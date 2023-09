Les forces de sécurité sauvent 14 étudiants enlevés dans l’État de Zamfara au Nigeria | Actualités des groupes armés

Les forces de sécurité ont secouru 14 des 20 étudiants enlevés dans une université du nord-ouest du Nigeria et recherchent les autres prisonniers, ont indiqué les autorités scolaires.

Des hommes armés ont attaqué l’école du district de Bungudu, dans l’État de Zamfara, la semaine dernière et ont pris la fuite avec les étudiants et certains employés. Il s’agit du premier enlèvement massif d’une école au Nigeria depuis l’entrée en fonction du président Bola Tinubu en mai.

Les 14 étudiants de l’Université fédérale de Gusau ont été secourus avec deux autres personnes, indique lundi un communiqué de l’université sans fournir de détails sur la date de leur libération ni sur la nature de l’opération de sauvetage.

« Ce triste et malheureux incident a en effet plongé la communauté universitaire dans de sérieuses tensions et appréhensions », indique le communiqué, ajoutant que les forces de sécurité « faisaient de leur mieux » pour secourir les étudiants restants. Il a également indiqué que des mesures étaient prises pour renforcer la sécurité autour de l’université.

De tels enlèvements dans les écoles sont courants dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, où les groupes armés prennent souvent des personnes en otages en échange d’énormes rançons qui, selon les analystes, les aident à acheter des armes et à poursuivre leurs opérations.

L’armée nigériane combat des groupes armés comme Boko Haram dans le nord-est, ce qui lui laisse peu de moyens pour lutter contre les gangs de ravisseurs, connus localement sous le nom de bandits.

Les bandits seraient pour la plupart des Peuls, mais des éleveurs et des mercenaires de la région ainsi que du Tchad et du Niger voisins sont également impliqués.

On estime que 12 000 personnes sont mortes et des centaines de milliers d’autres ont été déplacées dans les États du nord-ouest de Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina et Kaduna entre 2011 et 2022 à cause de la crise, selon le Centre pour la démocratie et le développement, un organisme de politique et de plaidoyer basé à Abuja. groupe de réflexion.

À Zamfara, l’un des hauts lieux des enlèvements contre rançon, de nombreux groupes d’autodéfense ont surgi, avec des adolescents rejoignant leurs rangs et brandissant des couteaux et des gourdins.

Cette dernière attaque constitue un nouveau défi pour Tinubu, qui a prolongé le règne du parti au pouvoir grâce à sa victoire électorale après avoir promis de résoudre la crise sécuritaire au Nigeria. Cela s’ajoute à la pression croissante de l’opposition et des militants qui accusent Tinubu de ne pas en faire assez pour garantir la sécurité.

Les groupes armés ont mené des attaques dans de nombreuses communautés isolées, profitant souvent du manque de sécurité dans ces zones.

Tout en condamnant les enlèvements universitaires dans un communiqué publié dimanche par son bureau, Tinubu a déclaré que son gouvernement est « déterminé à garantir que les établissements d’enseignement restent des sanctuaires de connaissances, de croissance et d’opportunités, et totalement à l’abri des actes terroristes menaçants ».