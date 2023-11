Les forces israéliennes coupent le nord de Gaza alors que le bilan palestinien de la guerre qui dure depuis un mois dépasse les 10 000

DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) — Les forces israéliennes ont séparé le nord de Gaza du reste du territoire assiégé et l’ont pilonné avec d’intenses frappes aériennes dans la nuit de lundi, alors que le bilan des morts palestiniens après un mois de combats dépassait les 10 000. Une phase encore plus sanglante est attendue alors que les troupes israéliennes pénètrent dans les limites denses de la ville de Gaza.

Les Palestiniens ont organisé des funérailles massives pour les dizaines de personnes tuées la veille lors de frappes dans le sud, où Israël a demandé aux civils de chercher refuge tout en continuant de frapper des cibles dans toute l’enclave côtière.

Les troupes devraient bientôt entrer dans la ville de Gaza, ont rapporté les médias israéliens, et les militants palestiniens, qui ont eu des années de préparation, devraient se battre rue par rue, lançant des embuscades depuis un vaste réseau de tunnels.

Les pertes vont probablement augmenter des deux côtés dans cette guerre, qui a déjà tué au moins 10 022 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre combattants et civils. Quelque 1 400 Israéliens sont morts, pour la plupart des civils tués lors de l’incursion du Hamas le 7 octobre qui a déclenché le conflit. Ces deux bilans sont sans précédent dans ce conflit vieux de plusieurs décennies.

L’armée israélienne a déclaré dimanche soir qu’elle avait coupé le nord de Gaza du sud, qualifiant cela de “étape importante” dans la guerre. Lundi, il a indiqué que des avions avaient frappé 450 cibles dans la nuit et que les troupes au sol avaient pris le contrôle d’un complexe du Hamas. Un couloir à sens unique permettant aux résidents de fuir vers le sud reste disponible, selon l’armée, pour les centaines de milliers de Palestiniens qui restent dans la ville de Gaza et dans d’autres parties du nord.

Quelque 1,5 million de Palestiniens, soit environ 70 % de la population de Gaza, ont fui leurs foyers depuis le début de la guerre. La nourriture, les médicaments, le carburant et l’eau commencent à manquer, et les écoles transformées en refuges gérés par l’ONU sont au-delà de leur capacité, et beaucoup dorment dehors dans la rue.

Les services de téléphonie mobile et Internet ont été interrompus du jour au lendemain, la troisième panne à l’échelle du territoire depuis le début de la guerre, mais ont été progressivement rétablis lundi, selon la société de télécommunications palestinienne Paltel et le groupe de défense de l’accès à Internet NetBlocks.org. Les travailleurs humanitaires affirment que les pannes rendent encore plus difficile pour les civils de chercher à se mettre en sécurité ou même d’appeler des ambulances.

Israël a jusqu’à présent rejeté les suggestions américaines d’une pause dans les combats pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et la libération de certains des 240 otages estimés capturés par le Hamas lors de son raid. Israël a également rejeté les appels à un cessez-le-feu plus large émanant de pays arabes de plus en plus alarmés, notamment la Jordanie et l’Égypte, qui ont fait la paix avec lui il y a plusieurs décennies.

Après des jours d’intense diplomatie au Moyen-Orient, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a terminé lundi sa tournée dans la région, affirmant que les efforts visant à obtenir une pause humanitaire, à négocier la libération des otages et à planifier un Gaza post-Hamas étaient toujours ” un travail en cours” sans faire état de réalisations concrètes.

La guerre a également attisé des tensions plus larges, avec des échanges de tirs entre Israël et le groupe militant du Hezbollah libanais le long de la frontière. Autre signe d’agitation croissante, un Palestinien a poignardé et blessé deux membres de la police paramilitaire des frontières israélienne à Jérusalem-Est avant d’être abattu, selon la police et un journaliste d’Associated Press présent sur les lieux.

Israël a capturé Jérusalem-Est, ainsi que Gaza et la Cisjordanie, lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens veulent les trois territoires pour un futur État. Israël a annexé Jérusalem-Est dans une démarche non reconnue par la plupart de la communauté internationale et considère la ville entière comme sa capitale.

Dans le nord de Gaza, un avion cargo militaire jordanien a largué une aide médicale vers un hôpital de campagne, a déclaré lundi le roi Abdallah II. Il semble qu’il s’agisse du premier largage aérien de ce type pendant la guerre, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une autre voie d’acheminement de l’aide que le passage égyptien de Rafah, qui a jusqu’à présent été le seul point d’entrée.

Plus de 450 camions transportant de l’aide ont été autorisés à entrer à Gaza depuis l’Égypte depuis le 21 octobre, mais les travailleurs humanitaires estiment que ce nombre est insuffisant pour répondre aux besoins croissants du territoire, qui abrite quelque 2,3 millions de Palestiniens.

Le nord de Gaza est confronté à une grave pénurie d’eau, car il n’y a pas de carburant à pomper dans les puits municipaux et Israël a fermé la conduite principale de la région. Le bureau des affaires humanitaires de l’ONU a déclaré que sept installations d’approvisionnement en eau à travers Gaza avaient été touchées au cours des deux derniers jours et avaient subi des « dégâts majeurs », augmentant le risque d’inondation des eaux usées. Israël a restauré deux conduites d’eau dans le centre et le sud de Gaza, a indiqué l’ONU.

Quelque 800 000 personnes ont obéi aux ordres militaires israéliens de fuir vers le sud de Gaza. Quelque 2 000 personnes, dont beaucoup ne portaient que ce qu’elles pouvaient tenir dans leurs bras, ont marché dimanche sur la principale autoroute nord-sud de Gaza. “Les enfants ont vu des chars pour la première fois. Ô monde, ayez pitié de nous”, a déclaré un Palestinien qui a refusé de donner son nom.

Mais les bombardements israéliens se sont poursuivis sur tout le territoire, et des frappes dans le centre et le sud de Gaza – la prétendue zone de sécurité – ont tué des dizaines de personnes dimanche. Israël impute les pertes civiles au Hamas, accusant les militants d’opérer dans les quartiers résidentiels.

Lundi, les Palestiniens ont organisé des funérailles collectives pour 66 personnes devant un hôpital de la ville centrale de Deir al-Balah. Les corps étaient enveloppés dans des draps blancs posés au sol, à l’extérieur de la morgue de l’hôpital. Un homme avec des bandages autour de la tête a posé sa main sur le corps d’un enfant et a pleuré.

Pendant ce temps, quatre civils ont été tués par une frappe aérienne israélienne sur un véhicule dans le sud du Liban dimanche soir, dont trois enfants, ont rapporté un responsable local de la défense civile et des médias officiels. L’armée israélienne a déclaré qu’elle réexaminait cette frappe, après avoir initialement déclaré qu’elle avait frappé des cibles du Hezbollah à la suite de tirs antichar qui ont tué un civil israélien. Le Hezbollah a déclaré avoir tiré des roquettes Grad depuis le sud du Liban vers Israël en réponse.

Lors des frappes nocturnes à Gaza, l’armée israélienne a déclaré avoir tué un haut militant du Hamas, identifié comme Jamal Mussa, qui aurait mené une fusillade contre des soldats israéliens à Gaza en 1993.

Selon le communiqué, 30 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l’offensive terrestre il y a plus d’une semaine. Les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, perturbant la vie quotidienne même si la plupart sont interceptés ou tombent dans des zones ouvertes. Des dizaines de milliers d’Israéliens ont été évacués des communautés proches des frontières instables avec Gaza et le Liban.

Magdy a rapporté du Caire. Les journalistes d’Associated Press Najib Jobain à Khan Younis, Amy Teibel et Sam McNeil à Jérusalem et Kareem Chehayeb à Beyrouth ont contribué à ce rapport.