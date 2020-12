Maurice Abrahams

Maurice Abrahams, 76 ans:

Le chauffeur M. Abrahams, de Brighton, était en route dans son Daimler classique pour récupérer la mariée Rebecca Sheen et l’emmener à son mariage lorsque l’avion s’est écrasé.

Ancien officier de police du Hampshire Constabulary, il était un ancien membre du Grenadier Guards and Parachute Regiment et avait servi à Chypre et à Bahreïn avec l’ONU.

Au cours de ses dernières années, il aimait travailler pour Chariots Chauffeurs de l’East Sussex ainsi que le jardinage.

Ses funérailles ont eu lieu à l’église St Margaret à Rottingdean, où il avait conduit des épouses à leurs mariages d’innombrables fois.

Marié à Edwina, M. Abrahams a eu un fils, Eddie, et sa fille Lizzie.

Graham Mallinson

James Graham Mallinson, dit Graham, 72 ans:

L’ingénieur à la retraite M. Mallinson, de Newick, près de Lewes, s’était rendu à Shoreham pour photographier l’un des derniers vols de bombardiers Vulcan.

Des proches ont dit qu’il était gentil et généreux avec un «grand sens de l’humour».

C’était un père de famille intime et aimant, ont-ils ajouté.

Membre à vie du Bluebell Railway dans l’East Sussex, son père marié, M. Mallinson, s’était récemment intéressé à la photographie d’avions d’époque.

Mark Trussler, père de six enfants

Mark Trussler, 54 ans:

Le père de six enfants, M. Trussler, un nettoyeur de vitres de Worthing, avait emmené sa moto faire un tour le jour de la tragédie car il avait également voulu voir le vol Vulcan.

À Shoreham, il a envoyé un texto à sa fiancée Giovanna Chirico pour lui dire de préparer les enfants afin qu’ils puissent les emmener déjeuner à son retour à la maison.

Elle lui a dit qu’elle l’aimait et ses derniers mots ont été: «Je t’aime aussi, pour toujours».

Passionné de moto et de rugby, il a également été décrit comme un père passionné.

Tony Brightwell, 53 ans:

Le directeur des soins de santé, M. Brightwell, de Hove, s’adonnait à ses deux passions d’avions et de cyclisme lorsque la tragédie a frappé.

Sa fiancée Lara l’a regardé faire du vélo pour assister à l’un des derniers vols de bombardiers Vulcan, «mais il n’est jamais rentré à la maison», a-t-elle déclaré.

M. Brightwell a obtenu sa licence de pilote privé à Shoreham, aimait la nourriture et la cuisine et admirait les pilotes de la Seconde Guerre mondiale.

Dylan Archer, 42 ans, et Richard Smith, 26 ans:

Le consultant informatique M. Archer, père de deux enfants qui vivait à Brighton, et M. Smith, qui vivait à Hove, devaient rencontrer un troisième ami pour partir faire une balade à vélo dans les South Downs.

M. Archer, qui a grandi dans les Midlands, avait une passion de toujours pour les vélos et les voitures, et a conduit le vélo qu’il a lui-même fabriqué le jour de sa mort.

Après être allé à l’université à Birmingham, M. Smith, élevé dans le Buckinghamshire, a travaillé dans un magasin de vélos à Cosham, Portsmouth.

Il a ensuite déménagé à Hove où il a travaillé dans le marketing et le développement Web chez ActSmart, une entreprise spécialisée dans le conseil à l’industrie du cycle.

Mark Reeves, 53 ans:

Le technicien en conception assistée par ordinateur, M. Reeves, de Seaford, près d’Eastbourne, avait garé sa moto pour prendre des photos d’avions lorsque l’accident s’est produit.

Grand-père, ses proches le décrivaient comme un «adorateur du soleil» que l’on voyait souvent se détendre avec un cocktail à la main en vacances.

Sa famille a déclaré qu’il combinait deux passe-temps préférés de conduire sa moto Honda chérie pour prendre des photos au salon aérien.

Matthew Grimstone et Jacob Schilt, tous deux 23 ans:

Les deux footballeurs de Worthing United voyageaient ensemble dans une voiture pour un match à domicile à 15h contre le Loxwood FC lorsqu’ils ont été pris dans l’accident.

Les parents de M. Grimstone, Sue et Phil, ainsi que les frères David et Paul, l’appelaient «la personne la plus gentille que vous puissiez rencontrer».

Les coéquipiers ont déclaré que M. Schilt était un « milieu de terrain tenace » avec un œil pour un but.

M. Grimstone avait également travaillé à Brighton & Hove Albion pendant sept ans, plus récemment en tant que jardinier au terrain d’entraînement de Lancing.

Matt Jones, 24 ans, et Daniele Polito, 23 ans:

Le père Daniele Polito, de Worthing, voyageait dans la même voiture que l’entraîneur personnel Matt Jones lorsque la tragédie a frappé.

La mère de M. Polito, Leslye Polito, a déclaré lors du premier anniversaire de la catastrophe que les 12 mois précédents n’avaient pas réussi à atténuer sa perte.

DJ passionné, M. Jones serait récemment revenu au Royaume-Uni après avoir vécu en Australie.