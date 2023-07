Les forces israéliennes commencent à se retirer de Jénine alors que des roquettes sont tirées depuis Gaza

Des militants palestiniens de la bande de Gaza ont tiré cinq roquettes en direction d’Israël, a déclaré l’armée aux premières heures de mercredi, alors que ses forces commençaient à se retirer de la ville palestinienne de Jénine après avoir mené l’une de leurs plus grandes opérations militaires en Cisjordanie occupée depuis des années. .

Les roquettes de Gaza ont été interceptées et il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes.

Des témoins ont rapporté avoir vu des convois de véhicules militaires israéliens quitter Jénine après la tombée de la nuit, ce qui semblait signaler la fin de l’opération qui avait commencé tôt lundi.

Douze Palestiniens, dont au moins cinq combattants, ont été tués dans l’opération qui, selon l’armée israélienne, visait à détruire les infrastructures et les armes des militants dans le camp de réfugiés de Jénine. Alors que l’armée commençait à se retirer, elle a annoncé qu’un soldat israélien avait été tué par balles réelles à Jénine.

Des dizaines de personnes, dont des civils, ont été blessées au cours du raid, selon les médecins.

Mardi, le ministre palestinien de la Santé Mai al-Kaila a accusé l’armée d’avoir tiré sur des Palestiniens dans une cour de l’hôpital public de Jénine.

« L’agression d’Israël a atteint son paroxysme cet après-midi lorsque des citoyens ont été abattus directement dans la cour de l’hôpital de Jénine, blessant trois personnes, dont deux grièvement », a déclaré le ministre aux journalistes, ajoutant que les forces avaient également pris d’assaut l’hôpital Ibn Sina.

Les forces israéliennes affrontent les Palestiniens alors que le raid à Jénine se poursuit Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

L’armée israélienne a déclaré qu’il y avait des informations sur les réseaux sociaux concernant des tirs de soldats vers un hôpital. « Les rapports ne sont pas actuellement connus des forces de sécurité », a-t-il déclaré, ajoutant que « les organisations terroristes ont exploité des zones civiles comme cachettes ».

L’association médicale Médecins sans frontières a également condamné les forces israéliennes pour avoir tiré des gaz lacrymogènes à l’intérieur de l’hôpital Khalil Suleiman à Jénine, les qualifiant d' »inacceptables ».

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a qualifié l’escalade de « guerre ouverte contre le peuple de Jénine ».

Lors d’une visite dans une base militaire près de Jénine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré de « déraciner le terrorisme ».

« En ce moment, nous terminons la mission, et je peux dire que notre vaste activité à Jénine n’est pas une opération ponctuelle », a-t-il déclaré.

Après le départ des troupes, les habitants qui avaient quitté le camp pendant les combats ont commencé à retourner dans ses rues. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir évacué 500 familles du camp, soit environ 3 000 personnes.

L’approvisionnement en électricité et en eau est resté coupé dans le camp et dans certaines zones de la ville après que des bulldozers qui ont labouré des routes à la recherche de bombes improvisées ont coupé des câbles et une conduite d’eau principale.

Véhicules militaires israéliens à Jénine en Cisjordanie occupée Photographie : Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images

Les forces israéliennes ont découvert des caches souterraines d’explosifs, dont une dissimulée dans un tunnel sous une mosquée, ont confisqué 1 000 armes et arrêté 30 suspects, a indiqué l’armée.

Il y a eu une nouvelle escalade mardi avec une attaque à la voiture bélier et à l’arme blanche revendiquée par le groupe militant palestinien du Hamas dans le centre d’affaires israélien de Tel-Aviv, dans laquelle huit personnes ont été blessées.

Le camp de réfugiés densément peuplé, où vivent 14 000 personnes sur moins d’un demi-kilomètre carré, a été l’un des foyers d’une vague de violence qui a balayé la Cisjordanie pendant plus d’un an, suscitant une inquiétude internationale croissante.\

Le chef des droits de l’ONU, Volker Turk, a déclaré que « les meurtres, les mutilations et la destruction de biens doivent cesser ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU a déclaré qu’il se réunirait à huis clos pour discuter de la situation, comme demandé par les Émirats arabes unis. L’Arabie saoudite et Bahreïn ont condamné l’opération.

Les États-Unis ont déclaré que leur allié Israël avait le droit de « défendre son peuple contre … des groupes terroristes », mais ont appelé à la protection des civils.

De nombreuses entreprises à travers la Cisjordanie ont fermé mardi en réponse aux appels à une grève générale pour protester contre l’opération, que l’Autorité palestinienne a qualifiée de « crime de guerre ».