Les forces érythréennes continuent de tuer des civils du Tigré, selon un rapport

NAIROBI, Kenya (AP) – Les troupes érythréennes ont continué à tuer des dizaines de civils dans la région éthiopienne du Tigré et à commettre d’autres abus des semaines après que les deux principales parties belligérantes ont signé un accord de paix, selon un document officiel consulté par l’Associated Press.

Les forces de l’Érythrée voisine, qui ont combattu aux côtés de l’armée éthiopienne pendant le conflit de deux ans, ont tué 111 civils et blessé 103 autres dans la zone orientale du Tigré, selon des informations compilées entre le 17 et le 25 novembre par le Centre d’urgence du Tigré. Les bureaux gouvernementaux régionaux, les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales participent à l’ECC.

Le rapport indique également qu’il y a eu 39 “enlèvements/disparitions” de civils par les forces érythréennes et “des pillages généralisés”, dont la destruction de 241 maisons. L’un des civils enlevés a ensuite été retrouvé mort.

Les abus menacent de nuire à l’accord conclu en Afrique du Sud entre le gouvernement éthiopien et les dirigeants du Tigré le 2 novembre. Les forces du Tigré sont censées se désarmer dans les 30 jours suivant l’accord, mais elles disent maintenant qu’elles ne remettront leurs armes lourdes qu’après l’intervention militaire de l’Érythrée. quitte la région. L’Érythrée, cependant, n’est pas partie aux pourparlers de paix.

La semaine dernière, l’AP a rapporté que les forces érythréennes et les troupes de la région voisine d’Amhara en Éthiopie continuaient de piller et de procéder à des détentions massives dans la région du Tigré de plus de 5 millions de personnes.

Les troupes érythréennes sont entrées dans le conflit aux côtés du gouvernement éthiopien lorsque les combats ont éclaté en novembre 2020. Elles ont été accusées de violations généralisées des droits humains, notamment de viols collectifs.

Dans une rare déclaration publique sur la question la semaine dernière, le médiateur de l’Union africaine qui a négocié l’accord de paix, Olusegun Obasanjo, a appelé les «troupes étrangères» à quitter le Tigré.

L’aide a commencé à atteindre le Tigré depuis la signature de l’accord, mais certains travailleurs humanitaires ont déclaré que des convois de fournitures humanitaires avaient été bloqués par des points de contrôle tenus par des soldats érythréens. Actuellement, les travailleurs humanitaires ne peuvent accéder qu’à 54 des 104 camps pour personnes déplacées du Tigré, selon le rapport de l’ECC.

Pourtant, certains observateurs gardent espoir que l’accord sera mis en œuvre. Jeudi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que le conflit avait tué plus de personnes que la guerre en Ukraine et a décrit l’accord comme “une opportunité que l’Éthiopie ne peut pas manquer, que l’Afrique ne peut pas manquer et que le monde ne peut pas manquer”.

Un comité conjoint composé de représentants du gouvernement fédéral, des dirigeants du Tigré et de l’UA et chargé d’élaborer des plans de désarmement a tenu mercredi sa première réunion dans la ville tigrée de Shire. Le service de communication du gouvernement a déclaré que son travail avait été “retardé en raison de facteurs techniques”.

Cara Anna, l’Associated Press