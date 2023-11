Les forces israéliennes à Gaza se concentrent sur le système de tunnels du Hamas

Un combattant d’Izz al-Din al-Qassam se tient devant un tunnel lors d’une exposition d’armes, de missiles et d’équipements lourds pour la branche militaire du Hamas dans le camp de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, lors de la commémoration de la guerre de 2014 qui a a duré 51 jours entre Gaza et Israël.

Les forces israéliennes dans la bande de Gaza se concentrent sur ce qui pourrait être l’aspect le plus difficile de leurs opérations terrestres dans cette enclave déchirée par la guerre : le vaste réseau de tunnels souterrains construits par le Hamas.

Le groupe militant palestinien qui gouverne Gaza a passé des décennies à construire ce qu’il dit représenter plus de 300 milles de tunnels dans le territoire sous blocus, souvent à plus de 100 pieds sous terre.

Les Forces de défense israéliennes surnomment par euphémisme ce système souterrain le « métro de Gaza ». Les tunnels abritent des stocks d’armes, des générateurs électriques, des centres de commandement et de contrôle indétectables d’en haut – et probablement de nombreux otages que le Hamas a kidnappés en Israël le 7 octobre.

“Les longs tunnels souterrains qui relient les hôpitaux et les écoles sont reliés par eux – ils ont des salles de communication, des entrepôts de munitions, des lieux d’hébergement et tout ce qui peut être utilisé comme base du terrorisme pour nuire aux citoyens de l’État d’Israël et de l’État d’Israël. soldats de Tsahal”, a déclaré le ministre de Tsahal Yoav Gallant lors d’un point de presse mardi, selon une traduction de l’hébreu sur NBC.

“Nous rongeons cette capacité”, a déclaré Gallant. “Et nos forces du nord et du sud s’approchent d’eux et combattent à l’intérieur de la zone bâtie.”

L’armée israélienne affirme que ses opérations sont nécessaires pour éliminer le Hamas, après que le groupe a lancé une attaque terroriste sans précédent contre Israël le 7 octobre, tuant quelque 1 400 personnes et prenant plus de 240 en otages.

La réponse d’Israël à l’attaque du Hamas a été des frappes aériennes incessantes, une incursion terrestre de plus en plus poussée avec des chars et d’autres véhicules dans le nord de Gaza, et un siège complet du territoire déjà sous blocus, coupant l’eau, la nourriture et le carburant à ses 2,3 millions d’habitants. Les autorités sanitaires de Gaza affirment que les attaques israéliennes ont tué plus de 10 300 personnes, dont environ la moitié étaient des enfants, et l’ONU et les agences humanitaires internationales ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire croissante.