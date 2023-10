Israël a poursuivi son offensive terrestre à Gaza pour une deuxième nuit alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays avait lancé une nouvelle phase de sa guerre « longue et dure » pour détruire le Hamas.

Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a déclaré dimanche qu’Israël avait envoyé davantage de troupes à Gaza dans la nuit et que les opérations de combat se poursuivaient dans le nord de la bande. “Nous avançons dans les étapes de la guerre, conformément à notre plan”, a-t-il déclaré. « Nous élargissons progressivement nos opérations au sol. »

Il s’exprimait alors que les connexions téléphoniques et Internet étaient rétablies à Gaza, deux jours après que les frappes aériennes israéliennes ont coupé presque toutes les communications dans le territoire assiégé, laissant de nombreux habitants sans contact avec le monde extérieur.

L’ONU a déclaré que des milliers de Palestiniens désespérés pénétraient par effraction dans ses entrepôts à Gaza pour saisir de la farine et d’autres produits de première nécessité, signe que l’ordre civil commençait à s’effondrer dans l’enclave.

Israël bombarde Gaza depuis trois semaines depuis l’attaque du Hamas contre le pays le 7 octobre, au cours de laquelle au moins 1 400 Israéliens ont été tués, le jour le plus meurtrier des 75 ans d’histoire du pays. Le Hamas a également pris 229 otages, civils et militaires, qu’il continue de détenir.

Dimanche, le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, a déclaré que le bilan des morts à Gaza depuis le début de l’offensive israélienne s’élevait à 8 005 Palestiniens et 20 242 blessés.

Israël a envoyé des troupes et des chars à Gaza vendredi soir et occupe plusieurs positions sur le territoire. L’opération terrestre s’est accompagnée de ce que l’ONU a décrit comme les « frappes aériennes et bombardements d’artillerie israéliens les plus intenses » depuis le début de la guerre.

L’UNRWA, la principale agence des Nations Unies fournissant des secours aux Palestiniens à Gaza, a déclaré que des milliers de personnes étaient entrées par effraction dans ses entrepôts et centres de distribution dans les zones centrales et méridionales de la bande, emportant de la farine de blé et d’autres articles de survie de base comme des produits d’hygiène.

Thomas White, directeur des affaires de l’UNRWA à Gaza, a qualifié cela de « signe inquiétant indiquant que l’ordre civil commence à s’effondrer ».

Dernière preuve que le conflit risque d’attiser les tensions plus larges au Moyen-Orient, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, que les « crimes d’Israël ont franchi les lignes rouges, ce qui pourrait obliger tout le monde à agir ».

Les Palestiniens portent des victimes après les frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza © Mutasem Murtaja/Reuters

Lors d’une conférence de presse à Jérusalem samedi soir, Netanyahu a déclaré que la guerre était désormais entrée dans sa « deuxième étape ». « Ses objectifs sont clairs : la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas et le retour des otages », a-t-il déclaré.

Il a décrit le conflit comme une « guerre pour l’existence même d’Israël ». « Nous avons toujours dit : ‘Plus jamais ça’. Plus jamais, ce n’est plus le cas maintenant.

Mais il n’a pas décrit l’offensive comme une invasion à grande échelle, affirmant seulement qu’Israël avait décidé « d’étendre ses opérations terrestres » à Gaza et y avait envoyé « des forces terrestres supplémentaires ».

Amos Yadlin, général à la retraite et ancien chef du renseignement militaire, a déclaré que même si les opérations n’étaient pas la blitzkrieg que beaucoup avaient prédite, elles marquaient néanmoins le début d’une invasion terrestre signalée depuis longtemps.

“C’est pouce par pouce, mètre par mètre”, a-t-il déclaré. « Il s’agit d’un conflit de faible intensité, qui a commencé hier soir. »

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré que des milliers de familles à Gaza « dormaient dans des abris de fortune ou à l’air libre, avec peu de nourriture et d’eau ». Il a déclaré que les hôpitaux étaient au bord de l’effondrement et que les usines de traitement des eaux usées ne fonctionnaient plus.

La fumée s’élève au-dessus du nord de Gaza suite à une frappe aérienne israélienne © Hannibal Hanschke/EPA/Shutterstock

Israël a bloqué l’entrée de la plupart de l’aide humanitaire à Gaza, n’autorisant l’entrée que d’un petit nombre de camions chaque jour, ce que l’ONU et d’autres agences ont jugé insuffisant pour les 2,3 millions d’habitants de Gaza.

« Je suis choquée par le niveau intolérable des souffrances humaines et j’exhorte les parties au conflit à désamorcer dès maintenant », a déclaré Mirjana Spoljaric, présidente du CICR. « Il est inacceptable que les civils n’aient aucun endroit sûr où aller à Gaza au milieu des bombardements massifs et qu’avec un siège militaire en place, aucune réponse humanitaire adéquate ne soit actuellement possible. »

Médecins Sans Frontières, l’organisation médicale humanitaire, a déclaré : « Le nord de Gaza est rasé, tandis que toute la bande est touchée et que les civils n’ont aucun endroit où se réfugier. »

Il ajoute : « La communauté internationale doit prendre des mesures plus énergiques pour exhorter Israël à mettre fin à l’effusion de sang. Des personnes sont tuées et forcées de quitter leurs maisons, et l’eau et le carburant s’épuisent. L’atrocité est d’une ampleur jamais vue auparavant à Gaza.

Mais le colonel Elad Goren, un officier supérieur du Cogat, l’organisme militaire israélien responsable des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a contesté les descriptions de la situation à Gaza faites par les groupes d’aide internationale.

Des Palestiniens attendent à un point d’eau pour remplir les bidons © Abed Rahim Khatib/dpa

Il a déclaré qu’il y avait suffisamment de nourriture dans le territoire assiégé pour les « semaines à venir », que les fournitures médicales étaient toujours disponibles et que l’eau était « entièrement accessible », principalement dans le sud de Gaza.

“Ce ne sont pas les niveaux normaux [of water for Gaza] mais cela répond à des besoins humanitaires fondamentaux », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’Israël prévoyait d’« augmenter considérablement » le montant de l’aide humanitaire autorisée à entrer à Gaza depuis l’Égypte au cours de la semaine à venir.

Netanyahu est confronté à un énorme dilemme lorsqu’il intensifie son offensive terrestre : les familles des otages, que le Premier ministre a rencontrées samedi soir, ont prévenu qu’une invasion pourrait mettre leur vie en danger.

« Tout déménagement envisagé [should] prendre en compte le bien-être de nos proches », a déclaré Meirav Leshem Gonen, la mère de Romi Leshem, 23 ans, enlevée lors d’un festival de musique.

Les groupes de médias du Hamas ont cité Yahya Sinwar, le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, disant que l’organisation était prête à libérer les otages en échange de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Mais Hagari a rejeté cette offre en la qualifiant de « terreur psychologique ». « Il n’a qu’un seul objectif : manipuler les civils israéliens », a-t-il déclaré.

Reportage supplémentaire de Neri Zilber à Tel Aviv