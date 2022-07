Les forces de sécurité sri-lankaises font une descente dans un camp de protestation alors que de nouveaux dirigeants prêtent serment

Vendredi matin, les forces de sécurité sri-lankaises ont fait une descente dans un camp de protestation occupant les terrains du gouvernement à Colombo et en ont vidé une partie, alimentant les craintes que le président Ranil Wickremesinghe ait lancé une répression un jour après avoir prêté serment.

Des images des médias ont montré des soldats en tenue anti-émeute et armés de fusils d’assaut démolissant le camp, mis en place en avril par des manifestants enragés par l’effondrement économique du pays, qui a provoqué de graves pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments.

Wickremesinghe, l’ancien Premier ministre, a prêté serment jeudi après avoir remporté un vote parlementaire cette semaine, à la suite de la démission de Gotabaya Rajapaksa, qui a fui à Singapour à la suite de manifestations publiques massives déclenchées par la pire crise économique du pays en sept décennies.

Les manifestants craignaient qu’une répression ne soit imminente car Wickremesinghe avait imposé l’état d’urgence dans le pays à partir de lundi alors qu’il était chef de l’État par intérim, et beaucoup d’entre eux le considéraient comme un allié de Rajapaksa.

Un autre allié de Rajapaksa, le législateur senior Dinesh Gunawardena, a prêté serment en tant que nouveau Premier ministre du Sri Lanka quelques heures seulement après que les forces de sécurité se sont déplacées contre le camp de protestation. Le reste du cabinet devrait prêter serment plus tard vendredi, Wickremesinghe devant conserver le portefeuille des finances.

Vendredi, des manifestants anti-gouvernementaux s’entretiennent avec des membres des forces de sécurité sri-lankaises. (Abhishek Chinnappa/Getty Images)

Gunawardena a prêté serment en présence de Wickremesinghe, assis devant des officiers militaires en uniforme dans une salle remplie de législateurs et de fonctionnaires.

Arrestations après des raids avant l’aube

“Une opération conjointe impliquant l’armée, la police et les forces spéciales de la police a été lancée au petit matin pour récupérer le secrétariat présidentiel des manifestants car ils n’ont aucun droit légal de le tenir”, a déclaré à Reuters le porte-parole de la police, Nalin Thalduwa.

“Neuf personnes, dont deux blessées, ont été arrêtées.”

En colère contre les raids avant l’aube, des centaines de manifestants ont marché de la gare principale de la ville vers le site de protestation de Galle Face, où ils ont été retenus par l’armée et la police anti-émeute qui tenaient des barricades.

“Le tout premier jour où il a utilisé les forces armées, c’est le visage de Ranil Wickremesinghe”, a déclaré Rajeevkanth Rajkumar, PDG d’une entreprise de construction et l’un des manifestants. “Nous ne voulons plus que des innocents soient blessés. Mais nous irons à cet endroit (le site de la manifestation) à tout prix.”

Le politicien de l’opposition Anura Kumara Dissanayake, qui a perdu le vote pour la présidence, a déclaré sur Twitter: “Faisons tomber le régime brutal … qui a violemment attaqué les manifestants à Galle Face.”

Des membres des forces de sécurité sri-lankaises enlèvent des structures temporaires mises en place à Colombo par des militants. Des centaines de soldats et de policiers sri-lankais ont fait une descente vendredi matin dans le principal camp de protestation anti-gouvernemental. (Arun Sankar/AFP/Getty Images)

Les organisateurs de la manifestation ont déclaré que des centaines de membres du personnel de sécurité ont encerclé le camp de protestation “Gota Go Gama”, nommé par moquerie d’après Rajapaksa, après minuit, puis en ont démonté une partie.

Au moins 50 manifestants ont été blessés, ont indiqué les organisateurs, dont certains journalistes battus par les forces de sécurité. Selon des sources hospitalières, deux personnes ont été hospitalisées.

“Ils nous ont battus vraiment cruellement”, a déclaré Buddhika Abeyrathne, 34 ans, un manifestant qui a été témoin du raid mais qui n’a pas semblé lui-même blessé. “M. Wickremesinghe ne sait pas ce qu’est la démocratie.”

Les précédentes réglementations d’urgence dans la nation insulaire de 22 millions d’habitants ont été utilisées pour donner à l’armée le pouvoir de détenir et d’arrêter des manifestants et de restreindre le droit de manifester.

Après avoir encerclé le camp de protestation, le personnel de sécurité s’est déplacé devant le secrétariat présidentiel, a commencé à démonter des tentes et a agressé des manifestants, a déclaré l’organisateur de la manifestation Manjula Samarasekara.

Les forces de sécurité semblent avoir pris le contrôle de l’ensemble du secrétariat, avec beaucoup plus de personnel visible à l’intérieur du périmètre du bâtiment qui a été saisi plus tôt ce mois-ci par les manifestants, ainsi que les résidences officielles du président et du Premier ministre. Les résidences ont ensuite été rendues aux autorités gouvernementales.

L’organisateur de la manifestation Chameera Dedduwage a déclaré à Reuters qu’ils avaient prévu de remettre le secrétariat présidentiel aux autorités gouvernementales vendredi après-midi. La police a déclaré qu’elle n’avait aucune information à ce sujet.

Les diplomates étrangers appellent à la retenue

Les diplomates américains et britanniques ont exprimé leur inquiétude face à l’évolution de la situation.

“Nous appelons les autorités à la retenue et à un accès immédiat aux soins médicaux pour les blessés”, a déclaré sur Twitter l’ambassadrice américaine au Sri Lanka, Julie Chung.

L’Association du barreau du Sri Lanka a déclaré que la répression pourrait déstabiliser le pays, qui a besoin d’aide étrangère et d’un renflouement du Fonds monétaire international.

“L’utilisation des forces armées pour réprimer les manifestations civiles dès le premier jour au pouvoir du nouveau président est ignoble et aura de graves conséquences sur la stabilité sociale, économique et politique de notre pays”, a déclaré le collectif d’avocats dans un communiqué.