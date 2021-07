Les forces de sécurité libanaises s’en prennent aux manifestants portant des cercueils qui tentent de forcer le domicile du ministre (VIDEOS)

Les manifestants sont partis du centre-ville de Beyrouth mardi après-midi et ont marché vers la maison de Mohammed Fahmi, actuellement ministre de l’Intérieur par intérim du Liban. Portant des cercueils pour représenter les êtres chers qu’ils ont perdus lors de l’explosion dévastatrice du port de 2020, ils ont exigé que Fahmi lève l’immunité accordée aux hauts fonctionnaires, qui, selon eux, ont permis à l’explosion de se produire par négligence.

والدة ضحايا المرفأ أمام منزل وزير الداخلية فهمي #أخبار_الساحة#انفجار_مرفأ_بيروتpic.twitter.com/JsuVwuhysq — ار الساحة (@Akhbaralsaha) 13 juillet 2021

Selon MTV News, un média local, les manifestants ont tenté de franchir un poste de contrôle de sécurité devant la maison de Fahmi pour laisser les cercueils devant sa porte. Certains manifestants auraient abattu une grille en fer devant le bâtiment et les forces de sécurité ont réagi de manière agressive.

Des séquences vidéo montrent les agents de sécurité en train de matraquer et de pulvériser du poivre sur les manifestants, alors que la foule recule.

Des voyous de la police anti-émeute battant les familles #BeirutBlast victimes pic.twitter.com/YYvhIeGocU — 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) 13 juillet 2021

Les forces de sécurité battent les familles des #BeirutBlast des victimes déjà blessées émotionnellement et physiquement depuis le 4 août 2020. Ce sont les ordres de Mohamad Fehmi, ministre de l’Intérieur, qui ne lèverait pas l’immunité des ministres libanais. #Libanpic.twitter.com/JUxsVmcmsz – Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) 13 juillet 2021

اهالي ايا انفجار لون النعوش ويحاولون اقتحام ل الداخلية. #اسقطوا_الحصانات_الانpic.twitter.com/psZ1kLcElU – Salman Andary (@salmanonline) 13 juillet 2021

On ne sait pas combien de personnes ont été blessées dans la mêlée. Des photos de la scène montrent au moins deux manifestants saignant de la tête.

Les familles du #Beirutblast les victimes ont été battues par la police anti-émeute protégeant la résidence du ministre Fehmi pic.twitter.com/apFFJ2JNrb — 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) 13 juillet 2021

Plus de 200 personnes ont été tuées après l’explosion de 3 000 tonnes de nitrate d’ammonium hautement explosif stocké dans de mauvaises conditions dans le port de Beyrouth le 4 août 2020. L’explosion a blessé plus de 6 000 personnes et dévasté la capitale libanaise. L’explosion a encore exacerbé la crise économique et politique actuelle du pays.

Au milieu des rumeurs selon lesquelles les produits chimiques étaient sciemment stockés dans des conditions dangereuses, l’enquête sur l’explosion s’est avérée une lutte difficile. L’enquêteur principal de l’explosion a été évincé en février par deux ministres accusés de négligence, et son successeur, un juge, a demandé la levée de l’immunité parlementaire afin que trois anciens ministres puissent être interrogés sur leur rôle potentiel dans la catastrophe.

Un autre responsable intéressant les enquêteurs est le général de division Abbas Ibrahim, chef de l’Agence de sécurité générale. Plus tôt ce mois-ci, Fahmi a refusé une demande du juge chargé de l’enquête d’interroger Ibrahim.

