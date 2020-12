Les forces éthiopiennes ont empêché jeudi des personnes fuyant la région du Tigré assiégée du pays de passer au Soudan au point de passage frontalier le plus fréquenté pour les réfugiés, ont déclaré les forces soudanaises.

Leur récit fait suite aux allégations de réfugiés les jours précédents selon lesquelles les forces éthiopiennes auraient empêché des personnes de fuir le conflit meurtrier qui dure depuis un mois au Tigré entre les forces éthiopiennes et les forces régionales du Tigré.

Des membres des forces soudanaises, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter des événements, ont déclaré que des personnes avaient tenté de passer d’Ethiopie vers 6 heures du matin, heure locale, à Hamdayet au Soudan, mais ont été arrêtées et que les réfugiés en attente du côté soudanais sont devenus bouleversé et a commencé à jeter des pierres.

Les forces soudanaises ont ensuite déminé la zone et, jeudi soir, elles ont confirmé que le poste frontière restait fermé. Vers midi, l’Associated Press a vu plus d’une douzaine de personnes attendre du côté éthiopien de la frontière.

Les tensions sont montées à la frontière ces derniers jours alors que le flux d’éthiopiens qui traversent a ralenti à des centaines par jour contre plusieurs milliers. Les gens continuent de fuir l’Éthiopie plusieurs jours après que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré la victoire dans le conflit, et les rapports faisant état de combats se poursuivent dans la région du Tigray, qui reste largement coupée du monde.

Un haut responsable du gouvernement éthiopien qui a servi de porte-parole pendant le conflit n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Interrogé au cours du week-end sur les allégations de réfugiés, le chef des réfugiés des Nations Unies, Filippo Grandi, a déclaré que son équipe n’avait pas soulevé la question avec le gouvernement éthiopien. Mais les réfugiés lui ont parlé des « nombreux points de contrôle » et des poches d’insécurité auxquels ils ont été confrontés en s’enfuyant.

« Nous n’avons entendu parler d’aucune fermeture systématique », a déclaré Grandi. « Mais il y a certainement des difficultés croissantes ».

Plus de 45000 Éthiopiens ont fui vers la région reculée du Soudan, mettant d’abord à rude épreuve la générosité des communautés locales, puis remettant en question la capacité des groupes humanitaires qui se sont dépêchés de mettre en place un système pour les nourrir, les abriter et les soigner à partir de rien.

Près de la moitié des réfugiés sont des enfants, a déclaré l’ONU, et de nombreuses personnes sont venues sans rien. Des réfugiés ont raconté des voyages horribles de fuyards d’attaques et d’arriver à pied après deux ou trois jours de marche dans la chaleur.

Les autorités ont déclaré qu’elles se préparaient à accueillir jusqu’à 100 000 réfugiés. Mais le gouvernement éthiopien a déclaré qu’il souhaitait que les réfugiés rentrent chez eux pour leur réintégration et leur a promis leur protection.

De nombreux réfugiés, principalement des Tigréens, ont déclaré que c’étaient les forces éthiopiennes qu’ils fuyaient.

« Le monde est silencieux. Ils ne font rien pour nous. Ils se taisent », a déclaré un réfugié, Geren Hawas. « Jusqu’à présent, ils n’ont rien fait. Cela fait un mois et ils n’ont rien fait. Le monde a ses lois. Les gens meurent de faim, par les armes, ils meurent. Pourquoi se tais-ils? »

Les communications ne revenant que lentement vers des parties de la région du Tigray censées être sous le contrôle des forces éthiopiennes, il a été difficile de vérifier les affirmations des parties belligérantes ou de connaître l’étendue des ravages.

« J’entends des rapports faisant état de milliers de morts » de civils et de combattants, a déclaré jeudi l’analyste d’International Crisis Group Will Davison lors d’un événement en ligne. Mais rien n’a été prouvé, et il n’y a « aucune idée de ce à quoi ressemble le conflit sur le terrain … il y a juste une quantité énorme qui n’est pas connue ».

« Il y a un risque très élevé que nous n’ayons pas vu la fin de la violence », a déclaré Susan Stigant du United States Institute of Peace. Plus tôt cette semaine, le dirigeant tigré a déclaré à l’AP dans une interview que les combats se poursuivaient «sur tous les fronts».

La communauté internationale a plaidé pour le dialogue, ce qu’Abiy a rejeté car les gouvernements éthiopien et tigré se considèrent comme illégitimes après une lutte pour le pouvoir depuis son entrée en fonction il y a deux ans et demi.

Les premières images de la capitale du Tigré, Mekele, diffusées mercredi par les médias éthiopiens, montraient des habitants s’aventurant dans les rues calmes pendant que des soldats éthiopiens patrouillaient.

Un étudiant universitaire, Aleme Menkussie, a déclaré à la Fana Broadcasting Corporate affiliée à l’État qu’il était arrivé sur le campus la veille du déclenchement des combats le 4 novembre.

« Ensuite, la communication a été interrompue », a déclaré Aleme. « Et depuis lors, nous sommes dans la peur et l’inquiétude ».

L’ONU dans une mise à jour humanitaire jeudi a déclaré à propos de Mekele que « les inquiétudes grandissent pour la sécurité de plus de 500 000 personnes vivant dans la ville et le bien-être des personnes qui, selon certaines informations, dépendent de l’eau non traitée pour survivre en raison des dégâts et des destructions. des infrastructures hydrauliques, selon les médias et les sources humanitaires « .

L’accès humanitaire est enfin sur le point de revenir dans des parties de la région du Tigray sous le contrôle du gouvernement éthiopien, après un mois de détresse croissante face à la diminution des approvisionnements en nourriture, en médicaments et en carburant pour la population d’environ 6 millions de personnes. Près d’un million de personnes ont été déplacées par les combats.

Cependant, la rapidité avec laquelle l’aide commencera à arriver n’est pas claire, car les évaluations viennent en premier.