Les forces indiennes et chinoises s’affrontent à la frontière contestée de l’Himalaya | Nouvelles du monde

Les forces indiennes et chinoises se sont affrontées le long de leur frontière contestée – le premier incident de ce type entre les deux puissances nucléaires depuis les affrontements meurtriers de 2020.

Ils se sont affrontés le long de la ligne de contrôle réel (LAC), une frontière contestée qui sépare les deux pays asiatiques dans les hauteurs de la chaîne de montagnes himalayenne.

Les troupes indiennes ont empêché vendredi des soldats chinois d’entrer sur le territoire indien lors d’une bagarre à la frontière qui a fait des blessés des deux côtés, a déclaré mardi le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh.

Mais la Chine a blâmé l’Inde pour l’incursion, accusant les troupes indiennes d’avoir franchi “illégalement” la frontière pour “bloquer” une patrouille de routine par des soldats frontaliers chinois.

“Nous exhortons la partie indienne à contrôler et restreindre strictement les troupes de première ligne et à travailler avec la Chine pour maintenir la paix et la sécurité à la frontière”, a déclaré un porte-parole de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine.

L’incident s’est produit dans le secteur de Tawang, dans l’État indien d’Arunachal Pradesh, au nord-est de l’Himalaya, qui borde le sud de la Chine et est également revendiqué par Pékin.

Des soldats en patrouille des deux côtés se sont retrouvés face à face à l’un des sommets et dans un combat au corps à corps qui a suivi, certains soldats sont tombés sur la surface rocheuse et se sont blessés, a déclaré une source de la défense indienne à l’agence de presse Reuters.

Deux autres sources ont déclaré qu’environ une demi-douzaine de soldats indiens avaient été légèrement blessés.

M. Singh a déclaré aux politiciens indiens: “Ce sont des escarmouches qui continuent de se produire, et elles ne sont pas majeures. Ce n’était pas majeur.”

Il a déclaré que la bagarre avait fait “des blessés à quelques membres du personnel des deux côtés”, mais qu’il n’y avait pas eu de “pertes graves de notre côté”.

“Les troupes de l’APL ont tenté de transgresser le LAC dans la région du Yangtsé du secteur de Tawang et de changer unilatéralement le statu quo”, a-t-il déclaré.

“La tentative chinoise a été contestée par nos troupes de manière ferme et résolue. La confrontation qui a suivi a conduit à une bagarre physique au cours de laquelle l’armée indienne a courageusement empêché l’APL de pénétrer sur notre territoire et les a obligés à retourner à leurs postes.

“Il a été demandé à la partie chinoise de s’abstenir de telles actions et de maintenir la paix et la tranquillité le long de la frontière.”

La question a également été abordée avec la Chine par les voies diplomatiques, a-t-il ajouté.

Vingt soldats indiens et quatre soldats chinois sont morts après des affrontements meurtriers à la frontière contestée en juin 2020.

Ce sont les premiers décès entre les deux parties depuis des décennies, les deux parties accusant l’autre d’encourir un territoire souverain.

Jusque-là, la frontière de 2 360 milles entre les deux nations était restée largement pacifique depuis une guerre en 1962.