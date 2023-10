Les forces de sécurité israéliennes sont confrontées à des questions après que l’attaque du Hamas a révélé des lacunes en matière de renseignement

Par Emily Rose

JERUSALEM (Reuters) – Alors qu’Israël se remettait d’une attaque meurtrière perpétrée par des militants du Hamas qui ont franchi les barrières autour de Gaza et se sont déplacés à leur guise, tuant de nombreux civils dans les villes israéliennes, les chefs de la défense ont été confrontés à des questions croissantes sur la façon dont la catastrophe avait pu se produire.

Un jour après le 50e anniversaire du début de la guerre du Kippour en 1973, lorsque les forces israéliennes furent prises au dépourvu par des colonnes de chars syriens et égyptiens, l’armée semblait une fois de plus surprise par une attaque soudaine.

« Cela ressemble beaucoup à ce qui s’est passé à cette époque », a déclaré le général à la retraite Giora Eiland, ancien chef du Conseil de sécurité nationale israélien. « Comme nous pouvons le constater, Israël a été complètement surpris par une attaque très bien coordonnée », a-t-il déclaré lors d’un point de presse avec des journalistes.

Un porte-parole de l’armée a déclaré que des discussions auraient lieu « plus tard » sur la préparation des renseignements, mais que pour le moment, l’accent était mis sur les combats. « Nous en parlerons quand nous en aurons besoin », a-t-il déclaré lors d’un point de presse avec des journalistes.

Israël a toujours considéré le Hamas comme son ennemi juré, mais depuis qu’il a infligé de lourds dégâts à Gaza lors d’une guerre de 10 jours en 2021, Israël a adopté un mélange de carotte et de bâton pour maintenir la stabilité dans l’enclave sous blocus.

Il offrait des incitations économiques, notamment des milliers de permis de travail permettant aux Gazaouis de travailler en Israël ou en Cisjordanie occupée, tout en maintenant un blocus strict et la menace constante de frappes aériennes.

Au cours des 18 derniers mois, alors que la violence faisait rage en Cisjordanie, Gaza a été relativement calme, à l’exception d’affrontements transfrontaliers sporadiques impliquant principalement le petit mouvement du Jihad islamique, le Hamas restant largement en marge.

Le gouvernement de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu a toujours fait grand usage de ses atouts en matière de sécurité et a adopté une position intransigeante envers les factions militantes palestiniennes, dont le Hamas, qui contrôle Gaza depuis 2007.

« ÉCHEC DU RENSEIGNEMENT »

Cependant, le moment venu, l’appareil de sécurité israélien a semblé s’effondrer lorsqu’une force d’hommes armés du Hamas, estimée à plusieurs centaines par l’armée, a franchi les barrières de sécurité et s’est dispersée dans les villes.

« C’était un échec du renseignement ; il ne pouvait en être autrement », a déclaré Jonathan Panikoff, ancien officier adjoint du renseignement national du gouvernement américain pour le Moyen-Orient, qui travaille désormais au groupe de réflexion Atlantic Council.

« Il s’agit d’un échec sécuritaire, sapant ce qui était considéré comme une approche à plusieurs niveaux agressive et réussie de la part d’Israël envers Gaza », a-t-il déclaré.

Pour les Israéliens, les images de cadavres gisant dans les rues ou de groupes de civils conduits ou emmenés en captivité à Gaza ont été un choc profond.

Plus de 250 Israéliens ont été tués et plus de 1 500 blessés, un nombre sans précédent de victimes israéliennes en une seule journée. L’armée a subi des pertes importantes et des groupes militants palestiniens ont déclaré avoir capturé des dizaines de soldats.

Les hommes armés se sont également emparés de postes de sécurité, notamment d’un commissariat de police dans la ville méridionale de Sderot, et ont envahi le passage d’Erez, un établissement de haute sécurité qui canalise les personnes entrant et sortant de Gaza via une série de contrôles stricts.

Samedi, les médias du Hamas ont diffusé des images montrant des combattants traversant des bureaux abandonnés et courant devant les hauts murs de béton du site.

« Ils préparent cela depuis longtemps », a déclaré l’ancien conseiller israélien à la sécurité nationale, Eyal Hulata. « Il s’agit évidemment d’une attaque très coordonnée et, malheureusement, ils ont réussi à nous surprendre tactiquement et à causer des dégâts dévastateurs. »

