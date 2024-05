Les forces israéliennes et égyptiennes échangent des tirs, un soldat égyptien tué

Les forces israéliennes et égyptiennes ont échangé des tirs près de Rafah lundi, des sources au sein de Tsahal affirmant que les soldats égyptiens ont tiré sur les soldats israéliens qui ont riposté, selon Maariv. Un soldat égyptien a été tué dans un échange de tirs.

Après l’incident, des responsables de Tsahal ont pris contact avec des responsables égyptiens pour cesser le feu. Aucun soldat israélien n’a été blessé lors de l’incident.

L’armée israélienne a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête et qu’un dialogue était en cours avec les Égyptiens.

Les forces de sécurité égyptiennes ciblent les Israéliens l’année dernière

Les forces de sécurité égyptiennes ont de plus en plus pris pour cible les Israéliens au cours de l’année écoulée.

Un soldat égyptien monte la garde à la frontière entre l’Égypte et le sud de la bande de Gaza, le 8 septembre 2013. (crédit : IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS)

En juin dernier, un policier égyptien a infiltré Israël et tué trois soldats de Tsahal. L’Égypte a affirmé que l’incident s’était produit lorsque l’officier poursuivait des trafiquants de drogue en Israël. Une enquête menée par Israël a révélé que le policier s’est infiltré par une porte de secours située dans la barrière frontalière et a parcouru 150 mètres avant de tuer deux soldats, de s’infiltrer plus profondément dans le pays et de tuer un autre soldat lors d’un échange de tirs. Les deux soldats tués en premier n’ont pas tiré avec leurs armes, ce qui indique que le policier égyptien s’est faufilé sur eux avant de les tuer.

En octobre, un policier égyptien a assassiné deux touristes israéliens et leur guide égyptien.