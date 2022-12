Les Forces démocratiques syriennes annoncent la mort de 6 combattants dans l’attaque de l’EI

QAMISHLI, Syrie (AP) – Une attaque menée par des militants de l’État islamique dans la ville de Raqqa lundi a tué six membres des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, qui ont joué un rôle de premier plan dans la lutte contre le groupe, ont déclaré des responsables des FDS.

Le commandant des FDS, Mazloum Abdi, a déclaré dans un communiqué qu’une cellule de l’EI avait pris pour cible des bâtiments de sécurité et militaires dans la ville, tuant six combattants et blessant un nombre indéterminé d’autres.

Il a ajouté que les renseignements recueillis par le groupe “indiquent de sérieux préparatifs de la part des cellules (EI)”.

Siamand Ali, porte-parole des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, a déclaré à l’Associated Press qu’un groupe de cinq personnes soupçonnées de faire partie d’une cellule dormante de l’EI, dont deux portaient des ceintures d’explosifs, avait attaqué des points de contrôle et des points de garde du centre interne de Raqqa. Forces de sécurité.

Au cours des affrontements qui ont suivi, a-t-il dit, l’un des assaillants a été tué et un autre arrêté. Les unités des FDS et des Forces de sécurité intérieure recherchent les assaillants restants, a-t-il déclaré.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observateur de guerre de l’opposition basé en Grande-Bretagne, a rapporté que l’attaque visait une zone contenant le quartier général des Forces de sécurité intérieure des FDS, des unités antiterroristes et une prison du renseignement militaire où environ 200 prisonniers de l’EI sont détenus.

L’observatoire a noté que l’attaque était la 16e opération menée par des cellules dormantes présumées de l’EI dans les zones contrôlées par les FDS depuis le début de ce mois.

Le contrôle territorial du groupe État islamique en Irak et en Syrie a été écrasé par une campagne soutenue par les États-Unis pendant des années, mais ses combattants ont continué avec des cellules dormantes qui ont tué des dizaines d’Irakiens et de Syriens au cours des derniers mois.

Lundi également, l’observatoire et le Front national de libération, une coalition de groupes rebelles soutenus par la Turquie, ont rapporté que six membres de la coalition avaient été tués lors d’affrontements avec les FDS et l’armée syrienne dans la campagne d’Alep.

Abdi a rejeté la responsabilité de l’attaque de l’EI à Raqqa en partie sur la Turquie, qui a mené une campagne de frappes aériennes contre les FDS dans le nord-est de la Syrie depuis fin novembre et a menacé d’une opération terrestre.

Abdi a déclaré que “l’activité terroriste coïncide avec les menaces turques continues de cibler la sécurité et la stabilité de la région”.

Ankara accuse les groupes kurdes de Syrie d’une explosion meurtrière le 13 novembre à Istanbul, une allégation que les groupes nient.

Les unités des FDS ont brièvement interrompu les patrouilles conjointes anti-EI avec les forces de la coalition dirigée par les États-Unis en raison des frappes turques, mais les ont reprises au début du mois.

La semaine dernière, le Commandement central américain a déclaré que les forces américaines avaient arrêté six militants du groupe État islamique lors de trois raids dans l’est de la Syrie. Les FDS ont déclaré séparément que ses combattants avaient détenu un militant de l’EI qui gérait des cellules dans l’est de la Syrie.

Les rédacteurs de l’Associated Press Ghaith al-Sayed à Idlib, en Syrie, et Abby Sewell à Beyrouth ont contribué à ce rapport.

Hogir Al Abdo, Associated Press