informations. La principale ville du sud, Khan Younis, a connu certains des combats les plus violents de Gaza depuis des semaines, avec au moins 40 combattants du Hamas tués, selon Israël.

Les violents combats, en particulier dans le centre de Gaza, suggèrent que les forces israéliennes ne réduisent pas encore complètement leurs attaques malgré les pressions américaines sur les lourdes pertes civiles et les doutes croissants parmi les familles d’otages quant à la meilleure approche pour libérer les personnes détenues par le Hamas et ses alliés. Signe d’espoir dans le conflit, les médicaments destinés aux otages semblent avoir pénétré à Gaza, même s’il n’est pas clair s’ils ont encore atteint leurs destinataires prévus.

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient attaqué plusieurs caches d’armes et bases du Hamas autour de Khan Younis, en s’appuyant sur des troupes au sol appuyées par des chars et des avions. L’armée israélienne s’est retirée mercredi des environs de l’hôpital Nasser à Khan Younis, après plusieurs jours de violents combats qui ont détruit des bâtiments résidentiels et un cimetière et provoqué la fuite de milliers de réfugiés. selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Les combats ont également éclaté dans le nord de Gaza, où certains civils tentent de rentrer chez eux après un retrait partiel des troupes israéliennes dans la région. Des témoins ont fait état de bombardements et de coups de feu dans plusieurs quartiers de la ville de Gaza et des communautés environnantes. Un habitant a fourni au Washington Post des enregistrements de coups de feu et d’explosions autour du camp de réfugiés de Jabalya, fortement endommagé.

L’effondrement des communications dans toute la bande de Gaza s’est poursuivi pendant sept jours – le plus long parmi tant d’autres au cours du conflit – rendant difficile l’accès aux témoins.

Les violents combats se sont poursuivis bien qu’Israël ait retiré au moins trois divisions et déclaré avoir largement achevé ses opérations dans le nord. Le nombre d’échanges de tirs a diminué par rapport aux premiers mois de l’invasion terrestre, ont indiqué les habitants, mais les bombardements restent fréquents.

« Les bombardements israéliens sur diverses zones de la ville de Gaza n’ont pas cessé », a déclaré Mahmoud, un habitant qui a vu des civils fuir vers l’hôpital Al-Shifa mercredi après-midi lors d’une attaque. Les chars israéliens présents dans la zone se sont retirés jeudi, a-t-il indiqué. Comme d’autres Gazaouis, il s’est exprimé à condition que son nom de famille ne soit pas utilisé pour protéger sa sécurité.

Shukri, un autre habitant de la ville de Gaza, a déclaré que l’intensification des combats a forcé les Palestiniens à retourner dans la rue. « Au cours de cette semaine, ma famille et moi avons déménagé dans trois endroits différents en raison de la reprise des bombardements et des affrontements dans le nord de la bande de Gaza », a-t-il déclaré.

Le rythme intense des combats et des bombardements aériens a alimenté l’inquiétude des familles de plus de 100 otages détenus à Gaza depuis près de 15 semaines. Beaucoup d’entre eux ont plaidé auprès du gouvernement israélien pour un cessez-le-feu qui permettrait la libération négociée des otages.

Fin novembre, quatre-vingt-un otages israéliens ont été libérés au cours d’une pause d’une semaine. Les dirigeants militaires et politiques affirment que la poursuite des combats est le meilleur moyen de faire pression sur le Hamas pour qu’il reprenne des négociations significatives en vue d’un nouvel accord. Le Hamas a déclaré qu’il n’accepterait pas un nouvel accord à moins qu’Israël ne mette fin à toutes ses actions militaires.

“Nous n’avons pas le droit d’arrêter les combats tant qu’il y aura des otages à Gaza”, a déclaré jeudi le secrétaire à la Défense Yoav Gallant dans une interview à la radio israélienne.

Plusieurs otages libérés ont déclaré que les attentats à la bombe semblaient laisser le Hamas imperturbable et, dans certains cas, avoir tué ou blessé des otages. Merav Svirsky, la sœur d’un otage récemment déclaré mort à Gaza, a imputé sa disparition après sa longue captivité à la poursuite des combats. Ses deux parents ont été tués lors des premières attaques du Hamas.

“Il est regrettable que cela ne se soit pas terminé pour lui aussi le 7 octobre. De cette façon, il aurait été sauvé de 99 jours de peur et de mort”, a-t-elle déclaré jeudi, faisant référence à son frère Itai Svirsky, dans une interview à la radio, selon le Temps d’Israël. « Il a été abattu par le Hamas, apparemment à cause du stress dû à une frappe à proximité – la pression militaire met les otages en danger. »

La colère des familles d’otages contre le gouvernement et le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est de plus en plus répandue dans l’opinion publique, tant en Israël qu’à l’étranger.

Lors d’une apparition mercredi au Capitole à Washington, Liz Hirsh Naftali, dont la petite-nièce Abigail Edan, 4 ans, a été kidnappée après que des militants du Hamas ont tué ses parents puis relâchée en novembre, a accusé le Premier ministre de faire passer ses propres besoins politiques avant d’obtenir davantage d’otages. libère. Le président Biden, a-t-elle déclaré, devrait reconsidérer son ferme soutien au gouvernement israélien jusqu’à ce qu’il fasse davantage.

« Parfois, les amis doivent transmettre des messages durs », a déclaré Naftali, dans des remarques qui ont semblé surprendre certains des législateurs américains pro-israéliens. « Et après 104 jours, nous devons transmettre ces messages. Nous devons faire en sorte qu’Israël soit mis sous pression pour conclure un accord afin de mettre fin à cette guerre et de ramener ces otages chez eux. »

Les défenseurs des otages ont salué une avancée diplomatique rare : une expédition de produits pharmaceutiques à Gaza dans le cadre d’un accord entre Israël et le Hamas négocié par le Qatar. Le groupe militant a accepté de laisser la drogue fournie par la France atteindre les otages individuels. En échange, l’accord prévoit le transfert de médicaments essentiels vers les zones les plus vulnérables de Gaza, où le système de santé s’effondre alors que les combats font rage.

Les médicaments sont entrés dans l’enclave dans la nuit de mercredi après inspection par Israël, selon les médias locaux, mais les autorités attendaient toujours la preuve qu’ils avaient été remis aux otages. Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré jeudi qu’il travaillait avec les parties pour faciliter la livraison.

« À ma connaissance, jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune preuve de cela », a déclaré Avi Hyman, porte-parole du gouvernement israélien, lors d’un point de presse jeudi.

Une foule d’Israéliens ont tenté jeudi de bloquer l’entrée des camions d’aide à Gaza, s’opposant à l’aide humanitaire qui, selon eux, sert principalement à prolonger l’emprise du Hamas sur l’enclave.

“Ces camions qui entrent directement dans les bras meurtriers du Hamas, cela doit cesser”, a déclaré Reut Ben Haim dans une interview à la radio israélienne sur les lieux, où la police empêchait les manifestants de bloquer les véhicules.

Ben Haim vit à Netivot, dans le sud d’Israël, qui a subi mardi un barrage de tirs de roquettes depuis le centre de Gaza. L’armée israélienne a retiré des milliers de soldats de la zone plus tôt dans la semaine, suscitant la colère des Israéliens qui réclamaient des attaques plus agressives.

Les forces israéliennes ont également intensifié leurs raids en Cisjordanie occupée et mercredi, des responsables palestiniens ont fait état de frappes aériennes dans deux camps de réfugiés qui, selon eux, ont tué au moins neuf personnes. Au moins un autre Palestinien a été tué par des tirs israéliens et 12 autres ont été blessés jeudi matin, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien.

Les opérations militaires israéliennes se sont concentrées sur les camps de réfugiés du nord de Tulkarem et de Nur Shams pour une deuxième journée jeudi. Les médias locaux ont partagé des vidéos de bulldozers et de chars israéliens dans les rues détruites et ont rendu compte des raids et des affrontements entre combattants palestiniens et forces israéliennes.

L’armée israélienne a déclaré jeudi au Washington Post qu’il y avait une « opération antiterroriste continue et continue dans le camp de Tulkarem depuis plus de 35 heures » et que les forces de sécurité « continuaient d’opérer dans la ville ».