Les forces éthiopiennes du Tigré déclarent que les Érythréens intensifient leur offensive militaire

Les rebelles éthiopiens du Tigré disent que l’Érythrée a étendu son offensive dans leur région, alors que les diplomates s’efforcent de convoquer des pourparlers de paix pour résoudre le conflit qui dure depuis près de deux ans.

Dans un communiqué publié lundi, les forces du Tigré ont déclaré que l’armée érythréenne avait lancé une « vaste offensive » en direction des villes de Rama, Zalambessa et Tserona dans le nord-est du Tigré. Ils ont appelé la population du Tigré à “intensifier encore sa campagne d’autodéfense”.

Les communications vers les zones touchées par les combats sont interrompues. L’Associated Press n’a pas été en mesure de vérifier les affirmations des forces du Tigré.

UNE FRAPPE AÉRIENNE DANS LA RÉGION DU TIGRAY EN ÉTHIOPIE TUE AU MOINS 5 PERSONNES

Les hostilités entre les forces du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien ont repris fin août, rompant une trêve fragile en place depuis mars.

“Nous assistons aux combats les plus violents depuis le redémarrage de la guerre (le 24 août)”, a déclaré à l’AP par Telegram un travailleur humanitaire basé dans la ville de Rama, dans le Tigré. “De nombreux civils ont été tués et d’importants bâtiments et infrastructures ont été détruits, principalement par des armes lourdes tirées du côté érythréen”. Ils ont parlé de manière anonyme, invoquant des craintes pour la sécurité.

Les responsables éthiopiens n’ont pas encore commenté les derniers combats. Mais la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde a déclaré lundi aux législateurs que le gouvernement s’était engagé à mettre fin à la guerre et à négocier sans aucune condition préalable. “Mais toute provocation se heurtera aux mesures nécessaires”, a-t-elle ajouté.

La reprise des combats a interrompu les livraisons d’aide au Tigré, où 5 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire. Il a également vu l’Érythrée renouveler son implication dans la guerre du Tigré, qui a éclaté pour la première fois en novembre 2020.

Le mois dernier, les rebelles du Tigré ont affirmé que l’Érythrée avait envoyé des troupes à travers la frontière nord du Tigré. À l’époque, Mike Hammer, l’envoyé spécial américain pour la Corne de l’Afrique, a déclaré que Washington était au courant des mouvements de troupes érythréennes dans le Tigré et les a qualifiés de “préoccupants”.

Un diplomate à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, a déclaré à l’AP qu’environ 100 000 soldats érythréens, dont environ 10 divisions mécanisées, sont impliqués dans les combats actuels. Les images satellites du mois dernier ont montré un important renforcement militaire à l’intérieur de l’Érythrée, près de la frontière avec le Tigré.

L’ÉTHIOPIE APPELLE LES COMMENTAIRES DU CHEF QUI SUR LE TIGRAY “NON ÉTHIQUES”

De multiples frappes de drones ont visé des villes du Tigré, dont la capitale Mekele, ces dernières semaines. Dimtsi Weyane, un diffuseur basé au Tigré, a montré des images graphiques de personnes tuées lors d’une frappe de drone le 7 octobre.

Les rebelles du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien ont déclaré la semaine dernière qu’ils étaient prêts à participer aux pourparlers de paix négociés par l’Union africaine alors que des affrontements violents étaient signalés au Tigré.

Selon l’UA, les pourparlers devaient commencer en Afrique du Sud le 8 octobre. différé tandis que les problèmes logistiques et les arrangements de sécurité sont en cours de résolution.

UNE FRAPPE AÉRIENNE ÉTHIOPIENNE TOUCHE UNE MATERNELLE DANS LA RÉGION DU TIGRAY, LAISSANT PLUSIEURS MORTS, DONT DES ENFANTS

Des millions de personnes dans le nord de l’Éthiopie, y compris dans les régions voisines d’Amhara et d’Afar, ont été déracinées de leurs foyers et des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées depuis que le conflit a éclaté.