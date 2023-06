Les forces de sécurité israéliennes tuent un Palestinien armé qui a ouvert le feu à un poste de contrôle militaire

JÉRUSALEM (AP) – Un assaillant palestinien a ouvert le feu sur un poste de contrôle militaire israélien en Cisjordanie occupée samedi avant d’être tué par balle, a déclaré la police israélienne, le dernier incident depuis des mois d’escalade de la violence.

Le tireur palestinien s’est approché tôt le matin des soldats israéliens stationnés au poste de contrôle de Qalandiya à l’extérieur de Jérusalem, a sorti un fusil M16 et a ouvert le feu, a indiqué la police israélienne.

Les forces de sécurité israéliennes ont déclaré avoir riposté, tuant l’agresseur présumé. Selon les services de secours israéliens, deux agents de sécurité dans la vingtaine ont été hospitalisés pour des blessures mineures, dont au moins une due à des fragments de balle. Il n’y avait pas de mot immédiat sur l’identité de l’agresseur.

La fusillade couronne une semaine sanglante en Cisjordanie qui a fait 15 morts parmi les Palestiniens et quatre Israéliens.

Une fusillade d’une heure entre les forces de sécurité israéliennes et des militants palestiniens dans le camp de réfugiés du nord de Jénine a tué sept Palestiniens et blessé huit soldats israéliens plus tôt cette semaine. Deux hommes armés palestiniens ont ensuite tué quatre civils israéliens avant d’être abattus.

Ensuite, une rare frappe aérienne israélienne par un drone sans pilote a tué trois militants palestiniens dans une voiture tandis que les attaques de vengeance des colons israéliens ont fait un mort palestinien, de nombreux blessés et une traînée de destruction à travers les villes palestiniennes.

La spirale de la violence a accru la pression sur le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, avec ses partisans de la ligne dure appelant à une vaste opération militaire contre les militants palestiniens, ainsi que sur l’Autorité palestinienne, qui a été critiquée pour ne pas avoir protégé les civils palestiniens. .

Cette année a été l’une des plus meurtrières pour les Palestiniens en Cisjordanie depuis des années. Au moins 136 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie jusqu’à présent en 2023, selon un décompte de l’Associated Press, près de la moitié d’entre eux affiliés à des groupes militants. Samedi, 24 personnes du côté israélien ont été tuées dans des attaques palestiniennes, pour la plupart des civils.

Israël affirme que la plupart des morts palestiniens cette année étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État indépendant.

