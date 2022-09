NAIROBI, Kenya (AP) – Les forces du Tigré qui combattent les troupes éthiopiennes se disent prêtes à respecter une cessation immédiate des hostilités et à participer à un processus de paix mené par l’Union africaine, un changement important auquel le gouvernement n’a pas encore répondu.

Le conflit dans la région du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, a tué environ des dizaines de milliers de personnes et laissé des millions de personnes sans services de base pendant plus d’un an après que les combats ont éclaté fin 2020.

La déclaration des autorités du Tigré dimanche soir est intervenue après de nouvelles pressions des États-Unis et d’autres à la suite de la reprise des combats le mois dernier qui ont brisé des mois de calme relatif.

Les autorités du Tigré ont critiqué les efforts de médiation de l’UA sous la direction de l’envoyé spécial Olesegun Obasanjo, et leur nouvelle déclaration indique clairement qu’elles attendent des « médiateurs mutuellement acceptables » ainsi que des observateurs et des experts internationaux pour guider le processus.

Le gouvernement éthiopien a déclaré qu’il était prêt à des pourparlers n’importe où, n’importe quand et sans conditions préalables. Les autorités du Tigré avaient exigé, entre autres, la reprise des services de base et le retrait des forces hostiles de l’Érythrée voisine.

Les États-Unis, l’UA et les Nations Unies ont salué la nouvelle déclaration des autorités du Tigré, et les États-Unis ont appelé l’Érythrée et « d’autres » sans nom à cesser d’alimenter le conflit.

The Associated Press