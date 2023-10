Les forces israéliennes et leurs chars se rassemblent à la frontière avec Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Sud d’Israël – Dans un complexe commercial désolé près de la ville côtière d’Ashkelon, une silhouette solitaire déambule dans un parking vide.

C’est étrange. Tous les magasins sont fermés. Les escaliers mécaniques et les manèges pour enfants sont désactivés. Des nuées de mouches se nourrissent des poubelles débordantes. De la vieille nourriture et des sacs en plastique sont éparpillés sur le tarmac.

Le système de haut-parleurs reste allumé et diffuse une boucle sans fin de musique crépitante d’ascenseur – le son doux interrompu par le rugissement des avions au-dessus de nous et plusieurs bruits sourds au loin.

À quelques kilomètres de là se trouve la bande de Gaza assiégée, qui subit d’intenses bombardements israéliens depuis plus d’une semaine.

L’enclave pauvre n’a actuellement pas d’électricité. Les approvisionnements en carburant et en eau sont pratiquement épuisés. Le système médical est au bord de l’effondrement.

Pendant ce temps, Israël a ordonné à 1,1 million de personnes de quitter le nord de Gaza pendant qu’il poursuit sa campagne aérienne.

« Nous ne connaissons pas l’avenir »

Omel, un gros homme de 58 ans à la barbe grise bien entretenue, est né dans la région et est l’un des rares civils à être resté.

Il était venu chercher de la nourriture pour son père et ses frères de 87 ans mais tous les magasins ont fermé, alors il retourne à sa voiture.

Il s’exprime avec prudence, sur un ton sombre, affirmant que la guerre actuelle « semble différente » pour les habitants en raison des morts et des enlèvements de civils. Lui-même a des amis décédés.

On estime que 1 400 Israéliens ont été tués dans l’attaque de la branche armée du Hamas, dont 286 soldats. Au moins 2 750 Palestiniens, dont un quart d’enfants, ont été tués dans les raids aériens israéliens sur Gaza.

Le grand-père d’Omel était venu des Pays-Bas dans un kibboutz avant sa naissance, et il affirme désormais que sa famille refuse de partir.

Il affirme que l’attaque menée par des combattants palestiniens a pris les habitants de la région par surprise, les laissant encore sous le choc.

« Nous ne connaissons pas l’avenir », dit-il en courbant les épaules, ajoutant : « mais nous savons que le gouvernement et l’armée israéliens sont très forts ».

Renforcement militaire israélien à la frontière avec Gaza

Trois bus pénètrent dans le parking aux côtés d’une douzaine de véhicules militaires.

De jeunes Israéliens vêtus de kakis militaires débarquent. L’atmosphère est rauque, avec beaucoup de gifles dans le dos et des chants sporadiques. Beaucoup en profitent pour fumer, d’autres pour faire une pause toilettes dans les bosquets mal entretenus.

Il semble qu’ils fassent partie des 360 000 réservistes qu’Israël a appelés après l’attaque surprise contre le sud d’Israël le 7 octobre.

Dans les véhicules militaires, il semble y avoir des soldats plus expérimentés, arborant des expressions sévères et équipés d’un équipement de combat complet ; l’un d’eux se retire de la foule et commence une prière debout.

Après une pause de 30 minutes, ils repartent et reprennent la route en direction de la frontière avec Gaza.

Certains regardent droit devant eux, d’autres feuilletent leur téléphone. Un groupe jette un drapeau israélien sur le côté du véhicule alors qu’ils contournent le rond-point.

Quelques minutes plus tard, des roquettes provenant de l’enclave s’envolent dans les airs. Les défenses aériennes israéliennes entrent en action. Des traînées de lumière brillantes serpentent à travers le ciel bleu. De fortes explosions retentissent au-dessus de nous.

Plus on se rapproche de la frontière de Gaza, plus on voit de drapeaux israéliens déployés le long de l’autoroute.

Des voitures de tourisme à grande vitesse remplies de soldats israéliens armés se frayent un chemin autour d’un flot de véhicules de transport gargantuesques transportant des chars.

D’un côté de l’autoroute, plus de 100 chars et véhicules militaires s’alignent face à la bande de Gaza.

L’autoroute est quadrillée de points de contrôle de fortune. Des soldats en colère ordonnent aux civils de faire demi-tour et de s’éloigner de la frontière.

Sur le terrain, tout laisse présager une invasion terrestre imminente par les forces israéliennes.

« Nous avons lancé l’offensive depuis les airs. Plus tard, nous viendrons également du terrain », avait déclaré la semaine dernière le ministre de la Défense Yoav Gallant aux troupes israéliennes.

Alors que la nuit tombe, près de la ville désormais évacuée de Sderot, où, il y a une semaine, les troupes israéliennes ont affronté les combattants du Hamas, les magasins locaux, dont une petite pizzeria éclairée en bleu et un magasin de narguilé bric-à-brac, font un commerce effréné. alors qu’une traînée sans fin de soldats font le plein de fournitures.

Une longue rangée de réservoirs inutilisés reste silencieuse dans un complexe industriel fermé.

Les lampadaires sont éteints le long des routes de campagne qui chevauchent la frontière avec la bande de Gaza ; les panneaux sont masqués. Les systèmes GPS cessent souvent de fonctionner.

Cela ne fait qu’une semaine que les forces israéliennes ont combattu les combattants palestiniens dans la région, et des préparatifs ont été faits pour éviter une nouvelle incursion.