Les forces érythréennes continuent de tuer des civils du Tigré, selon un rapport

Les forces de l’Érythrée voisine, qui ont combattu aux côtés de l’armée éthiopienne pendant le conflit de deux ans, ont tué 111 civils et blessé 103 autres dans la zone orientale du Tigré, selon des informations compilées entre le 17 et le 25 novembre par le Centre d’urgence du Tigré. Les bureaux gouvernementaux régionaux, les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales participent à l’ECC.