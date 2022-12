Les Forces démocratiques syriennes annoncent la mort de 6 combattants dans l’attaque de l’EI

QAMISHLI, Syrie – Une attaque menée lundi par des militants de l’État islamique dans la ville de Raqqa a tué six membres des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, qui ont joué un rôle de premier plan dans la lutte contre le groupe, ont déclaré des responsables des FDS.

Le commandant des FDS, Mazloum Abdi, a déclaré dans un communiqué qu’une cellule de l’EI avait pris pour cible des bâtiments de sécurité et militaires dans la ville, tuant six combattants et blessant un nombre indéterminé d’autres.