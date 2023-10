basculer la légende Mohammed Abed/AFP via Getty Images

TEL AVIV, Israël — Les forces israéliennes ont combattu mardi avec les combattants du groupe militant Hamas dans le centre de Gaza, alors que la campagne terrestre israélienne dans le territoire assiégé entame sa cinquième journée.

Selon des témoins palestiniens, les troupes israéliennes sont entrées dans Gaza par le nord et l’est. Des responsables militaires israéliens ont signalé des escarmouches entre des combattants du Hamas et des soldats israéliens. Un producteur de NPR dans le centre de Gaza a signalé la présence d’un char et d’un bulldozer israéliens situés au sud de la ville de Gaza, sur Salah al-Deen, la principale autoroute qui traverse la bande de Gaza du nord au sud.

Pendant ce temps, la campagne incessante de frappes aériennes d’Israël sur l’ensemble de Gaza s’est poursuivie. Les frappes aériennes ont touché au moins 300 cibles à Gaza au cours de la dernière journée, a annoncé mardi Israël.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont été évacués de la moitié nord de Gaza, se regroupant dans tous les abris disponibles dans le sud. Les écoles, les hôpitaux et les mosquées abritent tous des centaines de personnes, et les maisons privées en accueillent des dizaines, voire plus. Au total, 1,4 million de Palestiniens ont été déplacés de leurs foyers, selon l’ONU.

Israël continue de nier que son opération actuelle soit une « invasion terrestre », la décrivant uniquement comme une « opération élargie » ou une « nouvelle phase » dans la guerre malgré la présence continue de ses troupes à Gaza.

Mardi, Israël a revendiqué la mort de Nasim Abu Ajina, un combattant du Hamas qui, selon Israël, avait contribué à diriger les attaques du 7 octobre, au cours desquelles quelque 2 000 combattants du Hamas ont envahi la frontière de Gaza et ont tué 1 400 personnes et en ont kidnappé des centaines d’autres. Abu Ajina a “dirigé” la partie de l’assaut dans deux villes israéliennes situées juste au nord de Gaza, selon un communiqué de l’armée israélienne.

Ces derniers jours, le nombre d’otages du Hamas signalé par les responsables israéliens a augmenté, en raison de ce que les responsables décrivent comme des complications liées à l’identification des citoyens étrangers. Le nombre total d’otages s’élève désormais à 240, selon Israël. Jusqu’à présent, cinq ont été libérés.

Plus de 8 300 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé, dont plus de 3 400 enfants – un nombre qui dépasse le nombre total d’enfants tués chaque année dans les zones de conflit du monde depuis 2019, selon le groupe humanitaire Save the Children.

Israël n’acceptera pas un cessez-le-feu, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une conférence de presse. Il a comparé les appels à un cessez-le-feu israélien à la demande aux États-Unis de cesser les hostilités après le 11 septembre ou après Pearl Harbor.

Au moins 10 Américains sont retenus en otage par le Hamas, selon des responsables. Et des centaines de citoyens américains restent coincés à Gaza.

Les États-Unis ont des représentants à Doha qui participent aux négociations sur la libération des otages et la sortie en toute sécurité des Américains de Gaza, et le secrétaire d’État Antony Blinken a été en « contact étroit » avec les responsables qatariens dans le cadre de cet effort, selon le département d’État. Le Hamas contrôle le côté Gaza du poste frontière de Rafah avec l’Égypte et a empêché les citoyens étrangers de quitter le territoire, selon des responsables.

“Il y a toujours des obstacles importants à la réalisation des deux”, a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller. lors d’un point de presse lundi. “Il n’y a pas de priorité plus élevée, depuis le président jusqu’en bas.”

Greg Myre a contribué au reportage à Tel Aviv.