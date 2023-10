Tel Aviv – Israël a mené un raid terrestre d’une durée de plusieurs heures et de nuit dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé jeudi l’armée du pays, dans le cadre des « préparatifs des prochaines étapes du la guerre” avec le groupe militant palestinien Hamas.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié une vidéo du raid montrant un bulldozer nivelant un talus surélevé au milieu d’explosions et de tirs de chars dans le territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Le moment d’une invasion terrestre israélienne à grande échelle tant attendue est resté incertain jeudi, mais les conséquences des frappes aériennes incessantes d’Israël, qui ont commencé immédiatement après Attaque terroriste brutale du Hamas contre Israëlont déjà été catastrophiques pour les 2,3 millions de personnes coincées à l’intérieur de Gaza.

Les Nations Unies estiment que quelque 1,4 million de personnes ont été déplacées de leurs foyers dans cette région densément peuplée. Le système de santé de Gaza est au bord de l’effondrement total, avec plus de la moitié de ses établissements de santé ne fonctionnant plus, selon l’Organisation mondiale de la santé. L’eau s’épuise, tout comme les stocks d’anesthésie et d’autres médicaments vitaux. Une certaine aide a commencé à arriver cette semaine, mais surtout, aucun approvisionnement en carburant n’a été autorisé à travers la frontière avec Gaza.

Le flot de blessés transportés d’urgence vers les hôpitaux de Gaza après les frappes aériennes continue. La plupart des victimes sont de jeunes enfants, voire des bébés.

Les gens pleurent en ramassant les corps des Palestiniens tués lors des frappes aériennes israéliennes en cours sur la bande de Gaza, le 26 octobre 2023, à Khan Younis, Gaza. Ahmad Hasaballah/Getty



Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré mercredi que plus de 750 personnes avaient été tuées au cours des 24 heures précédentes – c’est le deuxième jour consécutif qu’il revendiquait un bilan supérieur à 700. Le bilan total à Gaza depuis le début des frappes aériennes d’Israël s’élève à plus de 7 000, selon le ministère, y compris le bilan contesté des morts suite à une explosion à l’hôpital al-Ahli la semaine dernière.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Israël affirme que le Hamas a tué plus de 1 400 personnes lors de son attaque sans précédent du 7 octobre et de ses attaques à la roquette en cours. L’armée israélienne a déclaré jeudi que 224 personnes seraient toujours retenues en otage par le Hamas à Gaza. La branche militaire du Hamas a déclaré, quant à elle, qu’Israël avait tué 50 des otages lors de ses frappes aériennes sur Gaza.

Les agences humanitaires et de nombreux pays de la région ont averti qu’une incursion terrestre israélienne entraînerait des pertes encore plus importantes en vies civiles.



Les forces israéliennes et les Palestiniens s’affrontent en Cisjordanie ; Le blocus du carburant menace les opérations de secours à Gaza

Le Dr Muhammed Kandeel, qui travaille à l’hôpital Nasser de Gaza, a déclaré à CBS News qu’il n’avait parfois même pas d’eau pour se laver les mains, risquant ainsi d’infecter les nombreux blessés qu’il soigne.

“Ils sauront qu’ils vont mourir, parce que les hôpitaux n’ont rien à leur offrir”, a-t-il déclaré. “Cela ne peut pas être décrit par des mots. C’est l’enfer.”

Il a dit que la situation était si horrible qu’il avait presque abandonné.

“Nous pensons que nous ne faisons pas partie de la communauté humaine”, a déclaré Kandeel à CBS News. “Si nous sommes des sous-humains, dites-le-nous, afin que nous puissions agir par nous-mêmes.”

Ceux qui ne peuvent pas être sauvés sont emmenés dans des morgues où le personnel débordé manque de linceuls islamiques traditionnels utilisés pour préparer les corps à l’enterrement. Et chaque jour apporte son lot de nouvelles frappes aériennes et de nouveaux traumatismes.



Des centaines d’Américains restent coincés à Gaza

Dans la nuit, le journaliste d’Al Jazeera Wael Al Dahdouh a déclaré avoir appris que sa femme, sa fille et son fils avaient été tués aux côtés de 12 autres membres de sa famille. Ils s’étaient installés dans le sud de Gaza, où ils espéraient trouver une sécurité relative alors que l’armée israélienne a exhorté à plusieurs reprises les Palestiniens à évacuer vers la région.

« Les frappes contre des cibles militaires sont soumises aux dispositions pertinentes du droit international, y compris la prise de précautions possibles pour atténuer les pertes civiles », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué partagé jeudi avec CBS News. “En ce qui concerne ce cas spécifique, Tsahal a ciblé les infrastructures terroristes du Hamas dans la région.”

Les militants palestiniens du Hamas et d’autres groupes ont tiré des barrages de roquettes sur Israël depuis le début de la guerre, dont la plupart ont été interceptées par les forces israéliennes. Système de défense du Dôme de Fer. L’armée israélienne affirme ne frapper que des cibles militantes à Gaza et accuse le Hamas d’utiliser des civils comme boucliers humains, cachant des armes et des centres de commandement dans des écoles, des mosquées et d’autres infrastructures civiles.

Israël a autorisé 74 camions transportant de l’aide à entrer à Gaza via le terminal de Rafah en provenance d’Egypte, a annoncé jeudi la Société du Croissant-Rouge palestinien. Les travailleurs humanitaires affirment que cette aide est loin d’être suffisante et qu’elle ne représente qu’une fraction de l’aide qui arrivait chaque jour avant la guerre. Israël dit qu’il n’autorisera pas les livraisons de carburant à Gaza parce que le Hamas l’utilisera pour poursuivre son assaut, et il a accusé le groupe – longtemps désigné comme une organisation terroriste par les États-Unis, Israël et la plupart des pays européens – d’y stocker du carburant.



Ce que la pénurie de carburant à Gaza signifie pour les Palestiniens

L’UNRWA, l’organisation des Nations Unies qui travaille avec les Palestiniens dans toute la région, partage ses approvisionnements en carburant avec des générateurs électriques afin que l’eau puisse être dessalée, que le pain puisse être cuit et que les hôpitaux puissent faire fonctionner les incubateurs et les machines de survie. L’agence a déclaré qu’elle était obligée de rationner ses approvisionnements en carburant, sinon ils pourraient s’épuiser dès jeudi.

“Est-ce qu’on donne pour les incubateurs ou les boulangeries ?” La porte-parole de l’UNRWA, Tamara Alrifai, a déclaré à l’Associated Press. “C’est une décision atroce.”

Israël et le Hamas en guerre Plus

Plus