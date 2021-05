Les forces de sécurité turques arrêtent 8 suspects terroristes de l’Etat islamique lors de raids simultanés à 15 adresses

L’Agence Anadolu, une agence de presse publique dont le siège est à Ankara, a déclaré vendredi qu’au moins huit personnes avaient été arrêtées par la police alors que des unités antiterroristes avaient attaqué simultanément 15 adresses dans 10 districts d’Istanbul.

Les forces de sécurité ont déclaré à l’agence de presse que les individus étaient détenus pour des liens présumés avec l’EI et ses opérations dans les zones de conflit. Les suspects sont toujours en garde à vue et sous enquête.

La Turquie a déclaré l’Etat islamique organisation terroriste en 2013 et s’est engagée dans un certain nombre d’opérations pour vaincre le groupe, qui occupait autrefois un territoire proche de sa frontière sud-est.

Le pays a été attaqué à de nombreuses reprises par des personnes affiliées à l’EI. Plus de 300 personnes sont mortes et des centaines d’autres blessées dans au moins 10 attentats-suicides, sept attaques incendiaires et quatre agressions.

Dimanche, la police d’Istanbul a déclaré avoir capturé le chef militaire présumé de l’EI et un proche collaborateur de l’ancien chef du groupe, Abu Bakr al-Baghdadi. Un communiqué de police a indiqué qu’il avait été arrêté mercredi dernier dans le quartier d’Atasehir, côté asiatique de la ville.

L’homme, identifié uniquement par le nom de code «Basim», voyageait avec de faux passeports.

