Les forces israéliennes appellent des navires de combat Cobra contre des militants palestiniens lors d’une opération de sauvetage « massive »

Des soldats israéliens ont eu une fusillade « massive » avec des militants palestiniens dans la ville de Jénine lundi, un conflit qui s’est intensifié avec l’utilisation d’une bombe en bordure de route et enfin de navires de combat israéliens.

Des responsables des Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir commencé dimanche soir une série de raids visant à arrêter des militants du Hamas et du Jihad palestinien. Ils ont essuyé des tirs nourris pendant l’opération et sept soldats ont été légèrement blessés. Plus tard dans la matinée, un engin explosif improvisé (EEI) palestinien a explosé à côté de cinq véhicules militaires israéliens, les désactivant tous. Ce qui a suivi a été une opération israélienne à grande échelle pour extraire les soldats des véhicules en panne.

« Les troupes de Tsahal sont entrées à Jénine afin d’appréhender des terroristes. Il s’agit d’une opération parmi d’autres, qui a été menée par Tsahal, l’ISA et la police des frontières, au cours de laquelle nos troupes ont fait preuve de courage et de professionnalisme face à des tirs nourris », a déclaré le ministre israélien. de la Défense Yoav Gallant a déclaré dans un communiqué. « Dans la lutte contre le terrorisme, nous ne pouvons pas faire de compromis. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme de manière proactive. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition et frapperons les terroristes où qu’ils se trouvent. Les terroristes ne trouveront pas de refuge sûr – ni à Jénine, ni à Naplouse et pas à Gaza. »

Israël a déployé deux hélicoptères de combat Cobra au cours de l’opération de sauvetage qui a duré des heures. C’était la première fois qu’un hélicoptère d’attaque ouvrait le feu dans la région depuis le début des années 2000.

Les forces israéliennes doivent encore clarifier leurs pertes depuis le rapport initial de sept soldats blessés. Pendant ce temps, des responsables palestiniens ont déclaré que quatre personnes avaient été tuées et 45 autres blessées dans les combats, dont cinq grièvement blessées.

Alors que les escarmouches entre les forces israéliennes et palestiniennes ont été courantes tout au long de l’année, la bataille de lundi a été de loin la plus importante.

Israël a mené une campagne de raids d’arrestation en Cisjordanie tout au long de cette année, dont plusieurs ont éclaté en fusillades. L’utilisation d’un gros engin piégé par des militants palestiniens est cependant extrêmement rare.

Les FDI ont mené un autre raid d’arrestation à Jénine fin janvier qui a vu un échange modéré de coups de feu. Les forces israéliennes ont confirmé qu’elles avaient tué « au moins » six militants lors de l’opération en Cisjordanie, mais les autorités palestiniennes ont estimé le nombre de morts à neuf. Les troupes israéliennes étaient entrées dans la ville de Jénine pour une opération antiterroriste et a rapidement essuyé le feu des militants. Les soldats ont tué trois des assaillants avant d’encercler le bâtiment vers lequel ils se sont enfuis et d’en tuer trois autres.

Les combats en Cisjordanie ont fait environ 124 morts palestiniens en 2023, tandis que les attaques palestiniennes en Israël ont tué au moins 20 personnes.

