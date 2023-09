Les forces de sécurité remplacent les militants dans un camp de réfugiés palestiniens alors que le cessez-le-feu est maintenu

Une force de sécurité palestinienne s’est déployée vendredi dans un complexe scolaire du plus grand camp de réfugiés palestiniens du sud du Liban, en remplacement des hommes armés qui l’occupaient depuis le début des combats fin juillet, faisant plus de 30 morts.

Ce déploiement laisse espérer qu’un cessez-le-feu de près de deux semaines dans le camp d’Ein el-Hilweh, près de la ville portuaire de Sidon, dans le sud du pays, tiendra. Le 14 septembre, des membres du groupe Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et de deux factions militantes islamiques, Jund al Sham et Shabab al Muslim, ont convenu d’une cessation des hostilités.

Le complexe comprend huit écoles. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a exhorté les hommes armés à évacuer le complexe à l’approche de l’année scolaire qui est censée commencer début octobre.

Dans l’après-midi, les forces de sécurité, composées de 55 combattants appartenant à des factions telles que le Hamas, le Front démocratique de libération de la Palestine et Asbat al-Ansar, ont repris le complexe gravement endommagé. Certains murs de l’école étaient criblés de balles et de roquettes.

Fin juillet, le Fatah a accusé les groupes islamiques d’avoir abattu un haut responsable militaire du Fatah, Abu Ashraf al-Armoushi, déclenchant d’intenses combats de rue. Plusieurs cessez-le-feu ont été convenus mais ont échoué. Les militants n’ont toujours pas livré les assassins d’al-Armousi.

Le commandant de Shabab al Muslim, Haitham al-Shaabi, a déclaré aux journalistes que « la situation dans le camp reviendrait bientôt à la normale ». Il a refusé de répondre aux questions liées à la remise des assassins d’al-Armoushi.

Le dernier accord de cessez-le-feu, conclu le 14 septembre, est intervenu après des affrontements qui ont tué au moins 18 personnes et en ont blessé plus de 100. La précédente série de combats, plus tôt dans l’été, avait fait au moins 13 morts.

Cette semaine, l’UNRWA a déclaré que plus de 11 000 enfants palestiniens du sud du Liban ne pourront pas rejoindre leurs camarades à la rentrée scolaire le 2 octobre. Cela représente un quart des écoliers réfugiés et est dû aux affrontements à Ein el -Hilweh, dit l’UNRWA.

La directrice de l’UNRWA au Liban, Dorothee Klaus, a déclaré plus tôt cette semaine que l’agence avait été contrainte de prendre cette décision étant donné que « nos huit écoles à l’intérieur du camp ont été reprises par des groupes armés ». Elle a ajouté que les écoles avaient subi des dégâts importants.

Depuis le début des combats fin juillet, au moins 4 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers dans le camp, nombre d’entre elles cherchant refuge dans les installations de l’UNRWA.