L’armée iranienne a lancé ses premiers jeux de combat de drones à grande échelle, notamment en utilisant du matériel militaire indigène, au milieu des tensions régionales accrues entre Téhéran et Washington.

«Aujourd’hui, la République islamique d’Iran est l’une des [ablest] et les pays les plus puissants dans le domaine de la production de drones, » L’amiral Mahmoud Moussavi, chef adjoint des opérations de l’armée, a déclaré mardi au début des wargames.

Les exercices ont lieu dans la province du Semnan tout au long de mardi avec la participation de centaines de drones utilisés par l’armée, l’aviation et la marine.

«Opérations de combat d’UAV (véhicule aérien sans pilote), y compris l’interception aérienne et la destruction de cibles aériennes à l’aide de missiles air-air, la destruction de cibles au sol à l’aide de bombes et de missiles ponctuels, ainsi que l’utilisation généralisée de drones suicides» sera déployé pendant l’exercice, a ajouté Mousavi.

Des photos et des vidéos des drones alignés en préparation de l’exercice ont été publiées par les autorités iraniennes.

L'armée iranienne lance un exercice de combat de drones à grande échelle

L'Iran révèle la portée de son exercice de drone à partir de demain (plus un affichage à surveiller pour les États-Unis), l'exercice comprendra EW (guerre électronique) ISR, Combat, Kamikaze, etc. Un arsenal très impressionnant que l'Iran a construit avec des sanctions et un embargo

S’exprimant fin décembre, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a déclaré que les sous-traitants de défense indigènes du pays pouvaient désormais répondre à toutes ses exigences en matière d’armes et militaires.

«Nous sommes maintenant dans une situation qui malgré [the] la pression maximale de l’ennemi et des sanctions tous azimuts et cruelles, nous répondons à tous les besoins internes grâce aux efforts de nos spécialistes engagés dans l’industrie de la défense, des entreprises basées sur le savoir et de la coopération de nos forces armées ». Fit remarquer Hatami.

Les exercices interviennent dans un contexte de tensions accrues dans le golfe Persique, y compris la saisie d’un pétrolier battant pavillon sud-coréen par les forces iraniennes et l’annonce que Téhéran poursuit son programme d’enrichissement d’uranium.

Les adversaires de l’Iran ont depuis longtemps des moyens navals stationnés dans le golfe Persique, supervisant l’approvisionnement en énergie vitale et les nations alliées, mais l’arrivée d’un sous-marin israélien la semaine dernière a profondément irrité Téhéran.

