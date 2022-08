Les forces du Tigré allèguent une offensive “à grande échelle” en Ethiopie

NAIROBI, Kenya – Les autorités de la région du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, ont affirmé mercredi que l’armée éthiopienne avait lancé une offensive «à grande échelle» pour la première fois en un an, ce qui constituerait un revers important pour les efforts de médiation et le travail humanitaire visant à nourrir des millions de personnes affamées. nourriture et autres nécessités.