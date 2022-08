Les forces du Tigré allèguent une offensive “à grande échelle” en Ethiopie

NAIROBI, Kenya (AP) – Les autorités de la région du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, ont affirmé mercredi que l’armée éthiopienne avait lancé une offensive «à grande échelle» pour la première fois en un an, ce qui constituerait un revers important pour les efforts de médiation et le travail humanitaire visant à nourrir des millions de personnes. les gens affamés de nourriture et d’autres nécessités.

La revendication du commandement militaire du Tigré après des mois de regroupement militaire et un avertissement cette semaine de l’armée éthiopienne contre toute information sur les mouvements de troupes dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Le conflit du Tigré a éclaté en novembre 2020, tuant des milliers de personnes, et s’est calmé ces derniers mois au milieu d’efforts de médiation lents. Mais la semaine dernière, la porte-parole du Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé aux journalistes que les autorités du Tigré “refusaient d’accepter des pourparlers de paix”.

Le communiqué du commandement militaire du Tigré mercredi a déclaré: “Les forces éthiopiennes, ainsi que les forces spéciales amhara et les milices amhara, ont lancé une attaque à grande échelle vers 5 heures du matin en direction d’Alamata, dans le sud du Tigré.”

Le porte-parole des forces du Tigré, Getachew Reda, a tweeté que l’offensive faisait suite à une “provocation d’une semaine” par les forces de la région voisine d’Amhara.

Le porte-parole militaire éthiopien Getnet Adane n’a pas répondu aux questions. Dans un tweet, l’ambassadeur d’Éthiopie aux Émirats arabes unis a affirmé que ce sont les forces du Tigré qui ont lancé une offensive.

Dans une publication sur Facebook mardi, l’armée éthiopienne a rejeté les allégations d’un renforcement militaire ou d’attaques et a affirmé que les forces du Tigré étaient “engagées dans le bruit d’avant le conflit”. Le poste a mis en garde contre la diffusion des “secrets de l’armée”.

Le gouvernement éthiopien a déclaré qu’il était prêt pour des pourparlers, mais insiste sur le fait que l’Union africaine doit mener les efforts de médiation. Les autorités du Tigré ont critiqué les efforts de l’organisme continental et ont demandé de toute urgence la reprise des services de base qui ont été largement coupés depuis le début de la guerre.

L’aide humanitaire a commencé à affluer vers le Tigré ces derniers mois, mais un nouveau rapport du Programme alimentaire mondial la semaine dernière a déclaré qu’avec peu de carburant autorisé dans la région, “cela ne s’est pas encore traduit par une augmentation de l’aide humanitaire”. Le rapport de l’agence onusienne indique que « les taux de malnutrition ont monté en flèche » dans la région, avec 29 % d’enfants souffrant de malnutrition et 2,4 millions de personnes souffrant d’insécurité alimentaire grave.

Cara Anna, l’Associated Press