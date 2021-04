Une grève organisée par des travailleurs médicaux à Mandalay a été interrompue par les forces de sécurité peu après son début jeudi. Khit Thit Media dit que des coups de feu ont été tirés par des soldats dans le quartier de la manifestation, tuant au moins un. Les médias locaux rapportent qu’un homme a été tué lorsque des soldats ont pris d’assaut l’enceinte de la mosquée Sule. Radio Free Asia a affirmé que deux autres avaient été blessés lors de l’attaque sur le site religieux.

Selon le service en langue birmane de la BBC, au moins 20 personnes ont été arrêtées, dont six étudiants en médecine qui protestaient et un certain nombre d’habitants de Mandalay. Les habitants ont déclaré à la BBC que les forces du conseil militaire effectuaient des fouilles de maison en maison autour du site des manifestations.

Des vidéos sont apparues en ligne dans lesquelles des coups de feu peuvent être entendus dans et autour de la ville. Des policiers patrouillent dans les rues.

Les terroristes (#Myanmar forces de sécurité) tirant sur des civils musulmans de l’enceinte de Sule pour avoir aidé des manifestants de la Medical Family à Mandalay. Un civil musulman a été tué et certains blessés.#WhatsHappeninglnMyanmar# Apr15Coup#MilkTeaAlliancepic.twitter.com/HPGqdKrxbT – Ro Nay San Lwin (@nslwin) 15 avril 2021

Les utilisateurs de Twitter et les médias locaux ont largement partagé une vidéo d’un soldat semblant voler un poulet, apparemment après l’attaque de la mosquée.

Un soldat de la junte a volé un poulet après avoir tiré dans une mosquée à Mandalay, au Myanmar, jeudi #WhatsHappeningInMyanmarpic.twitter.com/v9HQPhIQda – soe zeya tun (@soezeya) 15 avril 2021

Les manifestants ont déclaré à la BBC que les travailleurs de la santé avaient fait grève presque tous les jours depuis le coup d’État de février. Les plans de manifestation mardi, premier jour du festival du Nouvel An birman, Thingyan, ont été perturbés par la répression.

Le Myanmar est en proie à des troubles depuis le 1er février, lorsque l’armée a arrêté la conseillère d’État démocratiquement élue Aung San Suu Kyi et d’autres hauts responsables pour des allégations de fraude électorale. Le gouvernement militaire a déclaré qu’il rendrait le pays aux dirigeants démocratiquement élus après la tenue des élections dans deux ans.

