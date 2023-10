Les forces israéliennes affrontent des hommes armés du Hamas après des centaines de morts

*

Au moins 480 Israéliens et Palestiniens morts

*

Le Hamas affirme avoir fait de nombreux prisonniers israéliens

*

Israël affirme que le Hamas a lancé une « guerre cruelle et cruelle »

*

Le monde condamne la violence et les États-Unis promettent leur soutien à Israël

Par Maayan Lubell, Nidal al-Mughrabi et Ammar Awad

JERUSALEM/GAZA/SDEROT, 8 octobre (Reuters) – Les forces israéliennes ont affronté dimanche des hommes armés du groupe palestinien Hamas, 24 heures après que les militants ont lancé une attaque surprise contre Israël au cours de laquelle près de 500 personnes ont été tuées lors de la journée de violence la plus meurtrière en Israël depuis 50 ans.

La plus grande incursion en Israël depuis des décennies pourrait saper les efforts soutenus par les États-Unis pour forger des alignements de sécurité régionaux qui pourraient menacer les aspirations palestiniennes à un État et les ambitions du principal soutien du groupe, l’Iran.

Les combattants du Hamas ont commencé leur attaque samedi à l’aube avec un énorme barrage de roquettes sur le sud d’Israël, couvrant ainsi une infiltration sans précédent et sur plusieurs fronts de combattants en Israël depuis Gaza, une bande étroite qui abrite 2,3 millions de Palestiniens.

Les combattants du Hamas ont tué au moins 250 Israéliens lors d’affrontements tout au long de la journée et se sont enfuis vers Gaza avec des dizaines d’otages. Plus de 230 habitants de Gaza ont été tués lorsqu’Israël a répondu par l’une de ses journées de représailles les plus dévastatrices.

« Nous allons nous venger puissamment de cette journée ignoble », a déclaré samedi le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les troupes israéliennes ont combattu des hommes armés du Hamas toute la nuit dans certaines parties du sud d’Israël. Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré sur les réseaux sociaux que la situation n’était pas totalement sous contrôle.

L’escalade survient dans un contexte de violence croissante entre Israël et les militants palestiniens en Cisjordanie occupée par Israël, où l’autorité palestinienne exerce une autonomie limitée, à laquelle s’oppose le Hamas qui veut détruire Israël.

La Cisjordanie a connu une intensification des raids israéliens, des attaques de rues palestiniennes et des assauts de colons juifs contre des villages palestiniens. Les conditions de vie des Palestiniens se sont détériorées sous le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu. Le rétablissement de la paix est au point mort depuis des années.

L’histoire continue

‘NOUS VOUS AVONS AVERTI’

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que l’attaque lancée à Gaza s’étendrait à la Cisjordanie et à Jérusalem. Les habitants de Gaza vivent sous blocus israélien depuis 16 ans.

Dans son discours, Haniyeh a souligné les menaces qui pèsent sur la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, la poursuite du blocus israélien de Gaza et la normalisation israélienne avec les pays de la région.

« Combien de fois vous avons-nous prévenu que le peuple palestinien vit dans des camps de réfugiés depuis 75 ans et que vous refusez de reconnaître les droits de notre peuple ? »

Des corps de civils israéliens entourés de verre brisé étaient éparpillés dans les rues de Sderot, dans le sud d’Israël, près de Gaza. Les corps d’un homme et d’une femme gisaient sur les sièges avant d’une voiture.

Des Israéliens terrifiés, barricadés dans des pièces sécurisées, ont raconté leur sort par téléphone à la télévision en direct.

Des officiers supérieurs de l’armée figuraient parmi les personnes tuées lors des combats près de Gaza, a indiqué l’armée israélienne.

Le bureau de Netanyahu a déclaré que son cabinet de sécurité avait approuvé des mesures visant à détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et du Jihad islamique, un autre groupe militant, « depuis de nombreuses années », notamment en coupant l’électricité, l’approvisionnement en carburant et l’entrée de marchandises à Gaza.

À Gaza, de la fumée noire, des éclairs orange et des étincelles ont illuminé le ciel suite aux explosions. Des drones israéliens pouvaient être entendus au-dessus.

Les morts et les blessés de Gaza ont été transportés dans des hôpitaux délabrés et surpeuplés, confrontés à de graves pénuries de fournitures et d’équipements médicaux. Le ministère de la Santé a déclaré que 232 personnes avaient été tuées et au moins 1 700 blessées.

BIDEN OFFRE UN SOUTIEN À NETANYAHU

Les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ont dénoncé l’attaque.

À la Maison Blanche, le président Joe Biden a déclaré à la télévision nationale qu’Israël avait le droit de se défendre, lançant un avertissement direct à l’Iran et à d’autres pays : « Ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour chercher à avantage. Le monde regarde.

Les États-Unis cherchent à parvenir à un accord pour normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, considéré par les Israéliens comme la plus grande récompense de leur quête de reconnaissance arabe qui dure depuis des décennies. Les Palestiniens craignent qu’un tel accord puisse anéantir leurs rêves d’un État indépendant.

Osama Hamdan, le chef du Hamas au Liban, a déclaré à Reuters que l’opération de samedi devrait faire prendre conscience aux États arabes qu’accepter les exigences sécuritaires israéliennes n’apporterait pas la paix.

Partout au Moyen-Orient, des manifestations de soutien au Hamas ont eu lieu, avec des drapeaux israéliens et américains incendiés et des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens en Irak, au Liban, en Syrie et au Yémen. L’Iran et le Hezbollah, les alliés libanais de l’Iran, ont salué l’attaque du Hamas.

Le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, a déclaré à Al Jazeera que le groupe détenait un grand nombre de prisonniers israéliens, dont de hauts responsables. Il a déclaré que le Hamas avait suffisamment de prisonniers pour qu’Israël puisse libérer tous les Palestiniens dans ses prisons.

Le Hamas a déclaré que l’attaque était motivée par ce qu’il appelle l’escalade des attaques israéliennes contre les Palestiniens en Cisjordanie, à Jérusalem et contre les Palestiniens dans les prisons israéliennes.

Le fait qu’Israël ait été pris complètement au dépourvu a été déploré comme l’un des pires échecs des services de renseignement de son histoire, un choc pour une nation qui se vante de son infiltration et de sa surveillance intensives des militants.

(Reportage de Maayan Lubell à Jérusalem, Nidal al-Mughrabi à Gaza et Ammar Anwar à SderotReportage supplémentaire de Henriette Chacar, Emily Rose et Dan Williams à Jérusalem, Ali Sawafta à Ramallah ; écrit par Patricia Zengerle et Robert Birsel ; édité par Lisa Shumaker et William Mallard)