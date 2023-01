Les forces gouvernementales syriennes derrière l’attaque chimique de Douma en 2018, selon un groupe de surveillance

Un groupe mondial de surveillance des armes chimiques a publié vendredi les résultats d’une enquête de près de deux ans sur l’utilisation d’armes chimiques à Douma, en Syrie, en 2018, concluant que les forces gouvernementales syriennes étaient à l’origine de l’attaque.

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a déclaré qu’elle avait des “motifs raisonnables” de croire qu'”au moins un hélicoptère” de l’unité d’élite des forces du tigre syrien “a largué deux bouteilles jaunes contenant du chlore gazeux toxique sur deux immeubles d’habitation dans une zone habitée par des civils. .”

Les L’attentat du 7 avril a fait 43 morts et blessé 500 autres, dont la plupart étaient des femmes et des enfants.

L’équipe d’enquête et d’identification (IIT) de l’OIAC a recueilli des preuves auprès de témoins, des images satellite et des vidéos et photographies authentifiées pour reconstituer le rapport de 139 pages.

Il s’est également appuyé sur une analyse médico-légale, une modélisation de la dispersion des gaz et environ deux téraoctets de données pour développer plusieurs scénarios sur la manière dont l’attaque aurait pu se produire.

L’agence de surveillance a déclaré qu’elle avait pris en compte les affirmations du gouvernement syrien et de ses alliés soutenus par la Russie selon lesquelles les forces de l’opposition étaient derrière l’attaque et qu’elle avait été “organisée par des groupes armés terroristes”, qui ont utilisé des produits ménagers à base d’eau de Javel ou des pesticides.

“Les symptômes des victimes sont, dans l’ensemble, compatibles avec une exposition au chlore gazeux à des concentrations très élevées. Suite à l’évaluation et à la corroboration des éléments pertinents, le toxicologue consulté par l’IIT est parvenu à la conclusion que les récits des victimes et du personnel médical étaient compatible avec la libération rapide d’une forte dose de chlore gazeux, qui a conduit à un taux de mortalité rapide et élevé », lit-on dans le rapport.

“Les informations obtenues par l’IIT indiquent que, pendant la période au cours de laquelle l’incident s’est produit, l’espace aérien au-dessus de Douma était exclusivement contrôlé par l’armée de l’air arabe syrienne et les Forces de défense aérospatiale russes. Alors que l’IIT a évalué les informations montrant que d’autres États ont effectué des frappes aériennes et des opérations sur le territoire de la République arabe syrienne en avril 2018, il n’a obtenu aucune information suggérant que des frappes aériennes aient été menées dans la région de la Ghouta orientale (y compris Douma) par des forces opposées aux autorités de la République arabe syrienne », poursuit le rapport. .

Les enquêteurs disent que l’attaque a été menée dans le cadre d’un grande offensive militaire par les forces gouvernementales syriennes pour reprendre le bastion clé des rebelles et rendre le contrôle au président Bashar al-Assad.

Les dirigeants mondiaux ont exprimé leur horreur et leur indignation face à l’attaque chimique après que des images de civils gisant morts dans leurs immeubles et écumant à la bouche ont fait surface. L’attaque de 2018 a provoqué des frappes militaires de précision contre les forces gouvernementales dirigées par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

Le président français Emmanuel Macron dit l’opération ciblé “l’arsenal chimique clandestin”.

“Nous ne pouvons tolérer la banalisation des armes chimiques, qui est un danger immédiat pour le peuple syrien et notre sécurité collective”, a déclaré Macron.

ministère syrien des affaires étrangères a publié un communiqué samedi démentant les conclusions du rapport de l’OIAC, affirmant qu’il “rejette totalement” le “manque [of] des preuves scientifiques et objectives. » Assad a nié à plusieurs reprises que ses forces étaient responsables du gazage de civils, accusant plutôt les terroristes et les forces de l’opposition.

La Ghouta orientale, une ville agricole majoritairement musulmane sunnite située à environ 10 kilomètres de la capitale Damas, a été la première ville touchée par des armes chimiques en 2013.

Le groupe de surveillance de l’OIAC a déclaré que l’attaque au gaz sarin avait tué des centaines de civils et restait l’exemple le plus meurtrier d’utilisation d’armes chimiques depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011.

Environ six millions de Syriens ont été contraints de fuir leurs maisons et des centaines de milliers d’autres ont été tués, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Le directeur général de l’OIAC, l’ambassadeur Fernando Arias, a déclaré que “l’utilisation d’armes chimiques à Douma – et ailleurs – est inacceptable et constitue une violation du droit international”.

“Le monde connaît désormais les faits – il appartient à la communauté internationale d’agir à l’OIAC et au-delà”, a déclaré Arias.