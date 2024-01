Les forces israéliennes déguisées en femmes et en médecins prennent d’assaut un hôpital de Cisjordanie

JENIN, Cisjordanie (AP) — Les forces armées israéliennes déguisées en femmes et en personnel médical ont pris d’assaut un hôpital mardi en Cisjordanie occupée, tuant trois militants palestiniens lors d’un raid dramatique qui a souligné le débordement de violence meurtrière sur le territoire pendant la guerre. guerre à Gaza.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient ouvert le feu à l’intérieur des services de l’hôpital Ibn Sina, dans la ville de Jénine. Le ministère a condamné le raid et a appelé la communauté internationale à faire pression sur l’armée israélienne pour qu’elle mette fin à de telles opérations dans les hôpitaux. Un porte-parole de l’hôpital a déclaré qu’il n’y avait eu aucun échange de tirs, indiquant qu’il s’agissait d’un assassinat ciblé.

L’armée a déclaré que les militants utilisaient l’hôpital comme cachette. Il a affirmé que l’une des personnes ciblées lors du raid avait transféré des armes et des munitions à d’autres en vue d’une attaque planifiée, prétendument inspirée par le Assaut du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre. L’armée n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Des images provenant d’une caméra de sécurité de l’hôpital et diffusées sur les réseaux sociaux montraient une douzaine de forces d’infiltration, pour la plupart armées, habillées en femmes avec un foulard musulman ou du personnel hospitalier en blouse ou en blouse blanche de médecin. L’un portant un masque chirurgical portait un fusil dans un bras et un fauteuil roulant plié dans l’autre. Les forces de l’ordre ont été vues en train de tapoter un homme agenouillé contre un mur, les bras levés.

Israël a fait l’objet de vives critiques pour son raids sur les hôpitaux de Gaza, qui ont servi de refuge aux personnes déplacées et également de bouée de sauvetage essentielle mais difficile pour les dizaines de milliers de Palestiniens blessés pendant la guerre. Le système de santé de Gaza, qui était déjà faible avant la guerre, est sur le point de s’effondrer, cédant sous le nombre de patients, le manque de ressources – y compris le carburant et les produits médicaux de première nécessité bloqués par les restrictions israéliennes – et les combats répétés autour et à l’intérieur. les hôpitaux.

Israël affirme que les militants utilisent les hôpitaux, en particulier à Gaza, pour se cacher ou pour lancer des opérations. L’armée a découvert des tunnels souterrains à proximité des hôpitaux et affirme avoir localisé des armes et des véhicules utilisés lors de l’attaque du 7 octobre sur le terrain de l’hôpital.

La guerre a été déclenchée par l’attaque du Hamas, lorsque des centaines de militants ont traversé la frontière, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en enlevant environ 250 autres.

L’attaque a déclenché une offensive aérienne, maritime et terrestre de grande ampleur qui a tué plus de 26 000 personnes à Gaza et en a blessé plus de 65 000, selon le Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas. Le décompte du ministère ne fait pas de distinction entre combattants et non-combattants, mais il indique qu’environ les deux tiers des morts sont des femmes et des mineurs.

Les combats ont déclenché une catastrophe humanitaire, déplaçant 85 % de la population de la petite enclave côtière, détruisant de vastes étendues de celle-ci et poussant un quart des habitants à la famine, selon les Nations Unies. Cette crise pourrait bientôt être exacerbée, a prévenu l’ONU, en raison d’une série de gels de financement du principal fournisseur d’aide aux Palestiniens de Gaza, suite aux affirmations israéliennes selon lesquelles une douzaine de ses travailleurs ont participé lors de l’assaut du 7 octobre.

Depuis le 7 octobre, la violence en Cisjordanie a également augmenté alors qu’Israël a réprimé les militants présumés, tuant plus de 380 Palestiniens, selon le ministère palestinien de la Santé. La plupart ont été tués lors d’affrontements avec les forces israéliennes lors de raids d’arrestation ou de violentes manifestations.

L’armée israélienne affirme avoir arrêté près de 3 000 Palestiniens en Cisjordanie au cours des quatre derniers mois.

L’armée a déclaré mardi que les forces avaient tué Mohammed Jalamneh, 27 ans, qui, selon elle, préparait une attaque imminente. Les deux autres hommes tués, les frères Basel et Mohammed Ghazawi, se cachaient à l’intérieur de l’hôpital et étaient impliqués dans des attaques, a affirmé l’armée.

L’armée n’a pas fourni de détails sur la manière dont les trois hommes ont été tués. Le communiqué indique que Jalamneh était armé d’un pistolet, mais ne fait aucune mention d’un échange de coups de feu.

Le porte-parole de l’hôpital, Tawfiq al-Shobaki, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun échange de tirs et que les trois hommes avaient été tués par les forces israéliennes lors d’un assassinat ciblé. Il a déclaré que les Israéliens avaient attaqué les médecins, les infirmières et les agents de sécurité des hôpitaux pendant le raid.

“Ce qui s’est passé est un précédent”, a-t-il déclaré. « Il n’y a jamais eu d’assassinat dans un hôpital. Il y a eu des arrestations et des agressions, mais pas d’assassinat.

Il a déclaré que Basel Ghazawi était un patient hospitalisé depuis octobre avec une hémiplégie, ou paralysie partielle.

Le Hamas a revendiqué les trois hommes comme membres, qualifiant l’opération d’« assassinat lâche ».

Le raid a eu lieu à Jénine, longtemps bastion de la lutte armée contre Israël, où l’Autorité palestinienne, soutenue par la communauté internationale, et ses forces de sécurité ont peu de prise. La ville avait été la cible fréquente des raids israéliens avant même le début de la guerre. Les opérations israéliennes là-bas et dans un camp de réfugiés construit à proximité ont laissé de vastes destructions.

Israël a occupé la Cisjordanie, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est, lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Plus d’un demi-million d’Israéliens vivent désormais dans des colonies en Cisjordanie.

Israël a retiré ses troupes et ses colons de Gaza en 2005, mais a imposé un blocus étouffant sur le territoire, aux côtés de l’Égypte, lorsque Hamas est arrivé au pouvoir suite à une prise de pouvoir violente en 2007.

Les Palestiniens revendiquent ces territoires comme faisant partie de leur futur État indépendant, dont les espoirs se sont de plus en plus atténués depuis le début de la guerre.

Le Qatar, l’Égypte et les États-Unis essayaient de conclure un accord nouvel accord entre Israël et le Hamas cela pourrait conduire à une pause dans les combats et à la libération de dizaines d’otages toujours détenus à Gaza.

Les progrès sur l’accord restent encore insaisissables.

Israël a déclaré que les pourparlers de cessez-le-feu tenus dimanche étaient constructifs, mais que des « lacunes importantes » subsistaient dans tout accord potentiel.

Le porte-parole du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré aux journalistes à Beyrouth que les discussions se poursuivaient mais que le groupe insistait toujours sur un cessez-le-feu plus permanent avant de libérer d’autres otages.

Le Premier ministre du Qatar, qui a exercé les fonctions de un médiateur clé avec le Hamas, s’est montré plus optimiste, affirmant que les médiateurs américains et du Moyen-Orient étaient parvenus à une proposition-cadre de cessez-le-feu et de libération des otages à présenter au groupe militant. S’exprimant lors du Conseil atlantique à Washington, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a déclaré que les médiateurs avaient fait de « bons progrès ».

Pendant ce temps, les forces israéliennes combattaient toujours les militants palestiniens dans différentes parties de Gaza, même dans les zones où l’armée opère depuis des mois.

Israël a émis un ordre d’évacuation aux habitants de la partie ouest de la ville de Gaza, les exhortant à se diriger vers le sud. L’armée a également déclaré qu’elle avait combattu des militants et mené des frappes aériennes ces derniers jours dans d’autres parties du nord de Gaza, ce qui était frappé dans les premières semaines de la guerre et où Israël prétend avoir largement démantelé le Hamas.

Lidman a rapporté de Jérusalem.

