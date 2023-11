Les forces israéliennes coupent le nord de Gaza alors que les morts palestiniens dépassent les 10 000

KHAN YOUNIS, Bande de Gaza — L’armée israélienne a coupé le nord de Gaza du reste de le territoire assiégé et l’a pilonné avec des frappes aériennes lundi, se préparant aux combats terrestres attendus avec les militants du Hamas dans la plus grande ville de Gaza et à une phase encore plus sanglante de la guerre qui dure depuis un mois.

Le nombre de morts palestiniens a déjà dépassé les 10 000, a déclaré lundi le ministère de la Santé de la bande de Gaza, dirigée par le Hamas. Le ministère ne fait pas de distinction entre combattants et civils. Quelque 1 400 Israéliens sont morts, pour la plupart des civils tués le 7 octobre. incursion du Hamas qui a déclenché la guerre.

La guerre est rapidement devenue la violence israélo-palestinienne la plus meurtrière depuis la création d’Israël il y a 75 ans, sans aucune fin en vue Israël s’engage à chasser le Hamas du pouvoir et écraser ses capacités militaires.

Les pertes risquent d’augmenter fortement à mesure que la guerre se transforme en combats urbains rapprochés. Les troupes devraient bientôt entrer dans la ville de Gaza, ont rapporté les médias israéliens et des militants palestiniens. qui ont eu des années pour se préparer sont susceptibles de se battre rue par rue, en lançant des embuscades à partir d’un vaste réseau de tunnels.

« Nous nous rapprochons d’eux », a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne. “Nous avons achevé notre encerclement, séparant les bastions du Hamas au nord du sud.”

BOMBARDEMENT AU NORD DE GAZA

Plusieurs centaines de milliers de personnes resteraient dans le nord, sur la trajectoire de l’assaut. L’armée affirme qu’un couloir à sens unique permettant aux habitants de la ville de Gaza et des zones environnantes de fuir vers le sud reste disponible. Mais beaucoup ont peur d’emprunter cette route, dont une partie est contrôlée par les troupes israéliennes.

Ces derniers jours, des frappes aériennes ont frappé les installations de l’ONU où des milliers de personnes se sont abritées, ainsi que les hôpitaux, qui ont été submergés de blessés et à court d’électricité et de fournitures.

Une frappe a frappé tôt lundi le toit de l’hôpital Shifa de la ville de Gaza, tuant un certain nombre de personnes déplacées qui s’abritaient au dernier étage et détruisant les panneaux solaires, a déclaré Mohamed Zaqout, directeur général de tous les hôpitaux de Gaza. Les panneaux ont permis de maintenir l’électricité dans l’installation, qui a été réduite à l’utilisation d’un seul générateur en raison du manque de carburant.

Cette frappe a eu lieu au cours de ce que des témoins ont décrit comme l’une des nuits de bombardements les plus intenses jamais enregistrées dans le nord de Gaza. Israël a déclaré avoir frappé 450 cibles dans la nuit, tuant un certain nombre de commandants militaires du Hamas. Israël impute les pertes civiles au Hamas, accusant les militants d’opérer dans les quartiers résidentiels.

Les barrages de barrage ont détruit des maisons, enterrant un nombre indéterminé de personnes en dessous, dans le camp de réfugiés de Shati, un quartier densément bâti sur la côte méditerranéenne adjacent au centre de la ville de Gaza, ont rapporté lundi des Palestiniens qui ont fui vers le sud.

Ghassan Abu Sitta, chirurgien à l’hôpital Shifa, a déclaré à l’Associated Press que les bâtiments de l’hôpital ont tremblé toute la nuit à cause des bombardements « et nous avons commencé à récupérer les corps et les blessés. C’était horrible.

L’armée a publié des vidéos qui, selon elle, montraient ses troupes terrestres découvrant des lance-roquettes du Hamas dans un centre de jeunesse et près d’une mosquée au nord de Gaza. Il n’a pas fourni les endroits précis où les vidéos ont été tournées et les images ne comportaient aucun point de repère visible, de sorte que l’Associated Press n’a pas pu confirmer de manière indépendante les vidéos.

Environ 70 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leur foyer depuis le début de la guerre. La nourriture, les médicaments, le carburant et l’eau commencent à manquer, et les écoles transformées en refuges gérés par l’ONU dépassent leur capacité. De nombreuses personnes dorment dehors dans la rue.

Les services de téléphonie mobile et Internet ont été interrompus du jour au lendemain, la troisième panne sur l’ensemble du territoire depuis le début de la guerre, mais ont été progressivement rétablis lundi.

AUCUN SIGNE D’AVANCEMENT EN PAUSE

Le président américain Joe Biden a souligné la nécessité pauses humanitaires directement avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’un appel lundi, mais aucun accord n’a été conclu, a indiqué la Maison Blanche.

Jusqu’à présent, Israël a rejeté les suggestions américaines de pause, visant à faciliter les livraisons d’aide humanitaire et la libération de certains des 240 otages estimés capturés par le Hamas lors de son raid. Israël a également rejeté les appels à un cessez-le-feu plus large émanant des pays arabes.

Après des jours d’intense diplomatie au Moyen-Orient, Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a terminé sa tournée de la région lundi. Il a déclaré que les efforts visant à obtenir une pause, à négocier la libération des otages et à planifier un Gaza post-Hamas étaient encore « un travail en cours », sans faire état de réalisations concrètes.

La guerre a également attisé des tensions plus larges, entre Israël et le groupe militant Hezbollah libanais. feu commercial le long de la frontière. Autre signe de troubles croissants, un Palestinien a poignardé deux membres de la police paramilitaire des frontières israélienne à Jérusalem-Est avant d’être abattu, selon la police et un journaliste de l’AP présent sur les lieux. La police a déclaré que l’un des policiers, une femme de 20 ans, avait ensuite été déclaré mort.

En Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ont abattu quatre Palestiniens dans un véhicule dans la ville de Tulkarem, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L’armée a déclaré que deux des hommes étaient des militants de haut rang.

Israël a capturé Jérusalem-Est, ainsi que Gaza et la Cisjordanie, lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens veulent les trois territoires pour un futur État. Israël a annexé Jérusalem-Est dans le cadre d’une démarche non reconnue par la plupart de la communauté internationale ; elle considère la ville entière comme sa capitale.

Dans le nord de Gaza, un avion cargo militaire jordanien a largué une aide médicale vers un hôpital de campagne, a déclaré lundi le roi Abdallah II. Il semble qu’il s’agisse du premier largage aérien de ce type pendant la guerre, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une autre voie d’acheminement de l’aide que le passage égyptien de Rafah.

Plus de 450 camions transportant de l’aide ont été autorisés à entrer à Gaza depuis l’Égypte depuis le 21 octobre. Mais les travailleurs humanitaires affirment que l’aide est loin de répondre aux besoins croissants.

Le terminal a été fermé samedi et dimanche en raison d’un conflit entre Israël, l’Egypte et le Hamas. Mais il a rouvert lundi et sept patients palestiniens ont été évacués vers l’Egypte, a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge.

FUIR LE SUD

Quelque 800 000 personnes ont obéi aux ordres militaires israéliens de fuir vers le sud de Gaza. Mais la poursuite des frappes israéliennes dans le centre et le sud de Gaza – la prétendue zone de sécurité – a tué des dizaines de personnes dimanche.

Après une autre grève lundi, dans la ville méridionale de Khan Younis, des hommes ont creusé les décombres à coups de masse et à mains nues. Un jeune garçon couvert de poussière a crié alors qu’il était roulé sur une civière et emporté. Au moins deux personnes ont été tuées, selon un journaliste de l’AP présent sur les lieux.

Plus tôt lundi, les Palestiniens ont organisé des funérailles collectives pour 66 personnes étendues au sol devant la morgue d’un hôpital de la ville centrale de Deir al-Balah. Un homme avec des bandages autour de la tête a posé sa main sur le corps d’un enfant et a pleuré.

Le ministère de la Santé a déclaré que 10 022 personnes ont été tuées à Gaza, dont plus de 4 100 enfants et 2 600 femmes. Plus de 2 300 personnes sont portées disparues et seraient ensevelies sous les décombres des bâtiments détruits, a indiqué le ministère.

L’armée israélienne a déclaré que 30 soldats israéliens avaient été tués depuis le début de l’offensive terrestre il y a plus d’une semaine. Le Hamas et d’autres militants ont continué à tirer des roquettes sur Israël, perturbant la vie quotidienne même si la plupart sont interceptées ou tombent dans des zones ouvertes. Des dizaines de milliers d’Israéliens ont été évacués des communautés proches des frontières instables avec Gaza et le Liban.