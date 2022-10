Les forces iraniennes ont tiré sur des manifestants, tuant 2 personnes, selon des militants

Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu vendredi sur des manifestants dans une ville du sud-est qui a connu des semaines de troubles au milieu de manifestations à l’échelle nationale, ont déclaré des militants. Ils ont déclaré que la fusillade à Zahedan avait tué au moins deux personnes, menaçant de déclencher de nouvelles tensions.

Située dans la province iranienne du Sistan et du Balouchstan, longtemps agitée, Zahedan a connu la violence la plus meurtrière à ce jour au cours des semaines de manifestations qui ont saisi l’Iran. Les manifestations dans la ville ont éclaté en partie à cause d’une allégation de viol contre un officier supérieur de la police, concordant avec les manifestations contre la mort en septembre de Mahsa Amini, 22 ans, qui ont enflammé la majeure partie du pays.

Les militants estiment qu’à Zahedan seulement, près de 100 personnes ont été tuées depuis qu’un rassemblement du 30 septembre a déclenché une violente réponse policière. Vendredi, des soldats ont encerclé une mosquée sunnite clé dans la région où les habitants se sont rassemblés contre le gouvernement iranien, tout en tirant sur des manifestants, ont déclaré des militants.

Les manifestations à travers l’Iran sont devenues la plus grande menace pour le gouvernement théocratique du pays depuis les manifestations du Mouvement vert de 2009, évoluant de la focalisation sur les droits des femmes et le foulard, ou hijab, imposé par l’État, aux appels à évincer les religieux chiites qui dirigent l’Iran depuis 1979. Révolution islamique.

Au moins 270 morts dans des manifestations : groupe d’activistes

Des semaines après le début des manifestations, les femmes continuent de retirer leur hijab lors des manifestations de rue alors que la pression internationale augmente sur le gouvernement iranien à cause de sa répression contre les manifestants.

Les manifestations ont impliqué plus de 125 villes ; au moins 270 personnes ont été tuées et près de 14 000 ont été arrêtées, selon le groupe Human Rights Activists in Iran.

La province iranienne du Sistan-Balouchistan, à la frontière de l’Afghanistan et du Pakistan dans le golfe d’Oman, est une région à majorité sunnite. Son peuple baloutche se plaint depuis longtemps d’être traité comme un citoyen de seconde classe par la théocratie chiite iranienne.

Vendredi, des vidéos du groupe de défense HalVash montraient des manifestants dans les rues de Zahedan, la ville la plus peuplée de la province et sa capitale.

Des Iraniens défilent lors d’une manifestation à Téhéran vendredi. Les responsables iraniens ont affirmé à plusieurs reprises que les ennemis étrangers de l’Iran étaient derrière les manifestations en cours. (Agence de presse de l’Asie de l’Ouest via Reuters)

Certains ont scandé “Mort aux Basiji”, une référence aux forces volontaires des Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, qui ne sont responsables que devant le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Plus tard, des images ont montré des nuages ​​​​de ce qui semblait être des gaz lacrymogènes dans les rues. Le bruit des coups de feu a fait écho, avec une vidéo montrant des manifestants tenant ce qui semblait être des cartouches de fusil usagées qui jonchaient la rue.

Les images montrent ensuite des manifestants se repliant vers la grande mosquée Makki de la ville, où ils s’étaient initialement rassemblés pour les prières du vendredi. Les forces de sécurité ont suivi. Plus tard, des traînées de sang sur les carreaux et des empreintes de palmiers sanglantes dans la cour de la mosquée ont pu être vues, les militants disant qu’ils craignaient que deux personnes n’aient été tuées.

“Officiers de police, veuillez ouvrir la voie aux fidèles”, a plaidé une voix dans les haut-parleurs de la mosquée à un moment donné. “Ne cause pas [trouble] pour que les gens puissent rentrer chez eux. »

Le groupe de défense d’Internet NetBlocks a déclaré plus tard vendredi qu’il semblait que l’accès en ligne avait été interrompu à Zahedan.

Les autorités iraniennes n’ont pas immédiatement reconnu les violences de vendredi à Zahedan, située à environ 500 kilomètres au sud-est de la capitale du pays, Téhéran. Plus tard, la télévision d’État a déclaré dans un reportage en ligne qu’une personne avait été tuée et 14 autres blessées à Zahedan. Il n’a pas précisé qui était derrière la fusillade.

Des policiers licenciés pour avoir géré une manifestation, selon des informations

L’agence de presse publique IRNA a publié vendredi un communiqué du conseil de sécurité de la province, affirmant que le chef de la police de Zahedan et un autre responsable de la police avaient été licenciés pour leur gestion de la manifestation du 30 septembre. La déclaration reconnaît pour la première fois que la police a tiré et tué des personnes qui priaient à l’époque dans une mosquée voisine.

La version du Conseil de sécurité de la manifestation alléguait que 150 personnes, dont des hommes armés, avaient attaqué un poste de police et tenté de s’en emparer pendant les manifestations.

“Le conflit armé et les tirs de la police ont malheureusement blessé et tué un certain nombre de fidèles et de passants innocents qui n’ont joué aucun rôle dans les troubles”, a-t-il ajouté.

Cependant, le communiqué affirme que seulement 35 personnes ont été tuées, tandis que les militants estiment qu’environ trois fois ce nombre ont été tués par les forces de sécurité, qui auraient également tiré sur des manifestants depuis des hélicoptères.

De nouvelles manifestations ont également eu lieu dans d’autres villes, notamment dans l’ouest de Baneh, jeudi soir. Les militants ont averti que d’autres avaient été tués par les forces de sécurité. Cependant, le gouvernement iranien n’a pas fourni de bilan global des morts des manifestations depuis des semaines.

La collecte d’informations sur les manifestations reste difficile. L’accès à Internet est interrompu depuis des semaines par le gouvernement iranien. Entre-temps, les autorités ont détenu au moins 46 journalistes, selon le Comité pour la protection des journalistes.

Les responsables iraniens, dont Khamenei, ont affirmé à plusieurs reprises que les ennemis étrangers du pays étaient derrière les manifestations en cours, plutôt que les Iraniens irrités par la mort d’Amini et les autres malheurs du pays.

Les Iraniens ont vu leurs économies s’évaporer ; la monnaie du pays, le rial, a chuté et l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales a été réduit en lambeaux.