Les forces israéliennes avancent à Rafah — RT World News

Les troupes de Jérusalem-Ouest ont progressé vers le cœur de la ville, le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte.

L’armée israélienne s’est enfoncée plus profondément dans Rafah, intensifiant son offensive terrestre dans la ville la plus au sud de Gaza malgré le tollé international suscité par les lourdes pertes civiles dans l’enclave palestinienne.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré jeudi que leurs troupes opéraient dans les quartiers de Brazil et Shaboura à Rafah, situés à mi-chemin entre la frontière israélienne et la côte méditerranéenne. Les civils ont évacué la zone, selon un FDI déclaration.

Cette avancée intervient deux jours après qu’un haut responsable du gouvernement américain a déclaré aux journalistes que les dirigeants israéliens avaient accepté de réduire leur offensive sur Rafah pour apaiser les préoccupations humanitaires soulevées par l’administration du président Joe Biden. L’opération controversée de Tsahal à Rafah, où plus d’un million de civils palestiniens s’étaient réfugiés après que leurs quartiers dans d’autres régions au large de Gaza aient été rasés par les bombardements israéliens, a débuté au début du mois.

« Il est juste de dire, je pense, que les Israéliens ont actualisé leurs plans. » » a déclaré le responsable américain. « Ils ont intégré bon nombre des préoccupations que nous avons exprimées. » Il a ajouté que le gouvernement israélien avait accepté de limiter l’opération à des frappes ciblées contre les combattants du Hamas, plutôt que de mener des attaques à grande échelle qui pourraient aggraver la crise humanitaire à Gaza.















Les frappes aériennes et opérations terrestres israéliennes ont tué jeudi au moins 50 Palestiniens dans la bande de Gaza, Reuters » a rapporté, citant des responsables locaux et les médias du Hamas. Les chars de Tsahal ont avancé dans le sud-est de Rafah, en direction du district de Yibna et dans trois banlieues est, ont déclaré des habitants aux médias.

« Ils se trouvent à la limite de Yibna, qui est densément peuplée. » » a déclaré un résident. « Ils ne l’ont pas encore envahi. On entend des explosions et on voit de la fumée noire s’élever des zones envahies par l’armée. Ce fut une autre nuit très difficile.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à mettre en œuvre des plans visant à éliminer les bataillons du Hamas retranchés à Rafah, située à la frontière de Gaza avec l’Égypte. Il a affirmé que Jérusalem-Ouest ne pouvait atteindre ses objectifs de guerre sans détruire ce qu’il appelle le dernier bastion du Hamas.

Plus de 35 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre en octobre, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Le procureur en chef de la Cour pénale internationale a demandé cette semaine l’arrestation de Netanyahu et du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre présumés.